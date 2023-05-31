Продюсер Snoop Dogg попросил сибирячек станцевать для его песни — и другие истории танцевальных студий Новосибирска

Для кого-то танцы — это способ интересно провести время, а для кого-то — настоящий спорт, выступления, конкурсы и жизнь. К какой категории бы не относились люди, они все равно считают, что танцы придают уверенности и меняют жизнь. Рассказываем о танцевальных студиях города, чьи истории мы собрали в один обзор. Подробнее — в материале НГС.
По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 516 танцевальных студий — эти 10 вошли в шорт-лист «Народной премии НГС». На сайте вы можете проголосовать за один из них, и 5 июня победитель получит приз — специальную статуэтку, обозначающую народную любовь новосибирцев.
Танцевальная студия MyVibe
Это танцевальный дом с душой и своим стилем, созданный танцорами для танцоров или людей, мечтающих научиться красиво танцевать. Его основатели Рустам и Аня рассказали о своем пути.
— В момент когда всех буквально поглотила пандемия, мы решили создать свой танцевальный дом. В первую очередь мы хотели постоянно развиваться самостоятельно и потом уже начать знакомить с танцем как можно больше людей. Своими руками и силами наших друзей мы создали первый филиал и открылись в сентябре 2020 года.
Три года мы усердно работали на качество и результат. И сегодня у нас два филиала в центре города, три танцевальных зала и команда профессионалов. У нас большое комьюнити потрясающих людей, несколько танцевальных команд, о нас знают по всей стране и за её пределами. Мы — участники телепроекта «Новые Танцы» на ТНТ, возим наших учеников на крупнейшие фестивали России, побеждаем на них, а ещё взращиваем отличных педагогов, профессионалов своего дела.
Благодаря нам ученики находит новое хобби, новую ветвь развития, друзей и возможности. Нам не важно, сколько вам лет и умеете ли вы танцевать. Главное — ваше желание, а остальное мы берём на себя.
Наши мероприятия никогда не проходят незаметно. Например, ежегодно мы устраиваем FILM PARTY — это уникальное отчетное мероприятие, для которого ученики и педагоги снимают профессиональные танцевальные видео. В этом году показы прошли в большом зале кинотеатра «Победа», и каждый танцор нашей студии смог почувствовать себя настоящей звездой.
Для нас танец — не просто движение. Это лучший инструмент для объединения людей и творческой самореализации. Поэтому с каждым годом нас становится все больше. И мы идём только вперёд, постоянно улучшаясь и даря людям самое ценное в этой жизни — эмоции.
Студия танцев Ipanema
— У каждого человека есть детская нереализованная мечта. Для кого-то это огромная железная дорога, вертолёт на радиоуправлении или фарфоровая кукла, а для кого-то — танцевать под светом софитов на сцене, или с любимым человеком на пустом пляже под луной, или под дождем на улице города.
Умение двигаться под музыку есть в каждом. Маленькие дети начинают танцевать иногда раньше, чем уверенно ходить, но с возрастом по множеству причин об этом забывают и музыка становится просто фоном, обстановкой. Желание двигаться и выражать эмоции через танец «закапывается» под слоем социальных норм, запретов, правил и предрассудков. И «вытащить» его на свет — непростая задача, но стоящая приложенных усилий на 300%.
У каждого ученика студии — своя история. Кто-то пришёл просто из любопытства, кто-то за развитием, кто-то — за общением и «своими людьми». Но что точно объединяет теперь всех этих людей — любовь к танцам и реализованная мечта.
Одна девушка вела обычную, даже скучную жизнь. И решила ее разнообразить — пришла танцевать бачату, увидев рекламное объявление в соцсетях. И встретила в стенах студии Его: человека, которого предоставляла всегда в своих мечтах, идеального по всем параметрам. Не зная, как начать общение, она просто пригласила его потанцевать. И с этого танца длиною в три минуты началась история на всю жизнь. Сегодня они — счастливая семейная пара, воспитывают малыша и все ещё танцуют — правда, теперь по очереди.
Другая женщина в один момент поняла, что уже всего добилась: у неё двое взрослых детей, муж, любимая работа и есть все. Вот только внутри с каждым днём растёт ощущение пустоты и бессмысленности происходящего. И тогда она задумалась: а о чем она мечтала в детстве? И вспомнила, как когда-то смотрела из зала на танцующих, фантастически красивых людей и думала: «Я тоже так хочу!» Она поняла, что может снова зажечь почти потухший огонь в душе, и записалась на танцы. Спустя какое-то время она стояла на сцене, под софитами, и уже на неё из зала смотрели тысячи глаз и в них читалось: «Как красиво! Я хочу так же!» А она стояла и благодарила себя за решение прийти и начать — и была в том моменте самым счастливым человеком на Земле.
Школа танцев Flexx
— Моя бабушка с детства формировала во мне важные ценности и однажды сказала, что я неуемная творческая натура и у меня должна быть миссия в жизни, тогда буду счастлив я и люди, которые меня окружают. Гораздо позже пришло осознание, насколько это важно. Ведь танец — это выражение чувств и эмоций, понятный любому зрителю.
И танцы, и дети стали делом всей моей жизни. Именно в детстве закладываются важные ценности, а в танце и музыке всё: грация, красота, энергия, культура, выражение чувств, мыслей и, что очень важно, — дисциплина и концентрация не только на себе, но и на партнере. Мы учим детей быть создателями искусства.
В 2007 году была открыта первая танцевальная школа для детей, организован первый масштабный концерт, и мы стали популярными. Нам стали задавать вопрос: может ли FLEXX быть доступным для всех? Ведь участие в популярном проекте — это мечта многих. И было принято решение открывать гораздо больше филиалов и самим растить звезд. Дети учатся уличным направлениям, классическим танцам, акробатике, эстрадному танцу.
Сейчас у нас есть шесть филиалов в Новосибирске и один филиал в Москве, в этом году будут открыты еще два. Мы активно развиваемся, продолжаем быть интересными для своих многочисленных учеников и их родителей. Наша школа — это огромная семья — более 1000 человек.
У нас множество примеров того, как к нам приходят совсем малышами, а потом вырастают в больших звезд сцены, продолжая профессиональную деятельность, поступая в учебные заведения, выходя на профессиональную сцену. Многие бывшие воспитанники становятся преподавателями в наших школах. Наши педагоги ведут детей к победам. И неспроста мы уже победили более чем в 150 танцевальных конкурсах и чемпионатах — они воспитывают в детях целеустремлённость и победный дух. У нас есть узнаваемый почерк и наши ученики покоряют сцены всего мира.
На наши большие вокально-танцевальные шоу мы собираем каждый раз около 2000 зрителей два раза в год на сцене в ДКЖ, где дети и взрослые в невероятно красивых костюмах представляют номера различных стилей, и каждый номер — это отдельная история. Видя восторженных детей и их родителей, аплодирующих со слезами на глазах, мы чётко понимаем, что наша большая команда занимается правильным делом и мы на правильном пути.
У нас создаются не только творческие, но и семейные союзы. Ведь только в таком месте, полном любви и счастья, пары находят друг друга, а потом приводят к нам своих детей.
Танцевальный центр Fraules Dance Centre
— История центра началась в 2010 году, когда известная танцовщица Елена Яткина (Fraules) решила открыть свою школу танцев. На тот момент в России, в частности в Новосибирске, не были развиты такие танцевальные стили как dancehall, twerk или vogue. Поэтому Fraules сделала своей миссией открытие танцевального центра, где бы обучали этим и другим стилям на профессиональном уровне. Во многом благодаря ей и центру эти направления стали очень популярными.
Основная цель центра — научить людей по-настоящему круто танцевать, а не просто разучить пару движений для выступления. Поэтому у нас работают педагоги, которые делают из своих учеников настоящих звезд. Как минимум два наших педагога или ученика ежегодно проходят кастинг в проект «Танцы» на ТНТ, самые яркие примеры — Софа (ТОП-4 второго сезона) и Даниил Хотьков (B-boy Joker, победитель в категории KIDS 2022). Многие наши ученики стали профессиональными танцорами-хореографами и гастролируют с классами по всей стране.
Мы даем шикарную базу, учим импровизировать, готовим к серьезным чемпионатам и большой сцене. А главное, мы всегда мотивируем на развитие, регулярно организуем мастер-классы от топовых танцоров страны и мировых знаменитостей.
Однажды нам написал продюсер Snoop Dogg и Jason Derulo с просьбой снять танцевальное видео на их новый трек Wiggle wiggle. Ну как тут отказать! Мы придумали необычный концепт: русский парень косит сено в поле, от жары ему видится мираж — к нему приходят красивые девушки и начинают танцевать… тверк.
К съемкам мы подошли основательно: тщательно подобрали одежду и атрибуты, задействовали лучшего оператора в городе, сделали профессиональный макияж и прически танцорам, нашли идеальное поле и поехали снимать перед закатом солнца, чтобы получить нужный свет на видео. Спустя множество часов репетиций, двухдневных съемок и парочки снятых с себя клещей в поле видео было готово. Мы отправили его продюсерам, чтобы те посмотрели на результат. Ответ был неожиданным: «Ребята, круто, конечно, но достаточно было бы просто потанцевать в зале!» Занавес. Но мы нисколько не пожалели, что потратили столько сил на реализацию задуманного, ведь видео разлетелось по интернету и набрало более 9 миллионов просмотров.
Подобных историй много. Например, видео под трек Major Lazer — Watch out for this набрало 205 миллионов просмотров, а спустя несколько лет исполнители лично пригласили нас выступить с ними в Москве на одной сцене.
Когда наш центр берется за какое-то дело, это всегда масштабно и качественно. Мы организовали грандиозный фестиваль танца в Сибири «СИБПРОКАЧ», наши педагоги и ученики выигрывают на самых крутых чемпионатах, о нас говорят знаменитые хореографы, такие как Катя Решетникова и Мигель, мы выращиваем новых профессиональных танцоров каждый год.
Смело можем сказать, что наш центр богат своей уникальной историей, которая пишется уже 13 лет и не планирует завершаться. Именно мы развивали танцевальную культуру и учили танцевать ещё тогда, когда это не стало мейнстримом. И все это — только начало!
Танцевальная школа «Дети танцуют»
— Наша школа создана в 2018 году, занятия направлены на воспитание универсального танцовщика. Мы используем комплексный подход в занятиях для детей от 4 до 15 лет: детский танец, эстрадный, хип-хоп, современная хореография, акробатика, актёрское мастерство. В 2022 году мы открыли второй филиал.
Мы не просто учим танцевать, мы воспитываем настоящих артистов, которые делятся своим мастерством на лучших площадках нашего города и всей страны. И конечно, как у любых артистов, у нас много закулисных историй.
Однажды группа INDIGO поехала на конкурс в город Сочи с танцевальными номерами, в которых был задействован объемный реквизит: табуретки и строительные каски. Посылку отправили заблаговременно, но транспортная компания задержала выдачу сначала на сутки, потом на двое суток. В итоге за ночь до конкурса родители поехали в строительный магазин, купили материал и за ночь самостоятельно собрали 9 одинаковых табуреток. Дети выиграли конкурс, а родители вспомнили уроки труда. Ну а после выступления уже распродавали весь реквизит на просторах интернета.
Создатели студии «Дети танцуют» — две молодые мамы. В 2019 году, в день первого отчётного концерта студии, случилось самое важное событие в жизни художественного руководителя студии — она стала мамой. А в это время отчетным концертом руководил концертный директор. У нас отличная команда и мы справились со всем на отлично.
Школа танцев Avrora Reality
— Наши основные направления — спортивный пилон, кольцо, полотна, стрейчинг, хип-хоп. Мы — школа, которая не просто занимается танцами, а одна из лучших спортивных команд страны по пилонному спорту (1 место на Всемирной танцевальной олимпиаде в мае 2023 года в Москве).
Мы развиваем детей и взрослых комплексно. Помимо хореографии, даем уроки актерского мастерства, психологии, акробатики, работы в команде и многое другое. С 2017 года наше руководство в лице Дарины Лющенко развивает пилон как официальный вид спорта. Мы уже имеем аккредитованную федерацию в Новосибирске, а также наше руководство входит в президиум Федерации пилонного спорта России. Благодаря упорному труду пилонный спорт в скором времени приобретет статус официального вида спора, и мы сможем присваивать спортивные звания нашим ученикам.
На ежегодной основе мы проводим и организуем соревнования на областном и всероссийском уровне. Наши ребята ежегодно занимают призовые места в трех дисциплинах: пилон, кольцо, полотна. Помимо этого, спортсмены нашей школы неоднократно выступали за границей: серебряный призер Европы — Вероника Павлова; бронзовый призер Европы — Алина Масалова, она неоднократно была отмечена званием «абсолютный чемпион».
Но самым ярким был апрель 2019 года: мы организовали всемирные соревнования по пилонному спорту у нас в Новосибирске. На это событие съехались представители 22 стран, в том числе США, Чехии, Италии, Испании, Кореи. Для многих гостей нашего родного города был приятный шок — увидеть снег в апреле. Гости и участники получили массу приятных впечатлений от гостеприимства и доброты людей в Новосибирске и неожиданное разочарование — от отсутствия бурых мишек на улицах.
Эстрадный центр «Апельсин»
— Эстрадный центр — победитель 217 всероссийских, международных чемпионатов, конкурсов и фестивалей. Золотой медалист Всемирных Дельфийских игр, Золотой медалист Дельфийских игр России. В состав центра входит 10 концертно-конкурсных танцевальных команд детей от 6 до 18 лет.
Крупнейший в Сибирском федеральном округе эстрадный коллектив создан в 2004 году на базе Новосибирского дворца железнодорожников. Основателем и бессменным руководителем коллектива является Андрей Гришаев — лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства, лауреат национальной премии «Театр Масс» (г. Москва), главный хореограф, художник по костюмам. Андрей Гришаев был хореографом Правительственного концерта с присутствием президента РФ, после генеральной реконструкции НОВАТа.
По решению Международного Олимпийского комитета и Олимпийского комитета России, хореографом проекта Международные зимние спортивные игры «Дети Азии» в 2019 году в Южно-Сахалинске, где принимала участие 21 страна, стал именно Андрей Гришаев. 180 наших танцовщиков были участниками торжественной церемонии открытия и закрытия игр, а в рамках культурной программы коллектив дал два сольных концерта наряду с профессиональными коллективами.
За историю существования артисты нашего центра работали со звездами российской и зарубежной эстрады, такими как Лайма Вайкуле, Анита Цой, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Стас Пьеха, Митя Фомин, Корнелия Манго, ансамбль «Самоцветы», группа «The ABBA-show», группа «Блестящие», группа MBAND.
Студия эстрадного танца «Карамель»
— Студия «Карамель» под руководством Александры Сергеевны Муленок существует с 2004 года. На тот момент студия располагалась во Дворце Культуры «Строитель» (сейчас — КЗ «Евразия»). Сегодня студия насчитывает более 70 воспитанников возрастом от 4 до 15 лет, а также 5 педагогов-хореографов.
Дети занимаются современным, эстрадным танцем, хип-хопом, кроме того обязательны в программе обучения и уроки классического танца, акробатики. Ученики студии выступают на городских мероприятиях, фестивалях, благотворительных концертах, а также на городских и международных конкурсах хореографического мастерства.
Атмосфера в студии очень благоприятная: дети развиваются, выступают, проводятся корпоративные мероприятия, мастер-классы, съемки. В июне на базе студии дети посещают летнюю площадку по аналогии с лагерем дневного пребывания. Там они занимаются созданием своей танцевальной партитуры, костюмов, играют в настольные и нейроигры, ходят на экскурсии, занимаются на свежем воздухе.
Наша сильная сторона — это подход к детям с точки зрения нейрофизиологии. Мы убеждены, что воздействуя на мозг, побуждая его справляться с многозадачностью, решать сложные координационные задачи, развивая фокус внимания, пространственное мышление, прокачав эмоционально-волевую сферу, ребенок без труда будет запоминать лексический материал, работать в команде, быть мобильным к изменениям в перестроениях. В этом всем мы прокачиваем тело, выстраиваем дисциплину, тренируем память и повышаем внутреннюю мотивацию. Мы даем шанс каждому ребенку прокачать себя, обрести навыки, полезные не только в танцевальном зале.
Школа шоу-гимнастики «Драже»
— Танцы плюс гимнастика — что может быть интересней и красивей для девочки? В 2014 году мастером спорта России по художественной гимнастике Евгенией Леонидовной Ляндусовой была создана школа, которая объединила изящество и эстетику гимнастики, техничность акробатики и красоту сценических танцевальных направлений — мы создали направление шоу-гимнастика.
Воспитанницы школы — неоднократные обладатели гран-при всероссийских и международных танцевальных конкурсов. Наши звездные дети точно умеют удивлять: сложными элементами, яркими эмоциями и роскошными образами на сцене.
Буквально неделю назад мы вернулись с крупнейшего танцевального конкурса страны — Всемирной танцевальной олимпиады, которая проходила в Москве. Более 40 тысяч участников, и мы — единственные представители города Новосибирска. За два конкурсных дня наши девочки выступили 59 раз. Домой в Новосибирск мы привезли кубок за победу в номинации «Эстрадный танец» и бронзу Кубка России по акробатическому шоу, а также много медалей за сольные номера.
Залог нашего успеха — профессиональные тренеры, старательные дети и заинтересованные родители. Наши победы для нас только начало.
Студия танца «Динамит»
— Мы очень дружный коллектив. Дети приходят к нам, можно сказать, с пеленок, и мы растим их творческими личностями, открытыми целому миру. Ездим на множество конкурсов и всегда привозим призовые места. Это ли не показатель?
Но этого нам стало мало, поэтому замахнулись на спектакль. Необычный. Спасибо директору и коллективу ДКЖ, которые поверили в нас и оказали поддержку. Сначала мы не понимали, как работать, что делать, от чего отталкиваться. У нас свой режиссер со своим видением. Сценарий написан, треки подобраны идеально, хореография готова. Спектакль мы назвали просто: «Кто ты?», но глубже смысла вы еще никогда не видели.
Забавный случай произошел на стадии подбора треков. Режиссер высылает мне трек на самую кульминационную точку спектакля, а я вообще не понимаю, что это за песня и как она может подойти. По телефону я смутно поняла, но не совсем. Тогда мы встречаемся, я говорю: «Да мой коллектив даже не слушает такое! Как мы под это покажем такую сильную эмоцию и выброс энергии, который должны донести до зрителя, да еще и импровизировать в свободном полете?» Решаем попробовать на репетиции. Включается трек и весь наш коллектив поднимается и начинает так танцевать, так открываться, столько энергии, эмоций. Мало того, они еще и пели! И вот здесь уже точно стало понятно, что мы идем в правильном направлении.
Ранее мы рассказывали необычные истории новосибирских детских центров, которые тоже вошли в топ-100 Народной премии НГС.