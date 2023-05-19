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Начался новый этап испытаний теплосетей — какие улицы остались без горячей воды

Отключения продлятся с 19 по 31 мая

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Отключения коснутся Кировского и Ленинского районов

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Сегодня отключили горячую воду из-за испытания теплосетей в районе снабжения ТЭЦ-3. Об этом вчера, 18 мая 2023 года, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Испытания будут проводиться с 19 по 26 мая в круглосуточном режиме, отключения продлятся до 31 мая.

Без горячей воды останутся:

  • в Кировском районе — улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводская, Урманова, Саввы Кожевникова, Аникина, Обогатительная, XX Партсъезда (микрорайон «Бугринская роща»), ЖК «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, Успенский и Черкасский переулки, улицы Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (в Затулинском жилмассиве), ЖК «Матрешкин двор», Северный проезд и в Акатуйском жилмассиве;
  • в Ленинском районе — улицы Степная, Вертковская, Станиславский жилмассив, Петропавловская от Степной до Немировича-Данченко, Тихвинская, Станиславского (от площади Станиславского до Немировича-Данченко), Костычева, Серафимовича, Ударная, Тульская и Немировича-Данченко от Троллейной до Ватутина.

— Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, — уточнили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что в период испытаний водителям нужно соблюдать осторожность, так как чаще всего теплотрассы проходят под проезжей частью.

Ранее НГС публиковал график отключений горячей воды. Они продлятся до середины августа.

Отопительный сезонОтключения горячей водыИспытания теплосетей
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