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Гимназию на 1100 детей открыли в Академгородке — фото с праздничной линейки

В здании есть два блока, лаборатории и творческие студии

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Новая школа рассчитана на 1100 учеников

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Сегодня, 1 сентября, в Новосибирске открылась обновленная гимназия №3. Там прошла торжественная линейка.

Старое здание гимназии было рассчитано на 560 человек, но там учились 1140 детей. Поэтому некоторые уроки приходилось проводить в столовой. Решение о сносе приняли в 2019 году, работы по строительству завершили в марте 2022 года.

Школа состоит из двух блоков

Школа состоит из двух блоков

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По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, новое здание рассчитано на 1100 учеников. В нем есть два учебных блока, библиотека, музей, актовый зал на 550 мест, столовая на 500 мест.

— На территории школы установлены хоккейная, волейбольная, баскетбольная площадки, полоса препятствий, теплица, детские площадки для прогулок с малыми формами, автогородок, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

В школе оборудовали мастерские

В школе оборудовали мастерские

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В гимназии будут работать пять лабораторий: химическая, биологическая, физическая, инженерно-технологическая и робототехническая.

Дети смогут заниматься внеурочной деятельностью в новом здании

Дети смогут заниматься внеурочной деятельностью в новом здании

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В здании оборудовали студии звукозаписи, фотографии, а также театральную студию. В холлах разместили игровое оборудование, для детей с особенностями здоровья создана безбарьерная среда.

НГС ведет онлайн-трансляцию о праздновании сентября в Новосибирске. Посмотрите, как проходил парад в Сибирском кадетском корпусе, а на «Родниках» открывали новую школу.

АкадемгородокГимназия1 Сентября
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