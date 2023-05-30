Маленький новосибирец стал успешным пловцом, и родители записались в секцию вслед за ним — и другие истории городских детских центров

— С 7 до 17 лет я занималась плаванием, и вода всегда была для меня родной стихией. Будучи студенткой, я начала подрабатывать в детском бассейне, и многолетний тренерский опыт помог сформировать свою методику работы с детьми. Поделившись ею через доклад на конференции по раннему плаванию в Москве, я поняла, что она получила признание. Так стартовали мои обучающие семинары для коллег.



Благодаря семинарам методике школы обучилась большая часть детских акваклубов России и стран бывшего СНГ, и это число растет с каждым годом. Мы задаем тренд и уровень для наших коллег, и для нас это в первую очередь не работа, а вся жизнь. Мы любим детей, то, что делаем, и хотим, чтобы каждый детский акваклуб жил такими же критериями.

