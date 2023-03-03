Сладкий мальчик: симпатичный шеф-повар из Новосибирска попал на телешоу — какой десерт он повез в Москву

— В соцсетях мне написала редактор шоу и предложила участие. Как она сказала, ей понравились мои работы, они захотели, чтобы я стал одним из героев шоу. Мне выслали заявку на участие, которую я заполнил и уже через два дня принял участие в съемках, — пояснил Александр.