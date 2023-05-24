«Вы самые счастливые люди, цените это»: красноярец раскритиковал новосибирцев за отношение к городу — и назвал 9 причин его полюбить

О неофициальном противостоянии двух сибирских городов — Новосибирска и Красноярска — известно, пожалуй, всем. Разговоры о том, кого считать столицей Сибири, ее научным центром, да и просто кто круче, ведутся давно. В Красноярске есть Сибирский федеральный университет, зато в Новосибирске — Академгородок. Красноярск выигрывает тем, что называют историческим лицом города: оно здесь старше и по-купечески богаче и красивее. Но в Новосибирске — авангард и конструктивизм. Одно время Красноярск опережал своего соседа по количеству фонтанов, что тоже добавляло баллов, но последнее время Новосибирск с «естественными гейзерами» на ГБШ, наверное, уже может с этим поспорить. Правда, вот в Красноярске метро всего из одной (или двух?) станции, да и та закопана. В общем, линеек не хватит для урбанистических замеров в споре этих мегаполисов. Обычно жители защищают свои города, но тридцатилетний красноярский фотограф Иван Тарадаев считает Новосибирск чуть ли не лучшим местом. Он признался, что так везде и пишет: «54-й регион — столица мира» и даже хочет сюда переехать. Далее публикуем его мнение от первого лица.
Любовь к Новосибирску у меня началась после того, как я увидел этот самый большой в своей жизни город после Красноярска и Иркутска. Новосибирск зацепил меня своей масштабностью. А когда я спустился в метрополитен на станции «Площадь Гарина-Михайловского» и прокатился по зеленой ветке, то это стало для меня чем-то совсем новым, чем-то классным и необычным.
После того как вернулся домой в Красноярск, наступила тоска: словно осталась недосказанность, словно меня что-то ждало в Новосибирске — интересное и масштабное. И я с 2018 года стал регулярно приезжать в Новосибирск: со своими друзьями, со своей бывшей девушкой.
В этом городе ты постоянно открываешь для себя что-то новое: в плане мероприятий, новых заведений. Город живет активной столичной жизнью, чувствуется столичный ритм. Конечно, когда ты живешь здесь с детства, ты этого не видишь, а когда приезжаешь из небольшого города, то всё это тебя захватывает.
Казалось бы, Новосибирск находится рядом с Красноярском, но жизнь в Новосибирске лучше. Тут постоянно открываются какие-то новые гастрономические заведения, места для молодежи: как молодежные центры, так и открытые пространства, как сейчас модно говорить. О Новосибирске всегда говорят блогеры в разных выпусках. И это подкупает, это завораживает. Хочется тут остаться.
Абсолютно в каждой поездке в Новосибирск ты для себя что-то новое находишь. Какие-то новые фестивали, мероприятия. Даже вот взять из последнего: музейная ночь, которая проходила в столице Сибири. Я первый раз в своей жизни видел, чтобы в таком объеме, в таком количестве абсолютно в разных местах Новосибирска проходила музейная ночь в разных форматах — на любой вкус и цвет. Для меня это был такой восторг и удивление! Особенно после Красноярска. Да, у нас тоже она проводится, но в обычном, традиционном формате в нескольких заведениях. Новосибирцам это уже приедается и не так видно.
Меня впечатляет, что столицей Сибири является город-рекордсмен. Это идет от истории самого города: что ни сооружение, что ни событие, то обязательно одно из больших в России или даже мире. И это тоже цепляет.
Театр оперы и балета — одно из самых больших театральных сооружений в России. А ты можешь здесь и сейчас посетить спектакль и насладиться этим! Или прокатиться по самому длинному метромосту в мире, который составляет более двух километров. Это же круто! А Красный проспект с его масштабом? Когда ты идешь по нему, ощущаешь себя словно не в Сибири, а в Москве. Город постоянно хочет всё сделать масштабно, и при этом у него всё это получается. Аквапарк стал вообще одной из последних визитных карточек Новосибирска — это один из лучших проектов, который притягивает к себе.
В Новосибирске делают правильные ставки: как в культурном и историческом плане, так и в развлекательном. Ему есть чем гордиться, но он очень недооценен. Хочется этот туристический потенциал поднять до уровня Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи. Новосибирску есть куда развиваться: зона роста есть, и она видна.
Что касается мнения местных жителей о дорогах и воздухе, то тут, я считаю, слишком много критики. Я в разное время приезжал в Новосибирск и не видел, чтобы дороги совсем уж были в плачевном состоянии. Всё познается в сравнении: передвигаясь по Красноярску, я тоже вижу на дорогах проблемы, но они точечные — как и в Новосибирске. Местные жители не могут понять, что мы живем в резко континентальном климате, где дороги ежегодно сильно убиваются. Мы не сохраняем дороги, мы их эксплуатируем по полной программе. Но мы видим динамику: дороги ремонтируют. Просто местные жители сильно требовательны к этому вопросу.
А если говорить о воздухе, то он намного чище и приятнее после Красноярска. Но это поймет только тот, кто поживет в Красноярске хотя бы неделю и увидит режим «черное небо». У нас с этим большая беда, и ничего, к сожалению, не улучшается: прямо задыхаешься в Красноярске. И это одна из причин, по которой я буду покидать Красноярск и многие уже уехали. В Новосибирске ты дышишь полной грудью.
Я сильно убежден, что Новосибирск недооценен. С кем я бы ни приезжал сюда в течение пяти последних лет, очень многим Новосибирск понравился. Они даже хотели бы переехать, но по разным обстоятельствам не могут. Видно, что город развивается. А те, кто живет здесь сейчас, вы самые счастливые люди! Просто цените это.
Не все новосибирцы ругают свой город: журналистка НГС, например, считает, что еще и живет в лучшем его районе.