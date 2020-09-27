«Эмоции просто зашкаливали»: жительница Новосибирска поймала 18-килограммового сазана

Жительница Новосибирска Лариса Северина поймала 18-килограммового сазана в Обском водохранилище. Фотографию с уловом она выложила в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Женщина рассказала журналисту НГС, что увлекается рыбалкой уже 30 лет. Крупного сазана она поймала на спиннинг.

— Ловили судака, как вдруг сильная, мощная подтяжка, по ощущениям сразу поняла, что сазан, и предстоит борьба. Ослабила фрикцион, чтобы дать рыбе утомиться. Через минут 20 он начал сдаваться и удалось подтянуть его к лодке. Хотя и в момент вываживания уже было ясно, что на том конце отличный трофей, но, когда он показался на поверхности, восторгу не было предела. Муж вовремя подставил подсачек, и мы затащили сазана в лодку. Мои эмоции просто зашкаливали. Взвесили уже на берегу — 18,2 кг. Это немного больше моего личного предыдущего рекорда в 2011 году — 17,6 кг, — рассказала Лариса Северина.

