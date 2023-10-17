«По сути, он пожелал ей смерти»: зачем школьник в балаклаве подарил учителю две гвоздики с черной лентой

— С вас 140 рублей. 130 — за машину и водителя, 10 — за пассажира, — заявил в окно автомобиля паромщик. — Наличные? Карта?
— Ого, а вы и карты принимаете? — удивились мы.
— А вы думали, у нас тут что, деревня? — гордо подметил мужчина с терминалом в руках.
Такой диалог у наших коллег из V1.RU состоялся на подъезде к поселку Береславка в Волгоградской области, где неделю назад на День учителя школьник в балаклаве подарил педагогу две гвоздики с черной траурной лентой. Одни местные жители восприняли это как простую выходку сложного подростка — плохую шутку, снятую на видео, в результате которой никто не пострадал.
Другие посчитали случившееся предпосылками к чему-то более страшному, вплоть до скулшутинга. И именно это ощущение триллера — когда трагедия еще не произошла, но зритель всем нутром ее ощущает — захватила родителей остальных учеников. Они буквально затравили героя ролика, осудив его поступок.
Семья школьника настаивает — их ребенку не дали учиться и довели его до такого отчаянного протеста, а мама планирует судиться с учителем, которому вручили цветы. Мы поговорили с родными подростка, руководством школы, чиновниками и экспертами, чтобы разобраться в причинах такого поступка.
«С наилучшими пожеланиями»
Самый короткий путь из Волгограда в Береславку занимает меньше часа. Последняя преграда перед пунктом назначения — Волго-Донской канал. На другой берег нас доставил паром, который здесь ходит всю в неделю и в любую погоду.
Сама Береславка растянулась вдоль канала. В поселке живет несколько тысяч человек (на 2021 год — 3931). Есть почтовое отделение, школа, сельский клуб и даже небольшой стадион. В центре населенного пункта стоит памятник на братской могиле советских воинов, погибших в Сталинградской битве. А совсем недавно рядом с ним появились мемориальные доски в память о погибших в ходе спецоперации на Украине. По словам местных жителей, оба мемориала, в отличие даже от многих волгоградских, регулярно усыпаны цветами, в основном гвоздиками.
Неделю назад нестандартное, грубое, а для большинства местных жителей пугающее применение гвоздикам нашел старшеклассник из Березовской средней школы. Он надел балаклаву, обернул два цветка черной траурной лентой и решил подарить эту композицию педагогу химии на День учителя. Перфоманс снимал на видео его друг.
— Ой, ой, — сначала приятно удивилась педагог. — А че их две? Нет, забери.
— С наилучшими пожеланиями, — промолвил школьник.
Видео вызвало широкий резонанс не только в соцсетях, но и в самом поселке. Большинство перепуганных родителей увидели в школьнике потенциальную угрозу — в связи с событиями последних лет школьник в балаклаве ассоциируется с трагедиями в результате скулшутинга.
Директор образовательного учреждения изначально от комментариев отказался, в комитете образования районной администрации целый день не брали трубки, а главу района журналистам также не удалось застать на рабочем месте. На звонки по личному номеру она тоже не ответила.
«А если с автоматом придет?»
Береславская средняя школа находится по соседству с бывшим зданием сельской администрации, где также находились военно-учетный стол, театр и художественная школа. В сентябре прошлого года двухэтажка сгорела. Местные жители подозревают, что это мог быть поджог, а его главной целью — военно-учетный стол. Вероятно, уничтожение одного из немногих культурных кластеров для местной молодежи сказалось на уровне ее культуры.
Несмотря на то, что директор школы отказался от комментариев по телефону, мы решили еще раз попытать удачу, но в ходе личной встречи.
— Сейчас, подождите, — сказала вахтер и быстрым шагом направилась в кабинет директора.
Вероятно, получив одобрение, она вернулась, записала нас в журнал посетителей и проводила к Евгению Агаркову. Когда-то он был учителем географии, получил звание кандидата наук, а сейчас работает директором Береславской школы.
— Всё, что выложено в сети — это видели все, — констатировал директор школы. — Сейчас идут определенные процедуры с вышестоящими органами всех типов. Когда всё закончится, тогда и комментарии будут. Сейчас идет проверка. Почему он это сделал — это вопрос к нему.
По словам директора школы, до конца прошлого учебного года старшеклассник состоял на учете, но затем был снят с него. Из-за плохой успеваемости ему пришлось пересдавать некоторые предметы, и в следующий класс он был зачислен только в конце сентября.
— Он сейчас на больничном. С
Учитель, которому на видео подарили цветы, ведет химию. Евгений Агарков настоятельно порекомендовал не общаться с ней на эту тему, потому что у нее поднимается давление от дурных воспоминаний. И хотя она продолжает работать, застать ее в школе нам не удалось, а единственный номер преподавателя, который есть в распоряжении редакции, оказался недоступен.
В небольшом поселке о случившемся знают уже все, и уж тем более родители других школьников. По их словам, в образовательном учреждении есть и другие проблемы с педагогами.
— Бывает, что педагоги перегибают палку, не всегда идеально себя ведут, допускают неуважение к ученикам, — рассказали местные жители. — С позиции превосходства сейчас разговаривать с подростками бесполезно. На самом деле у нас есть разделение. Есть блестящие дети, а есть все остальные. Некоторые учителя прямо так и заявляют родителям на собрании. Отношение к педагогам у нас неоднозначное. Несмотря на всё это, я считаю, что этот поступок перешел все границы. По сути, ученик пожелал смерти учителю. Я не знаю, что там за ситуация получилась у него.
Несмотря на это, жители поселка считают, что парню нужно дать второй шанс.
— Я считаю, что тут нужно привлекать социальных педагогов, психологов, психиатров, возможно, и ПДН-щиков, — рассказали родители других учеников. — Но ему нужно дать шанс. Какой бы он там не был «оторви и выкинь». Он парень сорвиголова. Вообще всегда уважительный и разговаривает нормально, но в своей среде сорвиголова. Родители этого мальчика — частные предприниматели в поселке. Они послали и учительницу, и директора. Сказали, что извиняться перед ними никто не собирается. Нужно дать ему второй шанс. Конечно, для него сейчас выход, это осознать мерзость своего поступка, извиниться перед педагогом, на камеру извиниться и выложить в Сеть. Отмотать назад. То, что сейчас все ополчились на его родителей и говорят, что у него одна дорога, — это неправильно.
Родители подозревают, что парень надел балаклаву не для эффекта устрашения, а потому что ему стыдно было совершать такой поступок с открытым лицом.
— Учительницу очень жалко, — говорят жители поселка. — Она пенсионерка, пожилая. И такие нервы… Дети быстро сделали открытку ей и на уроке подписали с пожеланиями, а в конце урока подарили, чтобы поднять ей настроение хоть как-то.
Семья героя скандального видео живет в 10 минутах ходьбы от школы. Калитку частного дома открыл некий мужчина, вероятно, отец подростка. Услышав, кто к нему пришел и по какому поводу, он молча закрыл калитку и удалился.
Чуть более многословной оказалась мама школьника. В ходе телефонного разговора она сообщила, что планирует обращаться в суд.
— Я сама разберусь в суде и прокуратуре, мне огласка не нужна, — отрезала женщина. — Я буду писать заявление в прокуратуру на учителя. Сын себя нормально чувствует. Мы уехали на отдых.
«Хочется поддержать мальчика»
По мнению психолога Екатерины Башиловой-Селезневой, категоричная позиция мамы мальчика заслуживает уважения, но есть нюанс.
— В данной ситуации можно сказать спасибо родителям. Причем без сарказма, — сообщила психолог. — Это хорошо, что они в любой ситуации остаются на стороне подростка. С одной стороны, они поддерживают его, но порой чрезмерная поддержка приводит к вот таким радикальным социально-неприемлемым действиям. Я лично не беседовала с учителем. Не диагностировала климат в классе. Но понятно, что мальчик неблагополучен в плане образования. Это такое неблагополучие протестного характера. Будем честны, что не городскую школу легко закончить. Не хочу обесценивать уровень образования, но тем не менее. А тут прям такая нарочитая протестность свидетельствует о том, что подросток хочет показать. И вот, что хотел, то и показал, к сожалению.
По мнению эксперта, семье следует обратиться к специалисту, чтобы разобраться, в чём проблема.
— Но тут хочется поддержать не преподавателя, не родителей, а мальчика, — добавила Екатерина Башилова-Селезнева. — Потому что у него сейчас не до конца зрелая психика, в данный момент она расшатана, плюс юношеский максимализм, который может привести к более радикальным мерам. Если он погрязнет в этой злобе, агрессии, обиде, даже если действительно была какая-то травля со стороны учителя, мальчику необходима помощь и поддержка.