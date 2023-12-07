Дети вне зоны доступа. Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами в учебное время. Отвечаем на главные вопросы

В среду, 6 декабря, Госдума приняла проект изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь мобильные телефоны в школах под запретом, использовать их будет можно только в экстренных случаях. Кроме того, этот документ вернет в программу обучения обязательные уроки труда.
Но прежде чем законопроект вступит в силу, его должны утвердить в Совете Федерации и в администрации президента.
MSK1.RU поговорил с авторами нововведения, чтобы выяснить, в каких случаях телефонами можно будет пользоваться и стоит ли бояться потери связи с любимым чадом, когда он учится. Отвечаем на главные вопросы, которые волнуют родителей.
Учителя на дне, а дети в телефонах?
Как рассказала MSK1.RU депутат Госдумы и одна из создательниц законопроекта Яна Лантрапова, благодаря нововведению школьники перестанут отвлекаться на уроках и будут более дисциплинированы. Кроме того, эта мера должна защитить педагогов от издевательств со стороны учеников.
— Зачастую дети играют на телефоне во время перемены и, не успев это доделать, продолжают во время учебного процесса. Тем самым они мешают другим и не усваивают знания. Кроме того, некоторые используют телефон в качестве травли. Они снимают на видео, как издеваются над другими детьми или доводят учителей, кидая в них разные предметы, провоцируя, — заявила депутат.
Спикер также отмечает, что настаивали на ограничении использования телефонов в школах не депутаты, а родители учащихся.
— Родительское сообщество написало огромное количество писем в Государственную думу. Мне поступило за неделю свыше 200 писем с просьбой жесткой формулировки. Мы оставили одно условие: в случае угрозы жизни и здоровью ребенка пользоваться будет можно, — поделилась депутат.
Как отреагируют на новое правило школьники, пока неясно, поскольку законопроект еще не утвердили. Но, по словам Лантраповой, уже сейчас многие учащиеся согласились с идеей запрета, пусть и не сразу.
— Когда я разговаривала с детьми об этом, они реагировали тяжело. Но важно объяснять и обосновывать, зачем запрет нужен. У меня было много таких встреч, но в конце концов ребята приходили к мнению, что можно перетерпеть без гаджетов, — отметила она.
Заберут себе?
Где будет храниться телефон, решат родители вместе с психологами и учителями на специальном собрании, объясняет депутат Госдумы и автор законопроекта Нина Останина. По ее словам, школьники не смогут хранить мобильник в кармане или в рюкзаке. Однако это правило не распространяется на тех детей, кому постоянная связь с родителями необходима по состоянию здоровья.
— Ребенок зайдет в учебное заведение и положит свой телефон в специально отведенное для этого место. Пользоваться телефоном в школе смогут только те дети, кому по состоянию здоровья он нужен. Ученик, у которого, например, есть сахарный диабет или болезнь сердца, будет всегда оставаться на связи, — пояснила Останина.
Некоторые наши читатели под предыдущей публикацией задавали вопрос: «А что делать, если права моего ребенка вдруг нарушат?» Раньше неподобающее поведение сверстников или педагогов можно было доказать аудио или видеосъемкой, сделанной на телефон. Как теперь быть?
— Во-первых, у нас в школах есть камеры, они есть даже во многих классах. Кроме того, у нас сейчас в школах есть психологи, советники по воспитательной работе, к которым можно обратиться в случае произошедшего, — объяснила депутат Госдумы Яна Лантрапова. — Во-вторых, когда бьют человека, есть угроза жизни и здоровью. В этом случае телефоном пользоваться можно.
А что думают родители?
По мнению председателя общественного движения «Родители Москвы» Илоны Меньковой, вместо того чтобы запрещать использовать телефоны в школах, нужно заниматься воспитанием детей и решать проблему восстановления авторитета педагогов.
— Я считаю, что не нужно ничего делать через запрет. Необходимо детей воспитывать. Прежде всего должен присутствовать авторитет учителя, который в течение долгих лет принижается различными способами в нашей стране. Это и приводит к тому, что дети, вместо того чтобы слушать педагога, занимаются посторонними делами, — отметила общественница.
Также для многих родителей остается загадкой, как на деле будет работать запрет. В школах начнут забирать телефоны на входе?
— Как будет работать этот закон? Вообще телефон — собственность ребенка. Даже может не его, а моя. Лично у меня нельзя забрать вещи, поскольку я гражданин-человек. Будут конфисковывать на входе мобильник? Мне просто интересно, как собираются реализовывать этот процесс, — задалась вопросом Менькова. — Я противник использования телефонов в учебе. Но я не хочу, чтобы посягали на гражданские права, мои и моего ребенка. Если случится экстренная ситуация, то первая помощь для дочери — это я. И мне хотелось бы иметь с ней связь.
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