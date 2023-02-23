Глаз не отвести: как выглядят самые красивые люди планеты — 18 фото, которые вас поразят

Вообще, быть идеалом — это даже скучно. В Сети смеются над тем, что сейчас многие подруги и жены звездных мужчин на одно лицо — стройные брюнетки с ярко выраженными скулами, длинными волосами и пухлыми губами. Искусственный интеллект проанализировал огромное количество данных и представил — как бы выглядели идеальные пары в разных уголках планеты. Фото посмотрели наши коллеги из MarieClaire.
Исследовательская компания NordChem протестировала инструмент искусственного интеллекта под названием MidJourney для визуализации красивых лиц. Он помогает представить с помощью данных из интернета — как выглядят самые идеальные люди нашей планеты. Искусственный интеллект использовал сгенерированные пользователями изображения, а также хештеги из ряда источников, от социальных сетей до СМИ, чтобы получить представления о стандартах красоты в разных странах.
Посмотрите на эти фото — в список направлений для анализа попали Великобритания, США, Австралия, Испания, Италия, Колумбия, Египет, Мексика и Сирия.
К сожалению, наша страна в подборку не попала. Но представить идеал красоты в России можно, например, по участнице от нашей страны на конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году. 22-летняя Анна Линникова — модель, дизайнер, полиглот. Накануне конкурса наш корреспондент рассматривал ее фото, вы тоже можете.
Идеальный рост — какой он?
По данным Medical News Today, не так просто назвать точный средний рост женщин во всем мире, ведь в разных странах свой способ измерения и сбора этих данных. Источники называют средний рост женщин в мире — 160,2 сантиметра.
Нужно понимать, что в разных странах эта цифра может сильно варьироваться. Например, в Латвии одни из самых высоких женщин — их средний рост около 169,8 сантиметра. Самые низкие женщины встречаются в Гватемале. В этой стране средний рост составляет всего 149,3 сантиметра.
Издание Healthline перечисляет несколько факторов, которые могут повлиять на ваш рост, — среди них, конечно, генетика, диета, уровень активности и осанка. Есть данные, свидетельствующие о том, что рост может меняться и что в целом люди со временем становятся выше.
Конечно, это не означает, что вы можете вырасти за одни сутки. Но можем успокаивать себя мыслью, что средний рост увеличивается с каждым поколением. Тенденция такова — во всем мире люди стали выше за последнее столетие, при этом европейские и восточноазиатские страны увеличили свой средний рост больше всего. Это заслуга медицины и улучшения качества жизни в целом.
Если вы хотите стать выше, издание Medical News Today предлагает практиковать правильную осанку, заниматься спортом и следить за тем, что в вашем рационе ежедневно присутствует суточная доза кальция. Сегодня здоровые привычки уже вряд ли повлияют на ваш рост, но зато сыграют роль в росте ваших будущих детей и внуков.
Идеальные женщины в разные годы
Идеальные параметры женской красоты с годами меняются весьма кардинально, поэтому гнаться за ними точно не стоит. Мы собрали факты о внешности женщин в разные эпохи.
Например, чтобы составить представление об идеалах красоты в античности, достаточно посмотреть вот на эту картину.
По одной из версий (из книги Эдмонда Дюпюи «Жрицы любви. Проституция в античную эпоху»), на ней изображен суд над известной греческой моделью Фриной — именно она вдохновила скульпторов на многие статуи. Ее осудили за богохульство и совращение лучших афинских мужчин и уже было приговорили к смертной казни. Тогда адвокат Фрины использовал последний козырь — сдернул с нее одежды. Прекрасное тело преступницы заставило судей пересмотреть фатальное решение. Античная логика: как в таком ангельском теле может быть порочный дух?
Если современник присмотрится к фигуре Фрины на фото, то поймет, что по нынешним параметрам она далека от идеала. Женская фигура того времени более массивна, чем мы привыкли видеть сейчас на страницах глянцевых журналов. А вот грудь в сравнении с пышным низом смотрится небольшой, такое сочетание современные женщины едва ли считают эталоном красоты.
В Средневековье женщина вообще считалась орудием дьявола, лишним соблазном и искушением, а потому была признана низшим существом по сравнению с мужчиной.
Идеал женщины Средневековья: удлиненное лицо, высокий лоб, маленький рот и большие глаза. Чтобы лицо выглядело длиннее, женщины выбривали волосы над лбом по линии роста и избавлялись от бровей. Некоторые не останавливались на этом и выщипывали ресницы. Тело идеальной средневековой женщины — рахитичное, без кричащих форм. Для нас женщины тех времен выглядели бы болезненно худыми.
Во времена эпохи Возрождения рахитичные фигуры больше не кажутся обществу красивыми — всем нравятся пышные рожавшие женщины, но с маленькими руками и ступнями (это считалось признаком высокого происхождения).
Барокко отличается тем, что четко понятного идеала красоты в нем не было (как и сейчас, кстати). Всё зависело от вкусов и внешности пассий короля. Женщины этой эпохи стремились подчеркнуть длинную изящную шею, из опалы выходят рослые, высокие дамы. Это период талий, которые можно обхватить двумя руками, и пышных бедер — эффект достигался с помощью плотно затянутых корсетов.
Подробный разбор идеалов красоты в разные эпохи — в нашем материале.
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