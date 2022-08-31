Застройщик уточнил сроки сдачи школы в «Европейском береге»
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что рассчитывает на окончание строительства через 1–2 месяца
В компании «Брусника» уточнили сроки окончания строительства школы в микрорайоне «Европейский берег». По словам представителя застройщика, они рассчитывают достроить объект к концу 2022 года.
— Финансирование и, соответственно, строительство школы в «Евробереге» изначально было разделено на три этапа. Сейчас ведутся работы, закрепленные во втором госконтракте, — рассказали в «Бруснике», — конкурсные процедуры по третьему контракту — на благоустройство территории — пока не запущены. Однако планируется, что до конца 2022 года объект будет полностью готов.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил ситуацию с переполненной школой №76, в которой сейчас учатся дети, живущие в микрорайоне как «очень серьезную» и сказал, что рассчитывает на то, что новая школа скоро примет учеников:
— Мы рассчитываем, что в этом году, через месяц — через два, школа, которая там строится, будет все-таки запущена и, таким образом, локальная проблема в этом микрорайоне разрешится, — заявил глава города.
Школу в «Европейском береге» строит дочерняя компания основного застройщика микрорайона. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Брусника». Специализированный Застройщик» за 2021 год заработало 16,6 миллиона рублей и заключило госконтрактов на 377,7 миллиона рублей. Конечным владельцем компании, по данным сервиса, является Алексей Круковский.
Ранее НГС писал о том, что директора переполненной школы №76 оштрафовали на 30 тысяч рублей. Это наказание посчитала несправедливым прокуратура.
В сентябре НГС рассказывал о предстоящем строительстве школы для другого крупного микрорайона. Застройщик микрорайона «Ясный берег» и ЖК «Vesna» «АКВА СИТИ» получил положительное решение госэкспертизы на проект образовательного парка «ЯШкола» с бесплатной формой обучения. «ЯШколу» задумали как многофункциональное пространство, поэтому внеклассные помещения будут трансформерами. В частности холлы и рекреации, в том числе 4-уровневый атриум, могут быть включены в образовательный процесс за счет перегородок и мобильной мебели.