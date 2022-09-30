В Новосибирске объявили новый аукцион на строительство школы № 57
За работы готовы заплатить 722 миллиона рублей
В Новосибирске объявили новый аукцион на строительство школы № 57 на улице Авиастроителей, 16. Прошлые торги не состоялись.
По данным сайта госзакупок, аукцион объявили 30 сентября. Заказчиком выступает «Управление капитального строительства» Новосибирска, максимальная стоимость работ составила 722,2 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета города на 2022 и 2023 годы.
Подрядчику предстоит подготовить территорию строительства, выполнить работы по устройству подпорных стенок, свай, гидроизоляции отделке фасадов. Также он должен возвести лестничные марши, выполнить обустройство покрытия крылец и прочие работы. Подготовка территории должна начаться 7 ноября этого года.
Заявки на участие в торгах принимают до 17 октября. Комплекс работ должны завершить до 4 декабря 2023 года.
Школа № 57 начала работать в 1939 году, ее открыли при заводе имени В. П. Чкалова. Там занимались около 500 учеников. В 2018 году мэр Анатолий Локоть принял решение о закрытии учреждения, так как оно было в аварийном состоянии. Снос старого здания начался в июне 2022 года. Это попало на видео.
В Новосибирске планируют реконструировать школу № 71 в Дзержинском районе, которая находится недалеко от Гусинобродского шоссе. Количество мест может увеличиться с 500 до 1100.