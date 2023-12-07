Дети вне зоны доступа. Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами в учебное время. Отвечаем на главные вопросы

MSK1.RU поговорил с авторами нововведения, чтобы выяснить, в каких случаях телефонами можно будет пользоваться и стоит ли бояться потери связи с любимым чадом, когда он учится. Отвечаем на главные вопросы, которые волнуют родителей.

Учителя на дне, а дети в телефонах?

Как рассказала MSK1.RU депутат Госдумы и одна из создательниц законопроекта Яна Лантрапова, благодаря нововведению школьники перестанут отвлекаться на уроках и будут более дисциплинированы. Кроме того, эта мера должна защитить педагогов от издевательств со стороны учеников.