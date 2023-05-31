Продюсер Snoop Dogg попросил сибирячек станцевать для его песни — и другие истории танцевальных студий Новосибирска

— Моя бабушка с детства формировала во мне важные ценности и однажды сказала, что я неуемная творческая натура и у меня должна быть миссия в жизни, тогда буду счастлив я и люди, которые меня окружают. Гораздо позже пришло осознание, насколько это важно. Ведь танец — это выражение чувств и эмоций, понятный любому зрителю.

И танцы, и дети стали делом всей моей жизни. Именно в детстве закладываются важные ценности, а в танце и музыке всё: грация, красота, энергия, культура, выражение чувств, мыслей и, что очень важно, — дисциплина и концентрация не только на себе, но и на партнере. Мы учим детей быть создателями искусства.



В 2007 году была открыта первая танцевальная школа для детей, организован первый масштабный концерт, и мы стали популярными. Нам стали задавать вопрос: может ли FLEXX быть доступным для всех? Ведь участие в популярном проекте — это мечта многих. И было принято решение открывать гораздо больше филиалов и самим растить звезд. Дети учатся уличным направлениям, классическим танцам, акробатике, эстрадному танцу.

