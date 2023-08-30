«Транспорта нет, вокруг толпа»: сибирякам пришлось воевать за места в автобусе из Казахстана

Девушка отметила, что сначала попыталась разобраться в ситуации по телефону с операторами, но они не отвечали на звонки. Когда всё-таки удалось дозвониться, ей сообщили, что на площадке есть руководитель компании и сопровождающий, а автобус скоро будет. Но люди не могли найти представителей перевозчика, шли слухи, что с автобусами что-то происходит и все уехать не смогут.



Еще одна пассажирка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что приехала в пункт сбора вовремя, но места ей всё равно не досталось. До этого ей нужно было с представителями той же транспортной компании сначала добраться до Усть-Каменогорска из Алтая (небольшой город, расположенный в 2,5 часа езды от Усть-Каменогорска), а уже потом отправиться в Новосибирск.