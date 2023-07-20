Шкатулка, граммофон, ящик с инструментами: сибирячка делает обычные вещи из пряников — она тратит на учебу больше, чем на продукты

Жительница Новосибирска Елена Рябова — домашний кондитер с фантазией. Женщина с нуля создает пряничные самовары, съедобные шахматные доски и шкатулки, а недавно приготовила 3D-граммофон в глазури и с мастикой. И всё это мастерица совмещает с основной работой. Как она придумывает пряничные конструкции, сколько времени уходит на каждую и во сколько обойдется такой сладкий подарок, Елена Рябова рассказала журналисту НГС Анастасии Бичаковой.
Давнюю мечту — в хобби
Елена Рябова работает в отделе имущества Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), но долгое время хотела быть технологом пищевой промышленности. Вспоминает, что в юности ее мечта не сбылась, потому что в Новосибирске не было вузов по этой специальности. Но выход все-таки нашелся. В свободное от работы время, по ночам, Елена стала готовить пряники, в том числе 3D — самовары, чашки, шахматы и шахматные доски, декоративные коробочки и шкатулки.
Елена говорит, что кулинарное творчество помогает ей отвлечься от рутины и поднимает настроение.
— Это то, от чего я загораюсь, — признаётся мастерица.
По ее словам, пряники — это преимущественно хобби. Почти всё Елена делает для души, лишь изредка продает родственникам и друзьям, а налаживать масштабное производство не спешит.
Затраты на опыт
С бизнесом Елена временит — убеждена, что для его успешности нужно найти «своих» покупателей, готовых достойно оплачивать трудоемкое пряничное искусство. Сибирячка верит: когда-нибудь ей наверняка удастся занять нишу и нарастить спрос на эксклюзивные авторские сладости.
Пока задумываться о прибыли не приходится — только о расходах. Но торопиться некуда, считает сибирячка. Сейчас она старается как можно больше обучаться «любимому делу» и вкладывает в это немалые деньги: мастер-классы по пряникам, в которых она участвует, стоят от 1 до 20 тысяч рублей. Зато часть из них — от известных кондитеров.
— Из мастер-классов я узнаю много нового и понимаю, насколько же много необычных сладостей могу сделать. Сначала повторяю пряники из уроков, а дальше, набравшись знаний, полностью придумываю их облик сама, — рассказала Елена НГС. — Для меня обучение — это некий движок к вдохновению и идеям.
Из доступных продуктов
Елена говорит, что для приготовления пряников выбирает «самые простые» продукты, которые можно купить «хоть в каком» магазине. Это мука разных сортов, куриные яйца, сахар, сливочное масло, мед, сода, сахарная пудра и различные пряности (корица, кардамон и
— Остальное из этого списка — базовый набор многих хозяек, не требующий больших затрат. Яйца можно взять любые. А муку… Эксперты вообще рекомендуют смешивать разные сорта муки — в частности, высшего и первого сортов. А кто-то использует даже ржаную, — отмечает сибирячка.
Чтобы приготовить объемный граммофон — одно из последних пряничных творений Елены, — понадобилось 1,2 кило муки, 750 граммов сахара, 1,5 яйца и сода.
— Для айсинга (глазури) понадобились один яичный белок и сахарная пудра — ее точный объем, увы, не подскажу, — сказала Елена.
При этом никаких особенных приспособлений женщина не использует — разве что на кухне у нее есть планетарный миксер, у которого венчик одновременно вращается вокруг своей оси и внутри чаши. Он достаточно дорогой (стоит от 5 тысяч рублей), но можно обойтись и обычным миксером, заверила Елена.
Время — деньги
Дизайн большинства пряников индивидуальный, а процесс их выпечки и сборки занимает до нескольких дней. От этого цены на изделия растут. Елена Рябова размышляет, за сколько она могла бы их продавать, если бы была предпринимательницей:
— Съедобный граммофон, опять же, стоил бы порядка 15 тысяч рублей, а всё потому, что на него у меня ушла неделя. Конечно, я могла приготовить пряник и быстрее, но время на это у меня, как правило, есть только по ночам.
В первый день мастерица замешивает тесто, во второй — выпекает из него все необходимые детали и «запиливает» их терками, а в третий — наконец собирает объемную пряничную конструкцию.
После этого женщина оставляет выпечку в покое на несколько часов — до тех пор, пока ее элементы не склеятся друг с другом намертво, а потом в течение нескольких дней украшает пряник айсингом и мастикой.
Коробочки для бутонов
Кондитер говорит, что неспроста занялась 3D-пряниками. Они стали дополнением к съедобным цветам из яблочного зефира, которые женщина начала делать в январе этого года.
— Думаю: цветы есть, значит должно быть и что-то вроде коробочек к ним. Так я и стала делать шкатулки из пряников, — объяснила она. — А дальше понеслась!
Готовить пряники не так уж трудно, уверяет Елена Рябова. Чтобы они получались, нужны время, терпение и аккуратность:
— И, конечно же, важно любить это дело. А если случилась ошибка — не унывать и пробовать дальше.
В Новосибирске немало талантливых кондитеров: Александр Логинов попал на телевидение, а одна из мастериц благодаря профессии смогла устроиться в Европе.