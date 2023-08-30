«Транспорта нет, вокруг толпа»: сибирякам пришлось воевать за места в автобусе из Казахстана

Жители нескольких сибирских городов 26 августа не смогли вовремя выехать из Восточного Казахстана домой из-за того, что не помещались в автобусы, а их рейсы серьезно задержали. Что случилось на автовокзале казахстанского города Усть-Каменогорска с россиянами, разбирался НГС.
Мест не хватило
Новосибирцы, томичи и барнаульцы в субботу, 26 августа, не смогли вовремя выехать из Усть-Каменогорска (Восточно-Казахстанская область) домой. Люди воспользовались услугами частного перевозчика и пожалели об этом.
— Я часто езжу туда-сюда к родным. Не связываюсь с автовокзалом — у них в Усть-Каменогорске даже сайта нет. А с частным перевозчиком «poezdki_uka_nsk Пассажирские перевозки» много раз ездила — удобно: бронь через «Телеграм», проблем не было. Обычно перевозчик начинает сбор пассажиров за час до отъезда. Мы чаще приезжаем за полчаса, чтоб не сидеть, не ждать. В этот раз приехали с родителями на место встречи, а транспорта нет, вокруг толпа народа. Пообщались с людьми и выяснили, что все ждут один и тот же автобус, — рассказала НГС студентка из Новосибирска Анна.
Девушка отметила, что сначала попыталась разобраться в ситуации по телефону с операторами, но они не отвечали на звонки. Когда всё-таки удалось дозвониться, ей сообщили, что на площадке есть руководитель компании и сопровождающий, а автобус скоро будет. Но люди не могли найти представителей перевозчика, шли слухи, что с автобусами что-то происходит и все уехать не смогут.
Еще одна пассажирка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что приехала в пункт сбора вовремя, но места ей всё равно не досталось. До этого ей нужно было с представителями той же транспортной компании сначала добраться до Усть-Каменогорска из Алтая (небольшой город, расположенный в 2,5 часа езды от Усть-Каменогорска), а уже потом отправиться в Новосибирск.
— По дороге из Алтая водитель без конца останавливался то картошку, то помидоры купить. В итоге в 2 выехали, опоздали и приехали в 4. Когда подъехали, автобус на Новосибирск был уже полный, и мне сказали, что в него я не помещусь. Представители компании успокоили и сказали, что следующий рейс будет через 15 минут, мол, ждите. Люди с сумками за организатором бегали с вопросами, объяснений не было. Но по их лицам было видно, что у них там какой-то косяк. Потом всех собрали зачем-то и пересчитали, как баранов, — рассказала женщина.
Всего насчитали 60 человек, которые следовали в Новосибирск, Барнаул и Томск. Когда подошел автобус, организаторы, по словам пассажиров, перегородили входы и распорядились сначала складывать чемоданы в багаж. Люди в панике устремились к входам, начали толкаться и скандалить. Одна из пассажирок рассказала, что представители перевозчика вели себя грубо.
— Мы приехали вовремя, но мест нам тоже не досталось. Когда дождались автобус и народ повалил, родители начали грузить чемоданы, а я пошла в очередь на место. На входе стоял мужчина и не пропускал нас внутрь, пока не поставим багаж. Когда багаж поставили, мама возмутилась, что меня всё равно не пускают. Мужчина ей сказал: «Женщина, закройте рот», после чего завязался конфликт, — вспоминает девушка из Новосибирска.
Во время давки, утверждают участники событий, организаторы неожиданно скомандовали томичам покинуть площадку. Люди запинались о брошенные ими сумки, паниковали. Новосибирцев и барнаульцев запустили в салон. Некоторые не смогли попрощаться с родными: людей запугивали тем, что, если они пойдут прощаться, потеряют свои места и их займут другие, пожаловались пассажиры. Они также рассказали, что автобус, на котором их повезли, был не предназначен для таких дальних поездок.
— Он был старый и не для таких дальних рейсов — они сначала табличку не убрали. Он в соседний Риддер (город, расположенный в
В пути люди провели 19,5 часа, хотя в среднем вместе с прохождением таможни на это уходит около 14–15 часов. Новосибирцам показалось, что водители в первый раз ехали по этому маршруту. По их словам, те постоянно совещались, куда свернуть, останавливались не в привычных точках общепита по маршруту, а в спонтанных местах, где не было элементарных удобств. На границе пытались прорваться без очереди, как поступают водители государственных автобусов, за что, вероятно, были наказаны сотрудниками таможни — автобус 3 часа продержали на пункте таможенного контроля со стороны Республики Казахстан.
В Барнауле на вокзале водители, со слов пассажиров, повернули не в ту сторону, где людей встречал автобус на Новосибирск. Некоторые из-за задержки рейса и долгой дороги опоздали на другие рейсы, билеты на которые были куплены заранее. Так, семья из Красноярска не успела по вине перевозчика сесть на поезд в Барнауле и кое-как догнала его в Новосибирске.
Большинство пассажиров говорят, что больше к услугам компании не прибегнут. При этом, предполагают сибиряки, всё случилось потому, что перевозчик решил набрать как можно больше людей, но не справился со своими обязательствами.
«Какая у нас там была давка?»
Журналист НГС связалась с представителем компании «poezdki_uka_nsk Пассажирские перевозки» — он сообщил, что занимает должность директора и представился Денисом, отказавшись при этом назвать свою фамилию. Давку 26 августа он отрицает. По его словам, пассажиры никого не слушали, а организаторы и сопровождающие вели себя корректно. Денис пояснил, что автобус пришлось привлекать дополнительно со стороны из-за большого количества людей, и подтвердил, что пришедший автобус обычно обслуживает рейс из Усть-Каменогорска в Риддер.
— Напомните, какая у нас там была давка? Организаторы никому не грубили. Люди по 1000 раз спрашивали одни и те же вещи, и им одни и те же вещи по 1000 раз говорили. Задержка транспорта была, так как механики поздно выпустили автобус с гаража, проходили плановое техобслуживание. Это был дополнительный маршрут, — объяснил представитель перевозчика. — Есть люди, которые вели себя неадекватно и не слышали, что им говорят: им говорят причины, они свое заявляют.
Со слов директора, в компанию жалоб на организацию перевозки барнаульцев и новосибирцев, как и на водителей рейса, не поступало. Водители «просто чуть-чуть не знали маршрут». Восьмерых томичей, которые не поместились в автобус, по словам руководителя, отвезли на железнодорожный вокзал, где есть автобусные кассы. Часть людей уехала таким образом на автобусах до Томска, остальные отправились своим ходом.
Руководство компании также отметило, что они не несут ответственности за транспортировку людей до Томска и не получают за это деньги, а «просто помогают людям» и довозят их до Новосибирска. Для этих целей у них, со слов перевозчика, есть партнеры. Те, в свою очередь, не смогли предоставить нужное количество транспорта «по непонятным причинам» и «подвели».
Перевозчик также отметил, что траты на привлечение дополнительных автобусов вогнали предприятие в минус, но якобы его представители приняли решение не бросать пассажиров в беде.
— Для нас это была минусовая поездка. 90 тысяч рублей потратили на дополнительный автобус до Барнаула, который назад шел пустой. Еще 16 тысяч — на томский, и 15 — на новосибирский. Выполнили обязательства и обещания, которые дали людям, себе в ущерб. Не заработали себе на этом денег, не кинули людей, сделали максимально то, что смогли сделать. Люди вместо понимания и благодарности пытаются нас всячески охаять. Если проведете мониторинг по другим перевозчикам, там ситуация намного хуже — просто бросают людей и не предоставляют транспорт. Такие ситуации — единичный случай, — уверяет представитель компании.
Корреспондент НГС не нашел никакой информации о том, какое юридическое лицо управляет перевозками «poezdki_uka_nsk Пассажирские перевозки», также не удалось выяснить, есть ли у перевозчика лицензия на провоз пассажиров. Номер телефона, по которому с НГС общался директор компании, принадлежит некому Денису Фомину.
Ранее НГС писал о том, что в самолетах нередко людям не хватает мест. Так произошло с одной из жительниц Новосибирска, которая купила свой билет за 4 месяца до даты перелета. Позже сотрудница авиакомпании S7 рассказала, почему так происходит.