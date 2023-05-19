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Тема дняФонтан забил из трубы во дворе на ГБШ
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Из земли хлещет фонтан: на Гусинобродском шоссе в Новосибирске двор затопило водой

Возле многоквартирного дома прорвало трубу

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Трубу прорвало на ГБШ

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В Новосибирске на Гусинобродском шоссе случилась коммунальная авария. В результате происшествия посреди дороги хлещет фонтан с водой, от которой идет пар.

Залило двор дома № 29. Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель.

— Прорвало трубу на ГБШ, 29 напротив магазина «Лента». Я там не проживаю, прорыв горячей воды, — рассказал местный житель Антон Сорокин.

Видео с места происшествия снял мастер по ремонту стиральных машинок Даниил Тулинов, который в момент инцидента работал в доме неподалеку.

Фонтан бьет из асфальта неподалеку от дома на аллее.

Корреспондент НГС обратился в СГК за комментарием. В настоящее время в пресс-службе компании не смогли прокомментировать ситуацию.

Деревья стоят в воде

Деревья стоят в воде

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Ранее НГС писал, что в Октябрьском районе Новосибирска начались гидравлические испытания. Под отключения попали дома на многих улицах. В соседнем Дзержинском районе из-за этого снизили параметры, из-за чего горячая вода стала чуть теплой.

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