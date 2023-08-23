«Там все чистенькие, а у нас идет — шаурму жрет»: блогерша сравнила жителей Дагестана и новосибирцев — на нее посыпались угрозы

Девушка сообщила, что вернулась в Новосибирск после поездки несколько дней назад и еще не может адаптироваться к городу. Она посоветовала жительницам Новосибирска собрать свои вещи и отправиться в республику.



— Все хорошие мужики в Дагестане. Собираем манатки и все дружно летим в Дагестан, — сказала девушка.



В своем телеграм-канале Анна Калинина сообщила, что после размещения кадров она столкнулась с угрозами. Девушка опубликовала скриншот переписки, в который ей предлагают принести извинения. Она записала видео, в котором прокомментировала угрозы.

