Два друга из Новосибирска поймали огромную щуку — она весит почти 9 килограммов

Два новосибирца поймали огромную щуку в озере около деревни Новоалександровка в Мошковском районе. Один из рыбаков рассказал, как это было.

— Приехали, встали на точку, где всегда рыбачим. С первого раза вытащили небольшую щучку, где-то на полтора килограмма. Вторую грамм на триста. И буквально через час бахнуло. Сначала легонько, а потом я начал подсекать, а катушка не едет, как будто бревно поймал. Мы минут 15 её тягали. То Андрюхе спиннинг передам, сам пацаком (сачок для рыбы — прим. ред.) ловлю. Она как на 20 метров уплывёт, леску размотает, мы её обратно тянем. Раза два-три так было. В итоге всё-таки выловили, под весом аж пацак погнуло. Взвесили — 8,8 килограммов, — объяснил рыбак Пётр Звеков.