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«Через полгода у лоха уже есть компания»: владельцы компьютерных клубов — про киберспортсменов и санкции

За последние три года бизнес переживал тяжелые времена, но желающих ходить в клубы всё еще много

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Киберклубы популярны как среди молодежи, так и среди взрослых людей

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Темные помещения с десятками мощнейших компьютеров разбросаны по всему городу: компьютерные клубы, которые у части населения всё еще ассоциируются с прошлым, развиваются, растят киберспортсменов и становятся увлечением для сотен жителей Новосибирска. В городе даже открываются новые клубы. Корреспондент НГС поговорила с владельцами и управляющими компьютерных клубов про пандемию, санкции, киберспортсменов и о том, почему люди продолжают посещать такие заведения.

«Киберспортсмены задали тенденцию»

Компьютерный клуб открылся в спальном районе

Компьютерный клуб открылся в спальном районе

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Компьютерные клубы обрели свою популярность в конце 1990-х и начале 2000-х, когда позволить себе компьютеры могли немногие горожане. Сейчас компьютер есть практически в каждом доме, в них вкладывают огромные деньги. Но компьютерные клубы продолжают существовать, даже несмотря на все трудности. Пару лет назад бизнес пережил массовое закрытие из-за пандемии, а сейчас техника резко подорожала после роста доллара и санкций.

Сервис 2ГИС отмечает, что в Новосибирске всего 47 компьютерных клубов. Большинство из них расположены в центре города, но встречаются клубы и на окраине. Недавно в «Европейском береге» открылся новый — «Компы». Он начал работать 22 июля и формально открыт пока только технически. Как рассказал владелец клуба Сергей Левчин, лето для компьютерных клубов считается не сезоном, так как люди предпочитают проводить время за пределами города.

Первый компьютерный клуб Сергей Левчин вместе с отцом открыли в Новокузнецке в 2002 году. За 20-летнюю историю они успели вырасти до шести клубов в городе, но во время пандемии предпринимателям пришлось закрыть половину.

— Я переехал в Новосибирск около 10 лет назад. Я живу на два города и постоянно ездил туда и обратно. Компьютерный клуб — это хобби. Но с 2002 года, когда это было чем-то инновационным, к нам уже пришли разные технологии, — рассказал НГС Сергей Левчин.

Концепция клубов за последние 20 лет изменилась кардинально. Раньше это могло быть практически офисное помещение, похожее на библиотечное, а сам клуб мог находиться в любом месте: в ТЦ или в отдельном здании. Сейчас всё изменилось вплоть до обстановки: кресла, например, в компьютерном клубе должны быть максимально удобными, клавиатура и мышки, скорее всего, будут светиться, должны быть коврики.

— Киберспорт начали сильно популяризировать с 2005 года, когда были первые российские киберспортивные состязания. И с того момента киберспортсмены задали тенденцию, что монитор должен быть определенного размера, мышка вот такая и так далее. Мы себя не позиционируем как киберспортивное пространство, но ставим хорошие мониторы, клавиатуры, — отметил Сергей Левчин.

Днем в компьютерные клубы в основном приходят дети, а около 7 часов публика меняется — Сергей называет это время «пересменкой». После 7 часов вечера в клуб чаще заглядывают взрослые.

— Люди всегда избирают какой-то досуг. У каждого в доме есть компьютер, и можно не ходить в клуб, но компьютерный клуб — это социальная вещь, чтобы проводить весело время. Когда люди перестанут хотеть общаться, то и компьютерных клубов не будет, — рассуждает владелец заведения.

Бывает и такое, что дома у человека есть мощный компьютер, но он для работы, и человек не хочет заморачиваться с играми и их установкой. Тогда человек может заглянуть в компьютерный клуб. Час игры в клубе в спальном районе стоит 80 рублей, 3 часа — 200 рублей.

Во сколько обойдется открытие компьютерного клуба в 2023 году, Сергей сказать не смог — пока они сами не всё закупили. Но один компьютер для клуба стоит больше 100 тысяч рублей.

По данным «Контур.Фокуса», Сергей Левчин имеет статус индивидуального предпринимателя, который был зарегистрирован в Кемеровской области в 2008 году.

В «Теккен Арене» можно проводить соревнования

В «Теккен Арене» можно проводить соревнования

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«Тут были банды, а теперь тишина»

Компьютерный клуб «Теккен Арена» — один из старейших в России. В Новосибирск красноярская компания зашла около 8 лет назад. На входе посетителей встречает управляющий Станислав — он сам родом из Красноярского края, поднимал компьютерный клуб в Екатеринбурге и около трех лет назад переехал в Новосибирск.

Станислав сразу загорелся идеей рассказать о клубе и провёл подробную экскурсию, показывая, как крутятся ручки у стульев, горят клавиатуры и устроены разные комнаты. Благодаря его энтузиазму клуб и правда кажется неким мистическим и фантастическим местом, где комнаты заполнены светящимися компьютерами.

В большой комнате, которая не относится к ВИП-зоне, в 10 утра сидят несколько десятков человек: с 9 до 12 дня в клубе действует «политика доступности», и час игры стоит 10 рублей.

— Это чтобы каждый мальчишка, который не имеет доступа к хорошей технике, мог поиграть, чтобы они не бычки по подъездам собирали, а здесь были. С 11 ночи до 7 утра — нельзя зайти, то есть люди приходят на ночь и могут только выйти. После 11 обычно кто приходит? Из клубов или какие-нибудь «обкурыши» — это большинство. А если на улицу выйти нельзя — то тут курилка внутри есть, — объясняет управляющий.

Одним из самых тяжелых времен для компании стала пандемия, когда «Теккен» закрылся почти на год. При этом руководству удалось сохранить почти всю команду и часть зарплаты продолжали выплачивать. После пандемии аудитория быстро вернулась.

— Мы всего один раз за всю историю разметили рекламу — это было в Екатеринбурге, там рынок был не раскачан и были такие клубы, когда, например, ты в подвал спускаешься, а там мочой и перегаром воняет. И мы, когда зашли, на лавочке разместили рекламу. Люди пошли, и сарафанное радио заработало. В Новосибирске по большому счету — сарафанное радио, — вспоминает Станислав.

За три года компьютерный клуб сильно изменился. Например, убрали игровые приставки — как объясняет управляющий, раньше два-три шумных человека занимали весь холл, а 10 компьютеров на специальном подиуме для соревнований стояли не тронутыми. Ещё в зале был турник, который убрали из-за ремонта. Он, как говорит управляющий, был альтернативой: так игроки собирались поболтать не в курилке, а в холле, рядом с обеденными столами и спортивным инвентарём.

Всего в зале 105 мест для игры. Ночью может быть занято 80% зала, это около 80 человек — до приезда Станислава эти правила были не такими строгими. Мат в компьютерном клубе практически исключили. Хотя, как признается красноярец, полностью невозможно: кто-то в порыве эмоций может и выкрикнуть.

— Я очень строго слежу, чтобы здесь не было негативных ребят, которые бы мешали целевой аудитории. Раньше здесь какие-то банды, странные компании были, теперь тишина, — говорит Станислав. — Вот есть парнишка: если по-простому и по-уличному говорить, он — лох. У него из друзей такой же лох в школе, мама, бабушка и виртуальные знакомые. И он ни с кем не общается, он асоциален. И моя задача, чтобы он пришел сюда и нашел круг общения. Так и происходит: он приходит в первый день затюканный, боится даже разговаривать. Проходит полгода — я смотрю, он там с компанией, общается.

Сейчас «Теккен Арена» планирует уменьшить количество мест в клубе возле цирка и открыть еще один на левом берегу. Станислав несколько раз говорит про «Арену» в Екатеринбурге, и сравнение явно не в пользу Новосибирска: там проводят чемпионаты, знаменитый капитан Miposhka из Team Spirit в тот клуб заходил и играл. В Новосибирске пока все скучнее. Станислав объясняет, что они ищут спонсоров для проведения чемпионатов, но пока это сделать сложно. А из региональных чемпионатов, в том числе, рождаются профессиональные киберспортсмены.

— Мы планируем запустить медийный проект, ищем партнёров. Хотим провести турниры на базе нашей площадки, чтобы это было не «пять на пять», а «два на два». Главная задача этого проекта — это трамплин на профессиональную сцену, — рассказал Станислав.

Низкие цены в «Теккен Арене» он объясняет тем, что так можно создать большой трафик людей. Все–таки компьютерные клубы для большинства — хобби.

По данным Контур.Фокус, «Теккен Арена» зарегистрирована на ИП Станислава Улькина, которая появилась в 2013 году в Зеленогорске Красноярского края.

«Окупается за три с половиной года»

Компьютерный клуб Colizeum работает в Новосибирске по франшизе. Директор клуба Виталий Тарасенко рассказал, что заведение начало работать в декабре 2019 года и занимало помещения в торговых центрах, поэтому на время пандемии ему пришлось закрыться.

— Мы раньше еще занимались компьютерными клубами, в 2000-х годах. С того времени все изменилось: пришел интернет в дома, и люди в какой-то момент перестали ходить в компьютерные клубы. А сейчас игры настолько быстро развиваются, что за «железом» не угонишься, и проще пойти в компьютерный клуб, чем купить компьютер за 200 тысяч. Тут еще атмосфера и друзья, — рассуждает Виталий Тарасенко.

Как отмечает директор Colizeum, санкции и изменения в экономике повлияли на решение тех, кто собирался открыть компьютерный клуб в ближайшее время — в нынешних условиях это стало намного дороже.

— Смотрите, сетевое оборудование стоило 20 тысяч рублей, а когда [зарубежные] компании ушли, стало стоить 150 тысяч рублей. Его нет в России и надо откуда-то привозить. С компьютерами проще, но тоже были моменты, — добавил сибиряк.

Как отмечает директор клуба, в Новосибирске их достаточно. Но, по его мнению, маленький клуб в спальном районе сейчас не будет давать таких результатов, как несколько лет назад, когда рынок был не насыщен и окупить клуб можно было за два года. В лучшем случае окупить компьютерный клуб получится за три с половиной года, но в среднем на это уйдет больше времени. На это влияет и стоимость техники: раньше компьютер можно было купить за 79 тысяч — сейчас на это уйдет около 180 тысяч рублей.

Виталий Тарасенко зарегестрирован как Индивидуальный предприниматель. По данным Контур.Фокус, он был оформлен в 2019 году в Новосибирске.

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