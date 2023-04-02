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Красавчик из «Дикого ангела»: как сейчас выглядит и живет Факундо Арана — кумир миллионов девчонок нулевых

Большой успех пришел к аргентинскому актеру после съемок с Наталией Орейро

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Факундо Арана в роли Иво

Факундо Арана в роли Иво

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31 марта герою снов миллионов российских (и не только) девчонок исполнился 51 год. В нулевых, когда на экраны в России вышел сериал «Дикий ангел», образ холодного мачо с добрым сердцем стал эталоном для многих девушек, которые только собирались встретить свою любовь. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели, как сейчас выглядит знаменитый актер.

Факундо Арана родился в Буэнос-Айресе. Его отец Хорхе Арана Тагле — известный адвокат, мать — Матильде фон Бернард — бывшая хоккеистка. Также у актера есть две сестры.

В 15 лет друг привел Факундо в театральную студию. Однако вскоре пришлось прервать занятия: через два года у парня обнаружили болезнь Ходжкина — рак лимфатических узлов. Последовало долгое лечение и медицинское наблюдение. К счастью многих женщин планеты, Факундо удалось обуздать рак, и в 1994 году стало известно, что он полностью здоров.

Одно из увлечений Факундо Арана по сей день — игра на саксофоне. Некоторое время параллельно с поисками работы актером он выступал на одной из станций метро. Там его заметил продюсер Лито Эспиноса, который позже помог получить роль в первом телесериале.

Настоящий международный успех пришел к Факундо только через 5 лет после начала актерской карьеры — это, конечно, главная роль (Иво) в сериале «Дикий ангел». После этого Арана стал известен в таких странах, как Россия, Израиль, Польша и Чехия.

Также актер увлекается серфингом

Также актер увлекается серфингом

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После роли в «Диком ангеле» на него посыпались предложения о съемках и фотосессиях в модных журналах. Так, в конце девяностых он сыграл в сериале «Добрые соседи», а в начале нулевых — главную роль в проекте «Яго, темная страсть». Но, несмотря на эффектную внешность знаменитости и его обаяние на экране, ни один контракт не мог повторить ошеломительного успеха «ангела». Арана старался играть убедительную любовь с каждой своей партнершей, но рейтинги были ниже среднего.

В 2006 году Факундо вновь пригласили сыграть в одном сериале с уже знакомой партнершей — Наталией Орейро. Актер не упустил шанс второй раз заставить СМИ говорить о себе. Ведь «Ты — моя жизнь» стал самым рейтинговым проектом телеканала, на котором транслировался. После очередного взлета Факундо решил немного отдохнуть и сконцентрировался на театральных ролях и своем давнем хобби — актер очень любит музыку.

В 2007-м он познакомился со своей нынешней женой — известной телеведущей и моделью Марией Сусини.

Пара воспитывает троих детей: дочку Индию и двойняшек Яко и Моро

Пара воспитывает троих детей: дочку Индию и двойняшек Яко и Моро

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Сейчас актер продолжает жить в Буэнос-Айресе со своим большим семейством. Он периодически играет небольшие роли в кино, стараясь надолго не уезжать от своих близких. Основной же деятельностью 51-летнего Факундо Арана является музыка. Он гастролирует со своей группой по стране и искренне наслаждается тем, чем занимается.

Актер много времени уделяет своей семье

Актер много времени уделяет своей семье

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Еще секс-символы, которые и сегодня выглядят великолепно

В 90-е годы эти женщины постоянно мелькали на телеэкранах и обложках журналов, восхищая своей красотой мужчин любого возраста (а то и женщин). Но с тех пор прошло уже много лет. Что же стало за это время с секс-символами нашей юности? Мы решили посмотреть, как сейчас выглядят популярные в 90-х зарубежные актрисы и фотомодели.

Наталия Орейро

Первое появление Наталии Орейро на обложке журнала

Первое появление Наталии Орейро на обложке журнала

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Наталия Орейро мечтала о сцене с детства и уже с 8 лет стала брать уроки актерского мастерства, а с 12 — ходить на кастинги, чтобы подзаработать на съемках рекламы и музыкальных клипов. Уже в 14 лет Наталию пригласили сопровождать ведущую тревел-шоу в Бразилии. В 16 лет Наталия переехала в Аргентину (сама она из Уругвая), где сначала пробилась на телевидение в качестве ведущей, а затем стала получать первые роли в сериалах и фильмах. После выхода фильма «Аргентинец в Нью-Йорке» стартовала и музыкальная карьера Наталии. Песня Cambio Dolor из ее первого альбома стала главной темой сериала «Дикий ангел» — в нем Наталия Орейро сыграла главную роль. Сам же сериал сделал актрису мировой знаменитостью.

В 2000-х годах Орейро продолжает сниматься в сериалах, в том числе в российском проекте «В ритме танго». Многие проекты стали участниками престижных международных кинофестивалей. В сентябре 2011 года ЮНИСЕФ назвал Наталию послом доброй воли в Рио-де-ла-Плата. В 2014 году Наталия Орейро отправилась в большой тур под названием «Наша Наташа» по странам Европы, в рамках которого выступила и в десятках российских городов. С 2015 года Наталия периодически приезжала в Россию для участия в музыкальных фестивалях и презентации своих песен на радиостанциях. В 2019 году Орейро заявила, что хочет стать гражданкой России, и спустя два года ее мечта исполнилась.

Наталия Орейро — гражданка России с 2021 года

Наталия Орейро — гражданка России с 2021 года

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Наталия Орейро уже давно счастлива в личной жизни: 21 год назад она вышла замуж за лидера популярной аргентинской рок-группы Divididos Рикардо Мольо.

Наталия Орейро и Рикардо Мольо вместе уже 21 год

Наталия Орейро и Рикардо Мольо вместе уже 21 год

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Клаудия Шиффер

Привет от Клаудии Шиффер из 1989 года

Привет от Клаудии Шиффер из 1989 года

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90-е годы были эпохой супермоделей, одной из которых была Клаудия Шиффер. Ее выходы на подиум и фотосессии сводили с ума весь мир, при этом модель соответствовала идеалу красоты того времени: высокая блондинка с широкой улыбкой. Сейчас Клаудии 52 года, и она до сих пор выглядит безупречно, а недавно снялась в серии реклам GUESS. Модель живет в Великобритании вместе со своим супругом — режиссером Мэттью Воном. За свою карьеру Клаудия успела сняться в кино, стать продюсером и получить назначение в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

И в 52 года немецкая модель выглядит безупречно

И в 52 года немецкая модель выглядит безупречно

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Еще фото, как сейчас выглядят популярные в 90-х зарубежные актрисы и фотомодели.

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