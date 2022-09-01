Гимназию на 1100 детей открыли в Академгородке — фото с праздничной линейки
В здании есть два блока, лаборатории и творческие студии
Сегодня, 1 сентября, в Новосибирске открылась обновленная гимназия №3. Там прошла торжественная линейка.
Старое здание гимназии было рассчитано на 560 человек, но там учились 1140 детей. Поэтому некоторые уроки приходилось проводить в столовой. Решение о сносе приняли в 2019 году, работы по строительству завершили в марте 2022 года.
По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, новое здание рассчитано на 1100 учеников. В нем есть два учебных блока, библиотека, музей, актовый зал на 550 мест, столовая на 500 мест.
— На территории школы установлены хоккейная, волейбольная, баскетбольная площадки, полоса препятствий, теплица, детские площадки для прогулок с малыми формами, автогородок, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.
В гимназии будут работать пять лабораторий: химическая, биологическая, физическая, инженерно-технологическая и робототехническая.
В здании оборудовали студии звукозаписи, фотографии, а также театральную студию. В холлах разместили игровое оборудование, для детей с особенностями здоровья создана безбарьерная среда.
НГС ведет онлайн-трансляцию о праздновании сентября в Новосибирске. Посмотрите, как проходил парад в Сибирском кадетском корпусе, а на «Родниках» открывали новую школу.