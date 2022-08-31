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Мэр назвал сроки решения проблемы переполненной школы в микрорайоне «Европейский берег»

Новую школу планируют скоро построить

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Мэр заявил, что более 50% бюджета идет на образование

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Более половины расходной части бюджета муниципалитета идет на образование, рассказал сегодня в прямом эфире «Вести Новосибирск» мэр Анатолий Локоть. Он также добавил, что считает новосибирские школы лучшими в стране, так как от 8 до 10 учебных заведений постоянно входят в различные рейтинги лучших школ России.

Существующую проблему с переполненной школой № 76 Анатолий Локоть понадеялся решить в ближайшее время.

— В Октябрьском районе, «Европейский берег», — очень серьезная ситуация, — отметил Локоть. — К сожалению, строители не успели к 1 сентября. Мы рассчитываем, что в этом году, через месяц — через два, школа, которая там строится, будет все-таки запущена и, таким образом, локальная проблема в этом микрорайоне разрешится.

Школу в «Европейском береге» строит дочерняя компания основного застройщика микрорайона. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Брусника». Специализированный Застройщик» за 2021 год заработало 16,6 миллиона рублей и заключило госконтрактов на 377,7 миллиона рублей. Конечным владельцем компании, по данным сервиса, является Алексей Круковский.

НГС обратился за комментарием к представителям компании «Брусника» по ситуации.

Анатолий Локоть добавил, что к 1 сентября в городе успели построить новое здание лицея № 3 в Академгородке, школу № 219 в микрорайоне Родники, способную вместить до 1000 учеников в 1-ю смену, и новый корпус 167-й школы в Октябрьском районе. Параллельно идет строительство еще нескольких учебных заведений: главный корпус 54-й школы в Центральном районе, готовится площадка для строительства школы № 57 в Дзержинском районе и 185-й школы в Октябрьском районе, где разобрали аварийный корпус.

— Сегодня федеральные программы предоставляют нам условия для капитального ремонта, мы подали аж 60 заявок, чтобы воспользоваться этим бюджетом, — заявил Анатолий Локоть.

Ранее НГС писал о переполненных школах: журналисты нашли учебное заведение, где набрали 1-й «Р».

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Анатолий ЛокотьОбразованиеПереполненная школа
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