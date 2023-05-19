Начался новый этап испытаний теплосетей — какие улицы остались без горячей воды

Сегодня отключили горячую воду из-за испытания теплосетей в районе снабжения
Без горячей воды останутся:
- в Кировском районе — улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводская, Урманова, Саввы Кожевникова, Аникина, Обогатительная, XX Партсъезда (микрорайон «Бугринская роща»), ЖК «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, Успенский и Черкасский переулки, улицы Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (в Затулинском жилмассиве), ЖК «Матрешкин двор», Северный проезд и в Акатуйском жилмассиве;
- в Ленинском районе — улицы Степная, Вертковская, Станиславский жилмассив, Петропавловская от Степной до Немировича-Данченко, Тихвинская, Станиславского (от площади Станиславского до Немировича-Данченко), Костычева, Серафимовича, Ударная, Тульская и Немировича-Данченко от Троллейной до Ватутина.
— Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, — уточнили в мэрии.
В муниципалитете добавили, что в период испытаний водителям нужно соблюдать осторожность, так как чаще всего теплотрассы проходят под проезжей частью.
Ранее НГС публиковал график отключений горячей воды. Они продлятся до середины августа.