Мэр назвал сроки решения проблемы переполненной школы в микрорайоне «Европейский берег»

Более половины расходной части бюджета муниципалитета идет на образование, рассказал сегодня в прямом эфире «Вести Новосибирск» мэр Анатолий Локоть. Он также добавил, что считает новосибирские школы лучшими в стране, так как от 8 до 10 учебных заведений постоянно входят в различные рейтинги лучших школ России.



Существующую проблему с переполненной школой № 76 Анатолий Локоть понадеялся решить в ближайшее время.