Модель, дизайнер, полиглот: 22-летняя россиянка участвует в конкурсе «Мисс Вселенная» — смотрим ее фото

Анна Линникова работает моделью более шести лет, снимается для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. Уезжала работать по контракту в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию и Малайзию. Девушка создала бренд женской одежды, свободно владеет английским языком и изучает французский. В свободное время посещает музеи и читает книги по истории искусств.

Для подготовки к конкурсу Анна посещает репетиции, а также праздничные ужины, где демонстрирует вечерние наряды, прекрасно подчеркивающие ее фигуру.

