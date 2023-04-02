Красавчик из «Дикого ангела»: как сейчас выглядит и живет Факундо Арана — кумир миллионов девчонок нулевых

Одно из увлечений Факундо Арана по сей день — игра на саксофоне. Некоторое время параллельно с поисками работы актером он выступал на одной из станций метро. Там его заметил продюсер Лито Эспиноса, который позже помог получить роль в первом телесериале.

Настоящий международный успех пришел к Факундо только через 5 лет после начала актерской карьеры — это, конечно, главная роль (Иво) в сериале «Дикий ангел». После этого Арана стал известен в таких странах, как Россия, Израиль, Польша и Чехия.