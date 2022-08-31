Застройщик уточнил сроки сдачи школы в «Европейском береге»

В компании «Брусника» уточнили сроки окончания строительства школы в микрорайоне «Европейский берег». По словам представителя застройщика, они рассчитывают достроить объект к концу 2022 года.



— Финансирование и, соответственно, строительство школы в «Евробереге» изначально было разделено на три этапа. Сейчас ведутся работы, закрепленные во втором госконтракте, — рассказали в «Бруснике», — конкурсные процедуры по третьему контракту — на благоустройство территории — пока не запущены. Однако планируется, что до конца 2022 года объект будет полностью готов.