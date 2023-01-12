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Модель, дизайнер, полиглот: 22-летняя россиянка участвует в конкурсе «Мисс Вселенная» — смотрим ее фото

Анна Линникова выйдет на сцену в платье из 50 тысяч полудрагоценных камней

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Анна Линникова упорно готовится к конкурсу, но не забывает посещать и праздничные ужины для демонстрации вечерних нарядов

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14 января в Новом Орлеане пройдет финал конкурса «Мисс Вселенная». От России его готовится покорять 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга — в июле она завоевала звание «Мисс Россия — 2022». Пока модель готовится к выходу на сцену и знакомится с другими девушками (своими будущими соперницами) из разных уголков планеты, мы расскажем вам о ее жизни и покажем, как она будет выглядеть на конкурсе.

Анна с действующей обладательницей звания «Мисс Вселенная» — индианкой Харнаах Сандху

Анна с действующей обладательницей звания «Мисс Вселенная» — индианкой Харнаах Сандху

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Россиянка уже успела познакомиться с будущими соперницами

Россиянка уже успела познакомиться с будущими соперницами

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Анна Линникова работает моделью более шести лет, снимается для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. Уезжала работать по контракту в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию и Малайзию. Девушка создала бренд женской одежды, свободно владеет английским языком и изучает французский. В свободное время посещает музеи и читает книги по истории искусств.

Для подготовки к конкурсу Анна посещает репетиции, а также праздничные ужины, где демонстрирует вечерние наряды, прекрасно подчеркивающие ее фигуру.

— Я участвую в 71-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» в 2023 году в США и буду представлять Россию. Уже 14 января состоится финал конкурса в Новом Орлеане, и я с нетерпением жду этого! Буду рада любой вашей поддержке под этим постом! Спасибо! — поделилась модель в личном блоге.

Модель предпочитает наряды, подчеркивающие ее женственную фигуру

Модель предпочитает наряды, подчеркивающие ее женственную фигуру

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Девушка готова отстоять честь России на конкурсе

Девушка готова отстоять честь России на конкурсе

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Анна с нетерпением ждет мирового этапа соревнования — на пресс-конференции ТАСС она рассказала, что активная подготовка продолжается с ноября. Один из ее важных этапов — выбор нарядов. Стало известно, что россиянка предстанет на сцене в белом мини-платье и в роскошной бархатной накидке: одеяние расшито 50 тысячами полудрагоценных камней и речным жемчугом. Гендиректор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк рассказала о нем подробнее:

— Национальный костюм «Корона Российской империи» был создан из новой коллекции, которая называется «Эрмитаж». Эта коллекция создается сейчас в сотрудничестве с государственным музеем Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Платье создано на основе исторических нарядов российских императриц.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: anna_linnikova / Instagram (запрещенная на территории РФ соцсеть)

Анна в том самом платье из 50 тысяч камней

Анна в том самом платье из 50 тысяч камней

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Но сама девушка сконцентрирована не только на платье.

— Мы активно совершенствуем английский язык, я занимаюсь с репетитором, постоянно пытаюсь говорить на английском с носителями языка. Также у нас дефиле, проходки, репетируем с продюсером, — отметила Анна.

Анна в окружении стран мира

Анна в окружении стран мира

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Целеустремленная девушка уверена, что к победе ее приведет возможность быть собой

Целеустремленная девушка уверена, что к победе ее приведет возможность быть собой

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Также модель призналась, что именно считает своим преимуществом в масштабной гонке:

— Я не суеверный человек. Я считаю, что сейчас меня к победе может привести целеустремленность и возможность быть собой. Я не собираюсь кем-то притворяться. Я думаю, что это оценится.

За Анну болеют не только родные и друзья, но и участницы «Мисс России» прошлых лет — например, ее поддержала победительница конкурса 2016 года Яна Добровольская. В дальнейшем Анна намерена продолжать строить карьеру в модельном бизнесе и вести активную социальную жизнь.

Кстати, мы подробно рассказывали о том, как сложилась судьба победительниц конкурса «Мисс Россия» за последние 10 лет. Истории девушек совсем не так просты, как кажется, — кто-то продолжил модельный бизнес, кто-то решил построить карьеру в другой отрасли, а кто-то так и не нашел себя, пытаясь вернуть былую славу любыми способами. А еще мы показывали вам четырех самых красивых девушек планеты на данный момент — помимо Анны Линниковой и действующей «Мисс Вселенная» Харнаах Сандху из Индии, там есть победительницы еще двух всемирно известных конкурсов красоты.

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Мисс ВселеннаяМисс РоссияАнна Линникова
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