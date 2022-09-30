В Новосибирске объявили новый аукцион на строительство школы № 57 на улице Авиастроителей, 16. Прошлые торги не состоялись.



По данным сайта госзакупок, аукцион объявили 30 сентября. Заказчиком выступает «Управление капитального строительства» Новосибирска, максимальная стоимость работ составила 722,2 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета города на 2022 и 2023 годы.



Подрядчику предстоит подготовить территорию строительства, выполнить работы по устройству подпорных стенок, свай, гидроизоляции отделке фасадов. Также он должен возвести лестничные марши, выполнить обустройство покрытия крылец и прочие работы. Подготовка территории должна начаться 7 ноября этого года.

