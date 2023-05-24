«Вы самые счастливые люди, цените это»: красноярец раскритиковал новосибирцев за отношение к городу — и назвал 9 причин его полюбить

Любовь к Новосибирску у меня началась после того, как я увидел этот самый большой в своей жизни город после Красноярска и Иркутска. Новосибирск зацепил меня своей масштабностью. А когда я спустился в метрополитен на станции «Площадь Гарина-Михайловского» и прокатился по зеленой ветке, то это стало для меня чем-то совсем новым, чем-то классным и необычным.



После того как вернулся домой в Красноярск, наступила тоска: словно осталась недосказанность, словно меня что-то ждало в Новосибирске — интересное и масштабное. И я с 2018 года стал регулярно приезжать в Новосибирск: со своими друзьями, со своей бывшей девушкой.

