Черный кот ушел в отставку: тест на удачу — хорошо ли вы знаете новые приметы и суеверия

Принято считать, что приметы и суеверия — пережитки прошлого и бабушкины сказки. Многие из нас, уткнувшись в смартфон, и не заметят никакого перебегающего дорогу черного кота, забудут рассмеяться, рассыпав соль, и не станут выяснять, полные ли ведра принесла с дачи идущая навстречу соседка. Но давайте вспомним, что же вообще такое примета. Это обычное наблюдение, в котором заметили некую закономерность: упала вилка — пришли гости, чихнул — сказал правду. Никто не претендует на научность, дело просто в вере. Вдобавок психологи утверждают, что некоторые люди благодаря приметам успокаиваются, а это очень полезно в наше тревожное время. Как бы современное поколение ни отнекивалось от суеверий и примет, оно тоже их активно использует. Просто называет знаками, символами или законами подлости. Сути это не меняет, просто слово другое. Наши коллеги из Woman.ru собрали самые распространенные приметы 21-го века и предлагают проверить, насколько вы их знаете.