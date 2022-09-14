В Новосибирске не смогли найти подрядчика на строительство школы за 1,3 миллиарда

В Новосибирске не смогли выбрать подрядчика на строительство школы на улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе. На торги не подали ни одной заявки.



Школа № 57 закрыта с 2018 года. Старое здание построили в 1939 году и снесли летом 2022 года. Аукцион на строительство нового корпуса объявили в августе, стоимость работ оценили в 1,38 миллиарда рублей. Итоги подвели 13 сентября.