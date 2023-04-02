Красавчик из «Дикого ангела»: как сейчас выглядит и живет Факундо Арана — кумир миллионов девчонок нулевых

31 марта герою снов миллионов российских (и не только) девчонок исполнился 51 год. В нулевых, когда на экраны в России вышел сериал «Дикий ангел», образ холодного мачо с добрым сердцем стал эталоном для многих девушек, которые только собирались встретить свою любовь. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели, как сейчас выглядит знаменитый актер.
Факундо Арана родился в Буэнос-Айресе. Его отец Хорхе Арана Тагле — известный адвокат, мать — Матильде фон Бернард — бывшая хоккеистка. Также у актера есть две сестры.
В 15 лет друг привел Факундо в театральную студию. Однако вскоре пришлось прервать занятия: через два года у парня обнаружили болезнь Ходжкина — рак лимфатических узлов. Последовало долгое лечение и медицинское наблюдение. К счастью многих женщин планеты, Факундо удалось обуздать рак, и в 1994 году стало известно, что он полностью здоров.
Одно из увлечений Факундо Арана по сей день — игра на саксофоне. Некоторое время параллельно с поисками работы актером он выступал на одной из станций метро. Там его заметил продюсер Лито Эспиноса, который позже помог получить роль в первом телесериале.
Настоящий международный успех пришел к Факундо только через 5 лет после начала актерской карьеры — это, конечно, главная роль (Иво) в сериале «Дикий ангел». После этого Арана стал известен в таких странах, как Россия, Израиль, Польша и Чехия.
После роли в «Диком ангеле» на него посыпались предложения о съемках и фотосессиях в модных журналах. Так, в конце девяностых он сыграл в сериале «Добрые соседи», а в начале нулевых — главную роль в проекте «Яго, темная страсть». Но, несмотря на эффектную внешность знаменитости и его обаяние на экране, ни один контракт не мог повторить ошеломительного успеха «ангела». Арана старался играть убедительную любовь с каждой своей партнершей, но рейтинги были ниже среднего.
В 2006 году Факундо вновь пригласили сыграть в одном сериале с уже знакомой партнершей — Наталией Орейро. Актер не упустил шанс второй раз заставить СМИ говорить о себе. Ведь «Ты — моя жизнь» стал самым рейтинговым проектом телеканала, на котором транслировался. После очередного взлета Факундо решил немного отдохнуть и сконцентрировался на театральных ролях и своем давнем хобби — актер очень любит музыку.
В 2007-м он познакомился со своей нынешней женой — известной телеведущей и моделью Марией Сусини.
Сейчас актер продолжает жить в Буэнос-Айресе со своим большим семейством. Он периодически играет небольшие роли в кино, стараясь надолго не уезжать от своих близких. Основной же деятельностью
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Наталия Орейро
Наталия Орейро мечтала о сцене с детства и уже с
В 2000-х годах Орейро продолжает сниматься в сериалах, в том числе в российском проекте «В ритме танго». Многие проекты стали участниками престижных международных кинофестивалей. В сентябре 2011 года ЮНИСЕФ назвал Наталию послом доброй воли в Рио-де-ла-Плата. В 2014 году Наталия Орейро отправилась в большой тур под названием «Наша Наташа» по странам Европы, в рамках которого выступила и в десятках российских городов. С 2015 года Наталия периодически приезжала в Россию для участия в музыкальных фестивалях и презентации своих песен на радиостанциях. В 2019 году Орейро заявила, что хочет стать гражданкой России, и спустя два года ее мечта исполнилась.
Наталия Орейро уже давно счастлива в личной жизни: 21 год назад она вышла замуж за лидера популярной аргентинской рок-группы Divididos Рикардо Мольо.
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