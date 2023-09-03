Три новых школы собираются построить в Заельцовском районе – когда их ждать

В Новосибирске планируют построить три школы в Заельцовском районе. Их общая вместимость составит 2425 мест.
Проект планировки территории между 1-м Мочищенским шоссе, улицей Жуковского, рекой 2-й Ельцовкой и границей городских лесов опубликован на сайте мэрии Новосибирска. В нем указано, что в срок до 2030 года планируют построить школы на 500, 825 и 1100 мест.
В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что проекты территорий готовят для того, чтобы установить границы участков для капитальных объектов.
— Срок реализации проектирования и строительства общеобразовательных школ в планировочных кварталах — до 2030 года. Источники финансирования в настоящее время не определены, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Сейчас на участках, которые зарезервированы под строительство школ, находятся частные дома. В районе работают школы №77 и лицей №159.
— При дальнейшем развитии территории, увеличении количества здесь детей школьного возраста, зарезервированные земельные участки будут использованы для строительства общеобразовательных школ, — добавили в мэрии.
Ранее НГС писал о том, что в микрорайоне Клюквенный планируют построить три новых школы. Они рассчитаны на 4100 мест.