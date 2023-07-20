Шкатулка, граммофон, ящик с инструментами: сибирячка делает обычные вещи из пряников — она тратит на учебу больше, чем на продукты

Давнюю мечту — в хобби

Елена Рябова работает в отделе имущества Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), но долгое время хотела быть технологом пищевой промышленности. Вспоминает, что в юности ее мечта не сбылась, потому что в Новосибирске не было вузов по этой специальности. Но выход все-таки нашелся. В свободное от работы время, по ночам, Елена стала готовить пряники, в том числе 3D — самовары, чашки, шахматы и шахматные доски, декоративные коробочки и шкатулки.

Елена говорит, что кулинарное творчество помогает ей отвлечься от рутины и поднимает настроение.

