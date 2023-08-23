«Через полгода у лоха уже есть компания»: владельцы компьютерных клубов — про киберспортсменов и санкции

Темные помещения с десятками мощнейших компьютеров разбросаны по всему городу: компьютерные клубы, которые у части населения всё еще ассоциируются с прошлым, развиваются, растят киберспортсменов и становятся увлечением для сотен жителей Новосибирска. В городе даже открываются новые клубы. Корреспондент НГС поговорила с владельцами и управляющими компьютерных клубов про пандемию, санкции, киберспортсменов и о том, почему люди продолжают посещать такие заведения.
«Киберспортсмены задали тенденцию»
Компьютерные клубы обрели свою популярность в конце
Сервис 2ГИС отмечает, что в Новосибирске всего 47 компьютерных клубов. Большинство из них расположены в центре города, но встречаются клубы и на окраине. Недавно в «Европейском береге» открылся новый — «Компы». Он начал работать
Первый компьютерный клуб Сергей Левчин вместе с отцом открыли в Новокузнецке в 2002 году. За
— Я переехал в Новосибирск около 10 лет назад. Я живу на два города и постоянно ездил туда и обратно. Компьютерный клуб — это хобби. Но с 2002 года, когда это было чем-то инновационным, к нам уже пришли разные технологии, — рассказал НГС Сергей Левчин.
Концепция клубов за последние 20 лет изменилась кардинально. Раньше это могло быть практически офисное помещение, похожее на библиотечное, а сам клуб мог находиться в любом месте: в ТЦ или в отдельном здании. Сейчас всё изменилось вплоть до обстановки: кресла, например, в компьютерном клубе должны быть максимально удобными, клавиатура и мышки, скорее всего, будут светиться, должны быть коврики.
— Киберспорт начали сильно популяризировать с 2005 года, когда были первые российские киберспортивные состязания. И с того момента киберспортсмены задали тенденцию, что монитор должен быть определенного размера, мышка вот такая и так далее. Мы себя не позиционируем как киберспортивное пространство, но ставим хорошие мониторы, клавиатуры, — отметил Сергей Левчин.
Днем в компьютерные клубы в основном приходят дети, а около
— Люди всегда избирают какой-то досуг. У каждого в доме есть компьютер, и можно не ходить в клуб, но компьютерный клуб — это социальная вещь, чтобы проводить весело время. Когда люди перестанут хотеть общаться, то и компьютерных клубов не будет, — рассуждает владелец заведения.
Бывает и такое, что дома у человека есть мощный компьютер, но он для работы, и человек не хочет заморачиваться с играми и их установкой. Тогда человек может заглянуть в компьютерный клуб. Час игры в клубе в спальном районе стоит 80 рублей,
Во сколько обойдется открытие компьютерного клуба в 2023 году, Сергей сказать не смог — пока они сами не всё закупили. Но один компьютер для клуба стоит больше 100 тысяч рублей.
По данным «Контур.Фокуса», Сергей Левчин имеет статус индивидуального предпринимателя, который был зарегистрирован в Кемеровской области в 2008 году.
«Тут были банды, а теперь тишина»
Компьютерный клуб «Теккен Арена» — один из старейших в России. В Новосибирск красноярская компания зашла около 8 лет назад. На входе посетителей встречает управляющий Станислав — он сам родом из Красноярского края, поднимал компьютерный клуб в Екатеринбурге и около трех лет назад переехал в Новосибирск.
Станислав сразу загорелся идеей рассказать о клубе и провёл подробную экскурсию, показывая, как крутятся ручки у стульев, горят клавиатуры и устроены разные комнаты. Благодаря его энтузиазму клуб и правда кажется неким мистическим и фантастическим местом, где комнаты заполнены светящимися компьютерами.
В большой комнате, которая не относится к ВИП-зоне, в 10 утра сидят несколько десятков человек: с 9 до 12 дня в клубе действует «политика доступности», и час игры стоит 10 рублей.
— Это чтобы каждый мальчишка, который не имеет доступа к хорошей технике, мог поиграть, чтобы они не бычки по подъездам собирали, а здесь были. С 11 ночи до 7 утра — нельзя зайти, то есть люди приходят на ночь и могут только выйти. После 11 обычно кто приходит? Из клубов или какие-нибудь «обкурыши» — это большинство. А если на улицу выйти нельзя — то тут курилка внутри есть, — объясняет управляющий.
Одним из самых тяжелых времен для компании стала пандемия, когда «Теккен» закрылся почти на год. При этом руководству удалось сохранить почти всю команду и часть зарплаты продолжали выплачивать. После пандемии аудитория быстро вернулась.
— Мы всего один раз за всю историю разметили рекламу — это было в Екатеринбурге, там рынок был не раскачан и были такие клубы, когда, например, ты в подвал спускаешься, а там мочой и перегаром воняет. И мы, когда зашли, на лавочке разместили рекламу. Люди пошли, и сарафанное радио заработало. В Новосибирске по большому счету — сарафанное радио, — вспоминает Станислав.
За три года компьютерный клуб сильно изменился. Например, убрали игровые приставки — как объясняет управляющий, раньше два-три шумных человека занимали весь холл, а 10 компьютеров на специальном подиуме для соревнований стояли не тронутыми. Ещё в зале был турник, который убрали из-за ремонта. Он, как говорит управляющий, был альтернативой: так игроки собирались поболтать не в курилке, а в холле, рядом с обеденными столами и спортивным инвентарём.
Всего в зале 105 мест для игры. Ночью может быть занято 80% зала, это около 80 человек — до приезда Станислава эти правила были не такими строгими. Мат в компьютерном клубе практически исключили. Хотя, как признается красноярец, полностью невозможно: кто-то в порыве эмоций может и выкрикнуть.
— Я очень строго слежу, чтобы здесь не было негативных ребят, которые бы мешали целевой аудитории. Раньше здесь какие-то банды, странные компании были, теперь тишина, — говорит Станислав. — Вот есть парнишка: если по-простому и по-уличному говорить, он — лох. У него из друзей такой же лох в школе, мама, бабушка и виртуальные знакомые. И он ни с кем не общается, он асоциален. И моя задача, чтобы он пришел сюда и нашел круг общения. Так и происходит: он приходит в первый день затюканный, боится даже разговаривать. Проходит полгода — я смотрю, он там с компанией, общается.
Сейчас «Теккен Арена» планирует уменьшить количество мест в клубе возле цирка и открыть еще один на левом берегу. Станислав несколько раз говорит про «Арену» в Екатеринбурге, и сравнение явно не в пользу Новосибирска: там проводят чемпионаты, знаменитый капитан Miposhka из Team Spirit в тот клуб заходил и играл. В Новосибирске пока все скучнее. Станислав объясняет, что они ищут спонсоров для проведения чемпионатов, но пока это сделать сложно. А из региональных чемпионатов, в том числе, рождаются профессиональные киберспортсмены.
— Мы планируем запустить медийный проект, ищем партнёров. Хотим провести турниры на базе нашей площадки, чтобы это было не «пять на пять», а «два на два». Главная задача этого проекта — это трамплин на профессиональную сцену, — рассказал Станислав.
Низкие цены в «Теккен Арене» он объясняет тем, что так можно создать большой трафик людей. Все–таки компьютерные клубы для большинства — хобби.
По данным Контур.Фокус, «Теккен Арена» зарегистрирована на ИП Станислава Улькина, которая появилась в 2013 году в Зеленогорске Красноярского края.
«Окупается за три с половиной года»
Компьютерный клуб Colizeum работает в Новосибирске по франшизе. Директор клуба Виталий Тарасенко рассказал, что заведение начало работать в декабре 2019 года и занимало помещения в торговых центрах, поэтому на время пандемии ему пришлось закрыться.
— Мы раньше еще занимались компьютерными клубами, в 2000-х годах. С того времени все изменилось: пришел интернет в дома, и люди в какой-то момент перестали ходить в компьютерные клубы. А сейчас игры настолько быстро развиваются, что за «железом» не угонишься, и проще пойти в компьютерный клуб, чем купить компьютер за 200 тысяч. Тут еще атмосфера и друзья, — рассуждает Виталий Тарасенко.
Как отмечает директор Colizeum, санкции и изменения в экономике повлияли на решение тех, кто собирался открыть компьютерный клуб в ближайшее время — в нынешних условиях это стало намного дороже.
— Смотрите, сетевое оборудование стоило 20 тысяч рублей, а когда [зарубежные] компании ушли, стало стоить 150 тысяч рублей. Его нет в России и надо откуда-то привозить. С компьютерами проще, но тоже были моменты, — добавил сибиряк.
Как отмечает директор клуба, в Новосибирске их достаточно. Но, по его мнению, маленький клуб в спальном районе сейчас не будет давать таких результатов, как несколько лет назад, когда рынок был не насыщен и окупить клуб можно было за два года. В лучшем случае окупить компьютерный клуб получится за три с половиной года, но в среднем на это уйдет больше времени. На это влияет и стоимость техники: раньше компьютер можно было купить за 79 тысяч — сейчас на это уйдет около 180 тысяч рублей.
Виталий Тарасенко зарегестрирован как Индивидуальный предприниматель. По данным Контур.Фокус, он был оформлен в 2019 году в Новосибирске.
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