Из земли хлещет фонтан: на Гусинобродском шоссе в Новосибирске двор затопило водой

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе случилась коммунальная авария. В результате происшествия посреди дороги хлещет фонтан с водой, от которой идет пар.
Залило двор дома № 29. Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель.
— Прорвало трубу на ГБШ, 29 напротив магазина «Лента». Я там не проживаю, прорыв горячей воды, — рассказал местный житель Антон Сорокин.
Видео с места происшествия снял мастер по ремонту стиральных машинок Даниил Тулинов, который в момент инцидента работал в доме неподалеку.
Фонтан бьет из асфальта неподалеку от дома на аллее.
Корреспондент НГС обратился в СГК за комментарием. В настоящее время в пресс-службе компании не смогли прокомментировать ситуацию.
Ранее НГС писал, что в Октябрьском районе Новосибирска начались гидравлические испытания. Под отключения попали дома на многих улицах. В соседнем Дзержинском районе из-за этого снизили параметры, из-за чего горячая вода стала чуть теплой.