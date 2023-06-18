Директор, не меньше! Нумеролог назвала 7 самых сильных женских имен — они притягивают деньги и власть, но просят кое-что взамен

— Таким женщинам нельзя останавливаться: выйти из «операционки» не получится на 100% экологично. Это прекрасная хозяйка, ценительница красоты и романтики. Она обладает чувством меры. По характеру Алисы веселые, общительные и целеустремленные, — добавляет эксперт.

Оливия

Популярное сейчас у родителей имя Оливия, по мнению нумеролога, тоже имеет очень сильные вибрации. Если вы решите наречь девочку на итальянский манер, это имя станет для нее пуленепробиваемым щитом и помощником в любых ситуациях.

Оливии очень коммуникабельны, они замечательно общаются и с мужчинами, и с женщинами и легко исключают из своего общества лицемеров. Деятельность Оливии может быть связана с наукой и техникой.