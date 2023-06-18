Директор, не меньше! Нумеролог назвала 7 самых сильных женских имен — они притягивают деньги и власть, но просят кое-что взамен

Специально для наших коллег из Wday.ru нумеролог Ирина Лидерман проанализировала около 50 самых популярных женских имен и пришла к необычным выводам. По ее мнению, некоторые из них обладают особой силой. Женщины, носящие эти имена, чаще других становятся руководителями и могут вести за собой толпу. Посмотрим на любопытный список.
Мария
По мнению эксперта, у этого имени очень мощная вибрация. Если научиться пользоваться этим потоком, то Марии могут достигнуть больших успехов в жизни.
— Очень важно развиваться в духовном и интеллектуальном ключе, не сидеть на месте, иначе лучшие двери станут тугими, а ключи к ним потеряются. Это женщина удивительной теплоты — отзывчивая, способная помочь всем, кто к ней обращается, — комментирует Ирина Лидерман.
Алиса
А вот имя Алиса сулит отсутствие проблем с деньгами и умение легко зарабатывать большие капиталы.
— Таким женщинам нельзя останавливаться: выйти из «операционки» не получится на 100% экологично. Это прекрасная хозяйка, ценительница красоты и романтики. Она обладает чувством меры. По характеру Алисы веселые, общительные и целеустремленные, — добавляет эксперт.
Оливия
Популярное сейчас у родителей имя Оливия, по мнению нумеролога, тоже имеет очень сильные вибрации. Если вы решите наречь девочку на итальянский манер, это имя станет для нее пуленепробиваемым щитом и помощником в любых ситуациях.
Оливии очень коммуникабельны, они замечательно общаются и с мужчинами, и с женщинами и легко исключают из своего общества лицемеров. Деятельность Оливии может быть связана с наукой и техникой.
Елизавета
А вот у этого имени энергия неоднозначная. С одной стороны, это сильнейший знак власти и денег — если другие аспекты положительны. С другой стороны, оно может нести в себе кармический долг семьи.
Для Елизаветы работа — это возможность самоутверждения и реализации. Она может добиться очень высокого положения, если не будет разочарована своим выбором. Эта девушка обладает цепким, острым умом и неординарным мышлением, ее фактически нельзя заставить что-то сделать — только договориться.
Маргарита
Маргарите важно быть целителем душ, она может стать заметной фигурой — тоже в том случае, если не будет нести на себе кармические печати семьи.
— Маргарита очень хитрая, можно сказать, что она Великий комбинатор в юбке: придумает множество разнообразных схем, как получить то, что она хочет. Ей очень важно найти для себя наилучшую реализацию. И всегда забираться на недостижимые для других высоты — это ее развивает и дает стимул двигаться дальше, — говорит Ирина Лидерман.
Ева
Ева станет прекрасным руководителем — не важно, чем она будет управлять, все процессы вокруг нее будут чудесным образом протекать как надо. Эксперт предупреждает: Евам важно не вести себя при этом заносчиво, тогда пространство буквально осыплет их подарками с ног до головы.
Лада
У Лады мощная энергия, которая позволяет становиться лучше всем, кто находится с ней рядом. Такие женщины могут стать выдающимися учителями во всех областях. Ладе важно всё доводить до конца, ставить для себя рамки, которые будут держать ее в балансе. В браке к ней легко приходят деньги, но важно жить, не подавляя своего партнера.
5 самых опасных женских знаков зодиака — среди них много стерв и разлучниц
Недавно мы записали шуточный топ самых стервозных знаков зодиака. Найдете себя или своих близких?
Чертовски соблазнительна — мужчина сразу же попадает под ее обаяние, не подозревая, что эта красавица может когда-нибудь больно ужалить. Идиллия закончится, едва начавшись, если женщина-Скорпион почувствует сомнения в его поведении. А месть Скорпиона в женском обличье бывает порой изощренной и ужасной.
Женщина-Лев мягко подвинет царя зверей с трона — она ведь считает себя исключительной личностью. Мужчине какое-то время будет нравиться находиться под властью обаятельной и волевой возлюбленной. А когда он спохватится, всё зайдет слишком далеко (зловещий смех за кадром).
Обычно в сети Раков попадают вечные холостяки. Но это не главный их проект. Женщина-Рак очень честолюбива, и карьера для нее превыше всего. А мужу она отводит роль безобидного домашнего создания, заведенного то ли для дела, то ли от скуки.
Женщина-Телец совершенно непредсказуема в поступках и любит ставить мужчин в тупик. При этом она умеет строить из себя паиньку, а мужчины ей охотно верят. Страдающая и беззащитная дама не забывает прикидывать, какие выгоды и ресурсы есть у ее кавалера и как ими удобнее всего воспользоваться. А если решит, что их недостаточно, то покинет место романтических встреч или общий дом без оглядки, резко и решительно.
Она помотает нервы и заставит полысеть раньше положенного времени. Женщина-Близнецы, по авторитетному мнению астрологов, живет по принципу: от любви до ненависти одна минута. Со словом «постоянство» она в жизни не встречалась и не в курсе, что такое понятие существует.
Кстати, если говорить про вредные привычки, Близнецы — известные сплетники и сплетницы. Они быстро потребляют информацию, но редко в нее вникают. Просто передают дальше «по секрету всему свету». Они хорошо вливаются в новые компании и быстро привыкают к местам, но при этом часто проявляют себя как разгильдяи. Недавно мы записали еще 11 токсичных привычек знаков зодиака — проверьте, а на вас это похоже?
10 самых притягательных женских имен по мнению российских мужчин
Есть мнение, что на чувственность имени влияет последовательность букв и сочетание звуков. Эта теория гласит, что обладательницы имен, в которых встречаются «аи», «ео», «иа» и другие связки гласных, воспринимаются окружающими как привлекательные, артистичные и творческие натуры.
А вот если в имени женщины есть буквы «ж», «дж», «нн», «лл», «мм» — это должна быть очень эмоциональная натура. Одна «л», напротив, указывает на мягкость. Открытые слоги в именах, которые заканчиваются на букву «а» или «о», также повышают сексуальный заряд имени.
Наверное, самое крупное мировое исследование на эту тему было организовано Лорой Ваттенберг, основательницей онлайн-платформы Baby Name Wizard, помогающей родителям подобрать имя для ребенка. Эксперимент длился целых пять лет, за это время в нем приняли участие тысячи пользователей Сети. Согласно опросу, мужчины чаще всего среди прочих выделяют женщин с именами Скарлетт, Николетт, Наталья, Анаис, Паулина, Алессандра, Шанель, Сорайа, Адриана и Джулиана.
В нашей стране тоже есть свой рейтинг самых сексуальных женских имен. Два с половиной месяца российские социологи опрашивали мужчин, какие имена им кажутся наиболее привлекательными — были записаны ответы
Семейный клинический психолог и сексолог Инна Паустовская объясняет: сексуальными люди считают имена, которые имеют сильные ассоциации.
— Часто мужчины считают сексуальными героинь мультфильмов, кино. Порой увиденный еще в детстве сказочный персонаж западает в душу — и многие проецируют, ищут черты девочек с голубого экрана в реальной жизни. Так как мы ведем речь о российских мужчинах, то им близки известные героини сказок: Настеньки, Аленушки, — говорит эксперт. — Все мы знаем Елену Прекрасную, но еще больше мужчинам близок образ Аленушки. Для русского человека это девушка кроткая и нежная, за которой хочется ухаживать, заботиться о ней. Поэтому, встречая Алену, мужчина старается явить свои лучшие качества, — рассуждает психолог.
— Катерина — это про «расцветали яблони и груши, выходила на берег Катюша». Во многих поколениях это имя ассоциируется с верностью. Близкое, родное, патриотичное и значимое. В первую очередь потому, что «Катюша любовь сбережет» и дождется, — поясняет эксперт.
А вот замысловатые имена, которые часто милы женщинам, — Анжелика, Виталина, Изольда — у мужчин вызывают страх, а не сексуальное желание.
— Такие витиеватые имена всегда порождают опасение, что ошибешься и будет скандал. Такое имя — как сложная прическа у женщины. Если ее повредить, то будет целая катастрофа. А мужчина любит просто обнять и не переживать за прическу. Подобное имя — это дистанцирование. Свои люди называют уменьшительно-ласкательно и упрощают. Если мы хотим сближаться, а не выстраивать дистанцию, то имена должны быть менее замысловатыми, душевными, — заключила психолог.
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