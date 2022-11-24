Сегодня, 24 ноября, в интернете появился ролик новой компьютерной игры «Смута», которую делает новосибирская компания Cyberia Nova.
Видео разместила платформа для обсуждения игр, кино, разработки и технологий DTF.
Дозвониться до гендиректора Cyberia Nova корреспонденту НГС не удалось. В компании уточнили, что он улетел на конференцию в Якутию.
В мае 2022 года «Коммерсантъ» сообщил, что разработчики игры «Смута» получили от государства 260 миллионов рублей и должны были сделать игру в жанре actionRPG о периоде Смутного времени в России, когда шла война с польскими интервентами.
— В основу сюжета игры ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». По данным источников «Ъ», релиз проекта намечен на 2024 год, — сообщало издание.
ООО «Сайбериа Нова» (Cyberia Nova) — бывшее название Cyberia Limited — образована в сентябре 2015 года. Название компания сменила летом 2022 года. Учредители: Эльмира Холодова — 90% и гендиректор Алексей Копцев — 10%. Копцев, как указано в его резюме на habr.com, работал продюсером в компании Wargaming, которая разрабатывала World of Tanks. По данным системы «Контур.Фокус», финансовые показатели Cyberia Nova на конец 2021 года: выручка 36,8 миллиона рублей, чистая прибыль 7,3 миллиона рублей. В компании числится 5 человек. Основным видом деятельности является консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий. По данным «Коммерсанта», разработчики работали на заказ для зарубежных партнеров на движке Unity.
Как рассказывал НГС, ранее Cyberia Nova самостоятельными проектами такого уровня не занималась, она разрабатывала игры для зарубежных партнеров.
В апреле 2020 года НГС писал о том, что новосибирские разработчики выпустили игру про пандемию: там нужно добывать туалетную бумагу и топить печку долларами.