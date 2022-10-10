Стоимость новой школы в микрорайоне «Европейский берег» увеличилась почти на полмиллиона рублей
Работы планируют завершить в этом году
В Новосибирске определили подрядчика на выполнение очередного этапа работ по строительству школы на улице Большевистской в Октябрьском районе. Аукцион объявили в конце сентября, заказчиком выступает «Управление капитального строительства» региона.
Согласно документам, речь идет о строительстве школы №220 в микрорайоне «Европейский берег». Напомним, первый конкурс по выбору подрядчика состоялся в середине 2020 года. Им стала дочерняя компания застройщика «Брусника» — ООО «Брусника. Организатор Строительства». Проект новой школы также разработали по заказу застройщика.
Новое здание будет четырехэтажным, без подвала, с двойным светом. В нем планируется разместить, в частности, два спортивных зала, хореографический и арт-класс, кабинеты дополнительного образования и другое. Вместо актового зала в учреждении возведут атриум, в котором можно будет проводить общие собрания, мероприятия и уроки.
Здание рассчитано на 825 учеников. Как сообщили корреспонденту НГС в компании «Брусника», в городе состоялся третий конкурс по возведению новой школы. В рамках контракта подрядчик проведет работы по благоустройству территории учреждения.
Согласно ведомости объемов работ, в рамках контракта организация выполнит устройство покрытия для спортивных и детских площадок, земляные работы, в том числе посев газонов, подготовку мест для деревьев и кустарников, их посадку. Планируется обустройство живой изгороди и многолетних цветников.
Подрядная организация также проведет установку дорожных знаков, устройство теплицы, выполнит работы по установке трибун амфитеатра и другое. Общая стоимость работ по контракту составляет более 122,4 миллиона рублей. Завершить благоустройство необходимо до 30 ноября.
В компании «Брусника» НГС уточнили, что подрядная организация высадит на территории около 17 000 растений. 70% участка учреждения будет покрыто зеленью. Кустарники станут буферами, разделяющими зоны активных игр и спокойного отдыха. Ранее в организации сообщали, что сдать проект планируется летом 2022 года, однако сроки завершения работ сдвинули. Ожидается, что до конца 2022 года объект будет полностью готов.
На сайте госзакупок сообщается, что общая цена трех конкурсов по строительству учреждения составляет около 1,2 миллиарда рублей, при этом в 2020 году стоимость проекта оценивалась в 753 миллиона рублей.
— Сумма выросла за счет увеличения стоимости и доступности материалов, — сообщили корреспонденту НГС в компании.
Ранее НГС сообщал о том, что новосибирские власти запланировали реконструкцию школы №57 в Дзержинском районе города. Стоимость работ оценивалась в 1,3 миллиарда рублей, однако на участие в закупке не было подано ни одной заявки. Новые торги объявили в конце сентября.