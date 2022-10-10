Стоимость новой школы в микрорайоне «Европейский берег» увеличилась почти на полмиллиона рублей

Здание рассчитано на 825 учеников. Как сообщили корреспонденту НГС в компании «Брусника», в городе состоялся третий конкурс по возведению новой школы. В рамках контракта подрядчик проведет работы по благоустройству территории учреждения.



Согласно ведомости объемов работ, в рамках контракта организация выполнит устройство покрытия для спортивных и детских площадок, земляные работы, в том числе посев газонов, подготовку мест для деревьев и кустарников, их посадку. Планируется обустройство живой изгороди и многолетних цветников.

