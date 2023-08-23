«Через полгода у лоха уже есть компания»: владельцы компьютерных клубов — про киберспортсменов и санкции

Сервис 2ГИС отмечает, что в Новосибирске всего 47 компьютерных клубов. Большинство из них расположены в центре города, но встречаются клубы и на окраине. Недавно в «Европейском береге» открылся новый — «Компы». Он начал работать 22 июля и формально открыт пока только технически. Как рассказал владелец клуба Сергей Левчин, лето для компьютерных клубов считается не сезоном, так как люди предпочитают проводить время за пределами города.

Первый компьютерный клуб Сергей Левчин вместе с отцом открыли в Новокузнецке в 2002 году. За 20-летнюю историю они успели вырасти до шести клубов в городе, но во время пандемии предпринимателям пришлось закрыть половину.