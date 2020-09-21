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Число заразившихся коронавирусом учителей в НСО выросло в 3 раза

Все заболевшие находятся под контролем профильного министерства

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Все заболевшие получают необходимое лечение

Все заболевшие получают необходимое лечение

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 13 учителей

В Новосибирской области COVID-19 выявили у 13 педагогов, сообщил сегодня, 21 сентября, на брифинге министр образования региона Сергей Федорчук. Неделю назад было известно только о четырёх случаях.

— Сегодня речь идёт о 13 педагогах в 9 школах. Это которые находятся у нас под контролем. А в принципе под подозрением и те, кто переболели, — 23 или 24 человека, точно сейчас не могу сказать, — рассказал министр.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске из-за ковида на карантин закрыли 37 классов и 5 групп в детских садах. Ряд учреждений закрыли из-за ОРВИ.

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Мы создали интерактивную карту, которую будем обновлять ежедневно. На ней можно посмотреть, каким школам пришлось перевести часть детей на дистанционное обучение.

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