На Родниках открыли новую школу — там школьники будут играть в шахматы и выращивать кабачки

В Новосибирске на Родниках открылась новая средняя общеобразовательная школа № 219 — на нее потратили около миллиарда рублей.

Учебное заведение рассчитано на 1100 новых учеников и 44 класса. 1 сентября в школе прошла торжественная линейка, на которой присутствовали мэр Новосибирска, начальник департамента образования и глава Калининского района.

— Город Новосибирск растет, и необходимость в новых школах, корпусах и местах стоит очень острая. Три новых здания 1 сентября появилось, и среди них новые школы. Гимназия № 3 и школа № 219 примерно одинаковые по планировке, но некоторые решения индивидуальны. Это важно, потому что это лицо школы. Педагогический коллектив сам решает, как оформлять школу, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.