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В Новосибирске не смогли найти подрядчика на строительство школы за 1,3 миллиарда

Старое здание закрыли четыре года назад

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Школа прекратила работу в 2018 году

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В Новосибирске не смогли выбрать подрядчика на строительство школы на улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе. На торги не подали ни одной заявки.

Школа № 57 закрыта с 2018 года. Старое здание построили в 1939 году и снесли летом 2022 года. Аукцион на строительство нового корпуса объявили в августе, стоимость работ оценили в 1,38 миллиарда рублей. Итоги подвели 13 сентября.

— Подано заявок — 0 (из них соответствует требованиям: 0; отклонено: 0), — говорится на сайте госзакупок.

По данным документации, подрядчик должен выполнить подготовительные и земляные работы, обустроить фундамент и кровлю, установить несущие конструкции. Также он выполнит внутреннюю отделку, установку инженерных систем и другие виды работ. Начало работ назначено на сентябрь 2022 года, окончание — на декабрь 2024 года

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда будет объявлен новый аукцион и изменятся ли сроки строительства.

1 сентября в Новосибирске открылась новая школа на Родниках. Она рассчитана на 1100 учеников, а на строительство потратили около 1 миллиарда рублей. Посмотрите в материале НГС, как школа выглядит изнутри.

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Дзержинский районГосзакупкиШкола
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