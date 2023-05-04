Составлен график отключения горячей воды в Новосибирске: испытания продлятся до середины августа

В Новосибирске мэрия опубликовала предварительный график отключений горячей воды. Испытания тепловых сетей начнутся 16 мая после того, как теплосети проверят на максимальную температуру.
Теплосети будут проверять на плотность и прочность:
- с 16 по 23 мая — ТЭЦ-4 (Северный и Красногорский выводы);
- с 18 по 24 мая — ТЭЦ-5 (головной участок, Первомайский вывод);
- с 19 по 26 мая — ТЭЦ-3 (зона ПНС-2);
- с 30 мая по 8 июня — ТЭЦ-3;
- с 30 мая по 4 июня — ТЭЦ-4 (микрорайоны № 5 и 6);
- с 31 мая по 7 июня — ТЭЦ-5 (зона ПНС-10, Фрунзе 5РТС);
- с 5 по 12 июля — ТЭЦ-2 (городской вывод, зона ПНС-1);
- с 5 по 12 июня — ТЭЦ-4 (зона ПНС-5, Кропоткина-Деповская 5РТС);
- с 13 по 21 июля — ТЭЦ-5 (зона ПНС-6);
- с 15 по 21 июля — ТЭЦ-2 (Ленинский вывод);
- с 25 июля по 1 августа — ТЭЦ-4 (Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода);
- с 26 по 31 июля — ТЭЦ-2 (городской вывод, зона ПНС-1);
- с 2 по 8 августа — ТЭЦ-5 (зона ПНС-11);
- с 14 по 18 августа — ТЭЦ-2 (головной участок городского вывода).
Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, полный график с улицами будет опубликован позже, после окончания отопительного сезона. Отключить дом от отопления можно до официального окончания сезона. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что для этого нужно.