Три новых школы собираются построить в Заельцовском районе – когда их ждать

В Новосибирске планируют построить три школы в Заельцовском районе. Их общая вместимость составит 2425 мест.



Проект планировки территории между 1-м Мочищенским шоссе, улицей Жуковского, рекой 2-й Ельцовкой и границей городских лесов опубликован на сайте мэрии Новосибирска. В нем указано, что в срок до 2030 года планируют построить школы на 500, 825 и 1100 мест.

