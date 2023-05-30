Маленький новосибирец стал успешным пловцом, и родители записались в секцию вслед за ним — и другие истории городских детских центров

Большая часть жизни детей проходит в школе, где они формируются как личности и получают знания. Но сейчас мало кто ограничивается только ею, потому что есть различные подготовительные центры, дополнительные занятия, спортивные секции и просто развлекательные центры. У каждого из них есть своя история — мы собрали их в один обзор. Подробнее — в материале НГС.
По данным 2ГИС, в Новосибирске работают 680 центров раннего развития детей, 122 детских игровых зала, 122 игротеки, 1273 спортивные секции, 762 детских, подростковых клуба — эти 10 вошли в шорт-лист Народной премии НГС. На сайте вы можете проголосовать за один из них, и 5 июня победитель получит приз — специальную статуэтку, обозначающую народную любовь новосибирцев.
Спортивный клуб «Школа ихтиандров»
— С 7 до 17 лет я занималась плаванием, и вода всегда была для меня родной стихией. Будучи студенткой, я начала подрабатывать в детском бассейне, и многолетний тренерский опыт помог сформировать свою методику работы с детьми. Поделившись ею через доклад на конференции по раннему плаванию в Москве, я поняла, что она получила признание. Так стартовали мои обучающие семинары для коллег.
Благодаря семинарам методике школы обучилась большая часть детских акваклубов России и стран бывшего СНГ, и это число растет с каждым годом. Мы задаем тренд и уровень для наших коллег, и для нас это в первую очередь не работа, а вся жизнь. Мы любим детей, то, что делаем, и хотим, чтобы каждый детский акваклуб жил такими же критериями.
В 2021 году были открыты двери нашего собственного бассейна: с авторским дизайном, новейшим оборудованием и безопасным пространством. Каждый день мы поддерживаем чистоту нашего центра. Большой теплый бассейн, разнообразие игрушек, игровая, соляная пещера — это всё создано для малышей.
Каждый ребенок должен научиться плавать. В первую очередь для собственной безопасности. Был случай, когда это умение спасло жизнь нашему ученику. И это не единственная подобная история от наших родителей.
Семейный отдых у бассейна. Мама загорает на шезлонге и случайно засыпает под палящим солнцем, папа стоит в очереди за мороженым. Мой трехлетний воспитанник Сева, их сын, в это время плещется рядом в «лягушатнике». Папа, вернувшись с мороженым, не обнаруживает Севу в детском бассейне, в панике будит маму. Они судорожно начинают искать сына и обнаруживают его в большом взрослом и глубоком бассейне, беспечно ныряющим с бортика. Паренек решил вспомнить, как мы учились прыгать в воду и доплывать до ближайшей опоры, причем и на груди, и на спине. Увлекся и не заметил, как оказался на «большой» воде. Родители очень благодарили за то, что Сева научился плавать и правильно оценивать ход своих действий на воде.
Часто наши родители рассказывают, как ребенка накрыло волной или он случайно упал в воду, и при этом реакция детей абсолютно спокойная, так как для них вода — стихия дружбы. Или классика жанра: боялся мыть голову, а теперь сам бежит в ванну. Мы счастливы быть причастными к подобным победам. Привить любовь к воде и научить с ней «сотрудничать» — наши главные задачи.
Студия раннего развития «Сами с усами»
— «Сами с усами» начались задолго до своего официального открытия 4 сентября
Людмила нашла помещение и начала вести занятия 2 раза в неделю. Группы стали стремительно расти, и в один момент стало тесно. Параллельно родители стали просить о группе длительного пребывания, потому что они не могли найти место со схожим подходом, как у нас: частных садов хорошего уровня 6 лет назад было не так много.
Однажды всё произошло как в фильме. Люся была на работе, стояла и грустила у окна о том, что очень хочется свое уютное место. Она открыла штору и увидела через дорогу крупную надпись: «Аренда». Пальцы стали набирать номер мужа, и уже через 2 часа они смотрели свое пространство. Помещение было огромным, от этого масштаба было страшно дышать. Но решение было принято.
В августе студия открыла двери в тестовом режиме, свою работу начали группы раннего развития.
3 года назад случился очередной скачок: когда мы запустили наш летний проект, он просто взорвал наш район и наших клиентов, на лето к нам собралось огромное количество детей. Мы закрыли группы развивающих занятий и разделили нашу разновозрастную группу на две — младшую и старшую.
Мы планировали, что в сентябре детки вернутся в свои большие сады и школы, а мы продолжим работать в нашем формате. Но в сентябре никто из старшей группы не изъявил желание возвращаться в предыдущие места — так у нас появилась старшая группа на постоянной основе.
«Сами с усами» сегодня — это два филиала, на левом и правом берегу. Развивающие занятия для детей от
В центре есть большой спектр развивающих занятий: подготовка к школе, логопед, психолог, английский язык, индивидуальная работа — это очень удобно, ведь родитель экономит время и не тратит их на лишние передвижения.
В этом году у нас появилось целых два новых направления — консультирование родителей по вопросам детства и «Мамин клуб». Наш директор Людмила — эксперт по детско-родительским отношениям. Имея огромный опыт общения с детьми, может перевести с «детского языка» и объяснить родителям, что происходит с их ребенком.
«Мамин клуб» — это «школа родительства» для современных мам. Каждая новая встреча — это беседа на важную тему, где в доступной и понятной форме раскрываются важные вопросы воспитания. Гостьи задают вопросы и вместе находят решение.
Несколько раз в год мы проводим праздники для жителей близлежащих домов: приглашаем друзей, показываем новые площадки для развития детей, где дети могут попробовать тот или иной формат деятельности, и устраиваем из этого настоящее волшебство.
Более 5 лет мы занимаемся благотворительностью: организовываем новогодний праздник для особенных детей из 148 коррекционной школы Новосибирска. 181 ребенок в этом году отправился в новогоднюю сказку с настоящими Дедом Морозом, Снегурочкой, сладкими подарками и фотографом.
У нас большие планы. Мы хотим расширяться: нам опять становится тесно в помещении, которое когда-то казалось огромным. Мы будем искать идеальное место, потому что всё, что сейчас предлагает рынок недвижимости, нам не подходит.
В этом году нам исполнится 7 лет — новый этап, как у ребенка школьного возраста. Мы уже достаточно взрослые и серьезные, но нам еще есть чему учиться.
Детский футбольный центр «Дриблер»
— Привить детям любовь к футболу с самого юного возраста — такая задача легла в основу создания детского клуба «Дриблер». Футбольная секция в детском саду. Идея настолько понравилась новосибирцам, что за несколько лет мы оказались в каждом шестом садике города.
Главной тренировочной базой клуба стал детский футбольный центр с одноименным названием. Игровое табло, экран со статистикой турнира, онлайн-трансляции матчей и тренировочного процесса. Внимание не только к тренировочному процессу, но и к отдыху юного спортсмена. Игровые зоны для детей любого возраста. Подвижные игры: футбольный бильярд, футбол 1 на 1, интерактивные музыкальные ворота. Настольный футбол, аэрохоккей и даже футбольные баталии роботами на пульте управления. Для взрослых детей есть даже киберзона с приставками.
— Очень удобно: тренировка, турниры и даже день рождения — всё в одном месте. Для ребятишек, кто любит спорт, места лучше не найти. А летом, когда садики закрываются на ремонт, а у школьников каникулы, здесь работает дневной лагерь. Ребенок не сидит дома в гаджетах — тренируется, отдыхает со сверстниками под присмотром опытного тренера, — так описывает работу центра мама шестилетнего Степана.
Вспоминает, как привела своего сына в секцию год назад: тот ничем не интересовался, кроме игр в телефоне. С первой же тренировки увлекся футболом, тренер разглядел в нем талант вратаря и поставил в ворота. С тех пор мальчик не пропускал ни одного занятия, а совсем недавно выиграл свой первый кубок. Степан пока не стал лучшим вратарем турнира, но победа команды, с его слов, — это самое главное.
Арена виртуальной реальности WARPOINT
— Это огромная семья, под брендом которой работают более 120 VR-парков в 8 странах мира: России, Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Белоруссии, ОАЭ, Турции и США.
Мы открылись в июле 2021 года и уже через год попали в топ-10 детских центров Новосибирска по версии Народной премии НГС. Это было очень приятно, честно говоря.
Мы не просто детский центр, куда приводишь ребенка и ждешь, пока он наиграется. У нас можно и даже нужно играть всей семьей. Вы можете прийти к нам с родителями, детьми, бабушками и дедушками, отметить день рождения или просто провести время необычно и классно, повеселиться и отдохнуть.
К нам в гости уже полгода ходят две семьи с детьми и устраивают свой собственный турнир — очень трогательная семейная традиция. Кстати, о турнирах: мы сами организуем их на нашей арене и в этом году планируем принимать еще один крупный чемпионат, где будут играть команды со всей Сибири. Участвовать могут все желающие.
Клуб плавания AquaSwim
— История нашего клуба началась в 2016 году c нескольких детских групп в бассейне Кольцова, в которых на тот момент занималось около 40 человек. Примерно такое же количество желающих стояло в очереди на занятия, но свободных мест не было. Понимая это, мы посовещались, и буквально через неделю появился наш клуб. Сейчас в нем тренируется более 1000 детей в 15 локациях по всему городу. У нас ребенок может пройти весь цикл плавательной подготовки, начиная с грудничкового возраста и до участия в соревнованиях. Наш клуб вносит ощутимый вклад не только в развитие нашего города, но и в жизнь каждого ребенка, давая возможность детям быть здоровыми и счастливыми.
Мы считаем, что самое главное — это научить детей безопасному плаванию, так как это жизненно необходимый навык, который позволит чувствовать себя уверенно в воде. Плавание повышает уровень физического и психологического здоровья детей, воспитывает волю, развивает стремление к личным победам и достижениям. Мы убеждены в этом на личном опыте, ведь за всю историю существования клуба наши тренеры воспитали около трех тысяч детей, в том числе и мастеров спорта России по плаванию.
В нашей практике не редкость, что родители, приводя своего ребенка к нам в клуб, тоже начинают свою спортивную карьеру.
— У меня есть спортсмен, который пришел и начал свой спортивный путь именно у нас в клубе, сейчас он уже вырос и принимает участие в соревнованиях вместе с ведущими пловцами. А родители, воодушевившись успехами сына, тоже начали заниматься плаванием, — рассказал один наш тренер.
Мы гордимся тем, что подход наших тренеров способствует положительным результатам не только у детей, но и у их родителей. Весь наш тренерский состав состоит из бывших профессиональных спортсменов, имеющих большой соревновательный и тренерский опыт, который и мотивирует наших ребят к большим достижениям.
Есть дети, которые, приходя к нам, настолько влюбляются в спорт, что планируют связать с этим свою жизнь. В одной группе есть мальчик: ему настолько нравилось плавать, что он попросился в более старшую группу. Сейчас он уже вырос, выполнил разряд, участвует в соревнованиях со спортсменами и планирует поступать на спортивную специальность в вузе.
Шоу «Два дивана»
— С 2021 года наша команда успела подарить несколько тысяч улыбок своим нестандартным подходом и чутким отношением к делу. Сегодня шоу уверенно обретает популярность и за пределами Новосибирска: Краснодар первым принял франшизную эстафету, а вслед за ним в этом году планируют открыться студии в Новокузнецке, Красноярске и Москве.
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День рождения, корпоратив, выездные мероприятия, выпускные и просто вечер пятницы можно провести в формате шоу и максимально удивить своих друзей. Так и сделали однажды гости, устроив сюрприз-вечеринку для своей подруги: ее привезли в студию с закрытыми глазами и до последнего держали интригу. Ведущий, администраторы и DJ максимально влились в свои ТВ-роли и приветствовали героиню светом, звуком, яркой картинкой на экране и, конечно, теми самыми диванами.
Сюрприз удался! Девушка много лет мечтала попасть на ТВ-шоу, но на все письма не получала ответ, а мы не просто дали прочувствовать, каково это, но и подарили целый час юмористической игры с улыбками, песнями и интересным реквизитом.
Семейный развлекательный центр «Веселый Остров»
— Это центр за Уралом площадью 4 тысячи квадратных метров, включающий в себя площадку для малышей, восемь праздничных комнат, собственное кафе и кондитерский цех.
Особенность нашей площадки заключается в том, что все игровые элементы центра рассчитаны на вес взрослого человека, поэтому при желании любой родитель может присоединиться к играм своего ребенка. Одна из причин популярности — возможность собрать вместе и детей, и взрослых, найти их точки пересечения и позволить им выбирать развлечения по душе.
Еще одно преимущество — пространство сотрудничает с
На площадке центра реализовано шесть видов благотворительных проектов. Например, «Добрый день на Острове», когда один раз в квартал центр бесплатно открывает свои двери для семей в полном составе, в которой есть особенный ребенок. «День именинника» — две семьи в месяц могут получить бесплатный пакет услуг по празднованию дня рождения ребенка в пространстве. «20 рублей с каждого билета» — каждое последнее воскресенье месяца по
Благотворительный фонд «Завтра будет»
— Фонд основан в 2021 году, он помогает семьям с детьми с онкологическими заболеваниями и слабослышащими найти все имеющиеся возможности для лечения болезни, а также пройти последующую реабилитацию. При фонде работает реабилитационный центр, который помогает детям адаптироваться и вернуться к нормальной жизни после длительного лечения.
Около сотни детей в Новосибирской области ежегодно получают онкологические диагнозы. После длительного и тяжелого лечения многие остаются в изоляции в собственных квартирах из-за страха подхватить инфекцию. Дети перестают общаться со сверстниками, у многих развивается депрессивное состояние, появляется тревожность, есть опасения о возврате болезни.
Жить после победы над смертью — такого принципа придерживается реабилитационный центр, который помогает вернуть детей в социум после лечения. Подопечные центра получают психологическую помощь в рамках занятий со специалистами и педагогами, общаются друг с другом, занимаются творчеством, посещают мастер-классы и экскурсии, устраивают дни рождения, участвуют в мероприятиях. В центре работают и с семьями подопечных: с родителями, братьями и сестрами, которым также нужна психологическая помощь и другая поддержка.
Наши специалисты — это уникальная команда, в которой работают детские и взрослые психологи, логопед, сурдопедагог, дефектолог, арт-терапевт, педагог по логоритмике и вокалу, художник, хореограф, канистерапевт, специалист по общей физической подготовке. Ежегодно курс реабилитации в центре проходят около 30 семей. Самое главное, что вся помощь на базе центра — бесплатная. Мы стремимся помочь детям и их семьям начать снова радоваться жизни и со счастливой улыбкой смотреть в завтрашний день.
Каждая история каждого подопечного реабилитационного центра уникальна. Разглашать имена их мы не имеем права, но поделиться их достижениями можем.
У одной из подопечных фонда, назовем ее Настя, были сложности с общением, коммуникативными навыками как со сверстниками, так и со взрослыми. Задача специалиста состояла в том, чтобы научить девочку выражать свои мысли, эмоции, выстраивать коммуникативные связи.
— В самом начале нашего с ней пути Настенька робко участвовала в различных заданиях, — рассказывает специалист центра, дефектолог Марина Холевчук. — Могла абсолютно верно соотнести предметы по каким-либо признакам (форма, цвет, размер, ассоциации), но совершенно не была готова произнести свои ответы вслух, поскольку была не уверена в правильности выбора, а, возможно, не имела представления, как правильно начать диалог.
Я всегда с пониманием отношусь и в процессе работы часто использую методики, помогающие ребенку чувствовать себя комфортно и уверенно. Важным считаю и самой делиться своими мыслями, впечатлениями с детьми — это мне помогает создать наиболее доверительную атмосферу. Конечно, мы совместно строим предложения и даже поем.
Благодаря упорству Настеньки вскоре появился замечательный, на мой взгляд, результат. В одну из таких встреч девочка смогла перебороть страх и неуверенность и первая ко мне обратилась. Тогда она мне рассказала о том, какую вкусную булочку попробовала — именно этот рассказ был самым ценным и важным для меня, ведь это очень здорово, когда ребенок видит свою потребность в общении и может ее реализовать.
— Вторая история — про подопечного Павла. Это ребенок с нарушением слуха — кохлеарно имплантирован в раннем детстве. Когда семья обратилась в центр, у ребенка наблюдались различные речевые нарушения, — рассказала специалист центра, логопед Ольга Ковязина. — У него был недостаточно развитый словарный запас, нарушение грамматического строя речи, он испытывал трудности с пониманием обращенной речи, вопросов, а также было нарушено звукопроизношение. Помимо этого, было затруднено слуховое восприятие.
Сегодня у Павла наблюдаются значительные улучшения в понимании обращенной речи, он хорошо понимает вопросы, которые ему задают, и может ответить на них. Также у него значительно расширился словарный запас, все нарушенные звуки были поставлены, автоматизированы и введены в речь. Проведена большая работа по развитию слухового восприятия, которая была направлена на различение неречевых и речевых звучаний — это позволило ему понимать смысл слов, соотносить их с конкретными явлениями предметами и действиями, а также выделять и понимать фразы.
В топ-10 в номинации «Детский центр года» вошли также центр детского и молодежного отдыха «МАГИСТР», сеть семейных развлекательных центров «Абрикоска».
Ранее мы рассказывали необычные истории новосибирских салонов красоты, которые тоже вошли в