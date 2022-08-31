Мэр назвал сроки решения проблемы переполненной школы в микрорайоне «Европейский берег»
Новую школу планируют скоро построить
Более половины расходной части бюджета муниципалитета идет на образование, рассказал сегодня в прямом эфире «Вести Новосибирск» мэр Анатолий Локоть. Он также добавил, что считает новосибирские школы лучшими в стране, так как от 8 до 10 учебных заведений постоянно входят в различные рейтинги лучших школ России.
Существующую проблему с переполненной школой
— В Октябрьском районе, «Европейский берег», — очень серьезная ситуация, — отметил Локоть. — К сожалению, строители не успели к
Школу в «Европейском береге» строит дочерняя компания основного застройщика микрорайона. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Брусника». Специализированный Застройщик» за 2021 год заработало 16,6 миллиона рублей и заключило госконтрактов на 377,7 миллиона рублей. Конечным владельцем компании, по данным сервиса, является Алексей Круковский.
НГС обратился за комментарием к представителям компании «Брусника» по ситуации.
Анатолий Локоть добавил, что к 1 сентября в городе успели построить новое здание лицея
— Сегодня федеральные программы предоставляют нам условия для капитального ремонта, мы подали аж 60 заявок, чтобы воспользоваться этим бюджетом, — заявил Анатолий Локоть.
Ранее НГС писал о переполненных школах: журналисты нашли учебное заведение, где набрали