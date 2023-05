Продюсер Snoop Dogg попросил сибирячек станцевать для его песни — и другие истории танцевальных студий Новосибирска

К съемкам мы подошли основательно: тщательно подобрали одежду и атрибуты, задействовали лучшего оператора в городе, сделали профессиональный макияж и прически танцорам, нашли идеальное поле и поехали снимать перед закатом солнца, чтобы получить нужный свет на видео. Спустя множество часов репетиций, двухдневных съемок и парочки снятых с себя клещей в поле видео было готово. Мы отправили его продюсерам, чтобы те посмотрели на результат. Ответ был неожиданным: «Ребята, круто, конечно, но достаточно было бы просто потанцевать в зале!» Занавес. Но мы нисколько не пожалели, что потратили столько сил на реализацию задуманного, ведь видео разлетелось по интернету и набрало более 9 миллионов просмотров.

Подобных историй много. Например, видео под трек Major Lazer — Watch out for this набрало 205 миллионов просмотров, а спустя несколько лет исполнители лично пригласили нас выступить с ними в Москве на одной сцене.