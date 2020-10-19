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Тема дняЧто происходит в Новосибирске из-за ковида?

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Два друга из Новосибирска поймали огромную щуку — она весит почти 9 килограммов

Они рассказали, как им удалось её достать

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Это уже не первый большой улов рыбаков на этом озере

Это уже не первый большой улов рыбаков на этом озере

Новосибирцы поймали 9-килограммовую щуку

Два новосибирца поймали огромную щуку в озере около деревни Новоалександровка в Мошковском районе. Один из рыбаков рассказал, как это было.

— Приехали, встали на точку, где всегда рыбачим. С первого раза вытащили небольшую щучку, где-то на полтора килограмма. Вторую грамм на триста. И буквально через час бахнуло. Сначала легонько, а потом я начал подсекать, а катушка не едет, как будто бревно поймал. Мы минут 15 её тягали. То Андрюхе спиннинг передам, сам пацаком (сачок для рыбы — прим. ред.) ловлю. Она как на 20 метров уплывёт, леску размотает, мы её обратно тянем. Раза два-три так было. В итоге всё-таки выловили, под весом аж пацак погнуло. Взвесили — 8,8 килограммов, — объяснил рыбак Пётр Звеков.

Щуку вытаскивали почти 15 минут

Щуку вытаскивали почти 15 минут

Он пояснил, что часто ездит с другом на это озеро. До этого самым большим уловом стала щука весом 7,8 килограммов.

В конце сентября жительница Новосибирска поймала 18-килограммового сазана.

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огромная рыбарыбалкаулов
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