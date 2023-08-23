«Там все чистенькие, а у нас идет — шаурму жрет»: блогерша сравнила жителей Дагестана и новосибирцев — на нее посыпались угрозы

Блогерша из Новосибирска Анна Калинина, известная под псевдонимом Kallina4ka, записала видео, в котором раскритиковала внешний вид местных мужчин. После публикации кадры начали расходиться в соцсетях, а автор видео заявила об угрозах, которые поступают в ее адрес.
Сибирячка сравнила внешний вид мужчин Дагестана и Сибири, а затем заявила, что «все хорошие мужики» в республике. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Какие же всё же мужики там… Во-первых, все чистенькие, такие прям красивые и ухоженные. Даже если они не такие уж и красавчики, то обязательно ухоженные, чистые и вкусно пахнут, — сказала девушка. — А у нас — идет с шаурмой, жрет, у него бежит всё. Он смотрит на тебя, снимает свои очки и начинает тебе подмигивать. Или ставить лайки в Instagram* (соцсеть запрещена на территории РФ). Это всё, что он может сделать. Люблю Новосибирск за таких мужиков.
Девушка сообщила, что вернулась в Новосибирск после поездки несколько дней назад и еще не может адаптироваться к городу. Она посоветовала жительницам Новосибирска собрать свои вещи и отправиться в республику.
— Все хорошие мужики в Дагестане. Собираем манатки и все дружно летим в Дагестан, — сказала девушка.
В своем телеграм-канале Анна Калинина сообщила, что после размещения кадров она столкнулась с угрозами. Девушка опубликовала скриншот переписки, в который ей предлагают принести извинения. Она записала видео, в котором прокомментировала угрозы.
— Нашли адреса, адреса, где живут мои родители, где я прописана. Написали адрес, город, что мне раскрошат лицо (слово заменено. — Прим. ред.) Как можно девушке так угрожать, вы в своем уме? Я не представляю, кто это пишет. У меня шок сейчас, — сказала Анна.
Девушка уточнила, что решила снять видео после того, как встретила в Новосибирске мужчину, описание которого привела на записи. Она добавила, что сняла видео «на приколе» и не обобщала, а также не заявляла, что все сибиряки «такие».
Блогерша заявила корреспонденту НГС, что в случае, если ей еще раз поступят угрозы, она напишет заявление в полицию. Анна сообщила, что не сравнивала в видео мужчин из Дагестана и Новосибирска.
— Я планирую идти в полицию и писать заявление. Я живу в Новосибирске, безумно люблю свой город и людей. Не только в Новосибирске, а всех. И никогда в жизни никого не делила по нациям, религии, вероисповеданию. Для меня все люди равны, я никогда никого не обобщала, — сказала Анна.
Девушка уточнила, что записала видео после ее путешествия по регионам России, в том числе по Дагестану. Республика, как и проживающие в ней мужчины, вдохновили блогера.
— Меня Дагестан очень вдохновил, его мужчины. Я свой город люблю и, когда я живу здесь, если честно, достойных мужчин еще не встречала. Можно по пальцам пересчитать, с кем у меня были взаимоотношения, — сказала Анна. — Я была в шоке, приехав в первый раз в Дагестан и увидев, как там мужчины относятся к своим женщинам, как выглядят, ухаживают, общаются — более воспитано, чем наши. И мне это запало. Я решила высказать свое мнение, позицию. Высказалась об одном мужчине, которого увидела.
В конце мая житель Красноярска раскритиковал новосибирцев за отношение к городу. Он назвал девять причин любить Новосибирск.
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