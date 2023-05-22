На Гусинобродском шоссе забила вода из-под земли — видео с места

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе
Видео с места инцидента очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Не прошло и трех дней, как на ГБШ снова забил фонтан, — написал автор поста.
Напомним, 19 мая на Гусинобродском шоссе недалеко от магазина «Лента» также произошла коммунальная авария. Из-под земли вырвался фонтан с горячей водой.
Обновлено. Ситуацию прокомментировали в «Сибирской генерирующей компании»:
— Гидравлические испытания на теплосети по Гусинобродскому шоссе выявили еще один крупный дефект. Сейчас вода перекрыта, приступаем к ремонту. Работы будут завершены к
Ранее НГС писал, что в Октябрьском районе Новосибирска начались гидравлические испытания. Под отключения попали дома на многих улицах. В соседнем Дзержинском районе из-за этого снизили параметры, из-за чего горячая вода стала чуть теплой.