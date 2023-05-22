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На Гусинобродском шоссе забила вода из-под земли — видео с места

3 дня назад в этом районе произошла коммунальная авария

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В СГК уточняют информацию

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В Новосибирске на Гусинобродском шоссе 22 мая произошла коммунальная авария. На огражденном участке из-под земли забила вода.

Видео с места инцидента очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Не прошло и трех дней, как на ГБШ снова забил фонтан, — написал автор поста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мимо места прорыва проезжают автомобили

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Напомним, 19 мая на Гусинобродском шоссе недалеко от магазина «Лента» также произошла коммунальная авария. Из-под земли вырвался фонтан с горячей водой.

Обновлено. Ситуацию прокомментировали в «Сибирской генерирующей компании»:

— Гидравлические испытания на теплосети по Гусинобродскому шоссе выявили еще один крупный дефект. Сейчас вода перекрыта, приступаем к ремонту. Работы будут завершены к 25 мая — сроку окончания испытаний.

Ранее НГС писал, что в Октябрьском районе Новосибирска начались гидравлические испытания. Под отключения попали дома на многих улицах. В соседнем Дзержинском районе из-за этого снизили параметры, из-за чего горячая вода стала чуть теплой.

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