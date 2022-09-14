В Новосибирске не смогли найти подрядчика на строительство школы за
1,3 миллиарда
Старое здание закрыли четыре года назад
В Новосибирске не смогли выбрать подрядчика на строительство школы на улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе. На торги не подали ни одной заявки.
Школа
— Подано заявок — 0 (из них соответствует требованиям: 0; отклонено: 0), — говорится на сайте госзакупок.
По данным документации, подрядчик должен выполнить подготовительные и земляные работы, обустроить фундамент и кровлю, установить несущие конструкции. Также он выполнит внутреннюю отделку, установку инженерных систем и другие виды работ. Начало работ назначено на сентябрь 2022 года, окончание — на декабрь 2024 года
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда будет объявлен новый аукцион и изменятся ли сроки строительства.
1 сентября в Новосибирске открылась новая школа на Родниках. Она рассчитана на 1100 учеников, а на строительство потратили около 1 миллиарда рублей. Посмотрите в материале НГС, как школа выглядит изнутри.