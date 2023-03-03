Сладкий мальчик: симпатичный шеф-повар из Новосибирска попал на телешоу — какой десерт он повез в Москву

25-летний шеф-повар Александр Логиновский из Новосибирска стал участником кондитерского реалити-шоу «Здравствуй, сладкий!» на телеканале «Суббота». В выпуске, который выйдет в эфир 4 марта, для ведущих передачи Клавы Коки и Нины Тарасовой молодой человек приготовил сет пирожных.
— На суд жюри я из Новосибирска привез сет из двух пирожных. Это пирожное-медовик в форме камня и тарт с лесными ягодами и заварным кремом, — отметил сибиряк.
Как рассказал молодой человек, принять участие в шоу его пригласила редактор программы. Уже через пару дней после подачи заявки он отправился в Москву на съемку.
— В соцсетях мне написала редактор шоу и предложила участие. Как она сказала, ей понравились мои работы, они захотели, чтобы я стал одним из героев шоу. Мне выслали заявку на участие, которую я заполнил и уже через два дня принял участие в съемках, — пояснил Александр.
Как рассказал молодой человек, в 2015 году он получил образование повара-кондитера и навсегда решил связать свою жизнь с этой профессией. За время практики он приготовил тысячи десертов.
— Самые необычные десерты, что я готовил, были мороженое из бородинского хлеба и торты в виде огромного бургера и автомобиля, — отметил молодой человек.
Как рассказал Александр, в ближайшее время он планирует переехать в Москву и дальше продолжать развиваться в искусстве создания десертов.
Итоги шоу станут известны после выхода эфира.
Ранее повар из Новосибирска Любовь Харитонова приняла участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Она не смогла пройти в финал, но повара Ренат Агзамов и Константин Ивлев похвалили ее салат «Гнездо глухаря» и кулебяку с лососем.