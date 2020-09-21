Число заразившихся коронавирусом учителей в НСО выросло в 3 раза

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 13 учителей
В Новосибирской области COVID-19 выявили у 13 педагогов, сообщил сегодня, 21 сентября, на брифинге министр образования региона Сергей Федорчук. Неделю назад было известно только о четырёх случаях.
— Сегодня речь идёт о 13 педагогах в 9 школах. Это которые находятся у нас под контролем. А в принципе под подозрением и те, кто переболели, — 23 или 24 человека, точно сейчас не могу сказать, — рассказал министр.
Сегодня стало известно, что в Новосибирске из-за ковида на карантин закрыли 37 классов и 5 групп в детских садах. Ряд учреждений закрыли из-за ОРВИ.
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