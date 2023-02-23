Глаз не отвести: как выглядят самые красивые люди планеты — 18 фото, которые вас поразят

Идеальный рост — какой он?

По данным Medical News Today, не так просто назвать точный средний рост женщин во всем мире, ведь в разных странах свой способ измерения и сбора этих данных. Источники называют средний рост женщин в мире — 160,2 сантиметра.



Нужно понимать, что в разных странах эта цифра может сильно варьироваться. Например, в Латвии одни из самых высоких женщин — их средний рост около 169,8 сантиметра. Самые низкие женщины встречаются в Гватемале. В этой стране средний рост составляет всего 149,3 сантиметра.



Издание Healthline перечисляет несколько факторов, которые могут повлиять на ваш рост, — среди них, конечно, генетика, диета, уровень активности и осанка. Есть данные, свидетельствующие о том, что рост может меняться и что в целом люди со временем становятся выше.



Конечно, это не означает, что вы можете вырасти за одни сутки. Но можем успокаивать себя мыслью, что средний рост увеличивается с каждым поколением. Тенденция такова — во всем мире люди стали выше за последнее столетие, при этом европейские и восточноазиатские страны увеличили свой средний рост больше всего. Это заслуга медицины и улучшения качества жизни в целом.

