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На Родниках открыли новую школу — там школьники будут играть в шахматы и выращивать кабачки

Детей с первого класса распределяют по способностям и наклонностям

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Ученики впервые оказались в новой школе

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В Новосибирске на Родниках открылась новая средняя общеобразовательная школа № 219 — на нее потратили около миллиарда рублей.

Учебное заведение рассчитано на 1100 новых учеников и 44 класса. 1 сентября в школе прошла торжественная линейка, на которой присутствовали мэр Новосибирска, начальник департамента образования и глава Калининского района.

— Город Новосибирск растет, и необходимость в новых школах, корпусах и местах стоит очень острая. Три новых здания 1 сентября появилось, и среди них новые школы. Гимназия № 3 и школа № 219 примерно одинаковые по планировке, но некоторые решения индивидуальны. Это важно, потому что это лицо школы. Педагогический коллектив сам решает, как оформлять школу, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Школу оформляли педагоги и директор. Школа сделана по новым стандартам обучения: для изучения биологии есть небольшой огород, а детей с первого класса распределяют по способностям и наклонностям. В школе даже специальные названия для классов. Например, там есть первый «М» — математический.

У школы есть форма

У школы есть форма

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Директор школы Юлия Черявко рассказала, что в школе есть три направления: социально-экономическое, математическое и научное

Директор школы Юлия Черявко рассказала, что в школе есть три направления: социально-экономическое, математическое и научное

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В школе есть залы для свободного творчества, современные классы информатики и лаборатории

В школе есть залы для свободного творчества, современные классы информатики и лаборатории

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Местные жители смотрели на торжественную линейку с балконов

Местные жители смотрели на торжественную линейку с балконов

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На торжественной линейке перерезали красную ленту

На торжественной линейке перерезали красную ленту

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Во время обучения биологии дети смогут прикоснуться к растениям, которые выращивают на территории школы. Сейчас в теплицах растут, например, кабачки и помидоры

Во время обучения биологии дети смогут прикоснуться к растениям, которые выращивают на территории школы. Сейчас в теплицах растут, например, кабачки и помидоры

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В школе — современные залы библиотеки, где детям не просто выдают литературу, а дают возможность полноценно заниматься

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Все учителя перед началом учебного года прошли обучение шахматам и теперь будут его преподавать детям

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В школе на каждом этаже есть стенды, которые посвящены истории России, Новосибирской области и Новосибирска

В школе на каждом этаже есть стенды, которые посвящены истории России, Новосибирской области и Новосибирска

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Большой фоторепортаж из школы и разговор с директором мы публиковали в апреле этого года. Тогда Дмитрий Косенко прошел по всей школе и заглянул во все классы.

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