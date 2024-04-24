Доходы бедных сжирает рост цен. Победить российскую нищету одними пособиями не получится

Говорят, что бедные у нас сами виноваты в своей бедности Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Политики и экономисты обсуждают, как в России победить бедность. Шесть шагов к окончательной победе над извечным российским злом назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина: по ее мнению, нужно снижать инфляцию и уровень закредитованности населения, поддерживать граждан с низкими доходами, бороться с мошенниками и повышать финансовую грамотность.



Бедность растет, по мнению Набиуллиной, прежде всего из-за инфляции, которую глава Центробанка назвала «налогом на бедных». Ведь рост цен сжирает небольшие доходы. MSK1.RU выясняет, как государство намерено справляться с главным недугом отечественной экономики. Ведь когда население в большей массе неплатежеспособно, экономику поднять невозможно.



Пока богаче становятся только богатые

Набиуллина говорит: нужно развивать финансовые продукты, доступные для людей с невысокими доходами. Госдума вот еще в декабре в первом чтении приняла законопроект о социальных банковских вкладах. Их смогут открывать люди с низкими доходами, чтобы гарантированно ежемесячно получать повышенные проценты. Законопроект пока лишь добрался до второго думского чтения.



Тем временем подоспела и порция «рецептов» от экономистов из «Института ВЭБ». Если у Набиуллиной 6 мер помощи бедным, то у «Института ВЭБ» — три: изменение методики расчета прожиточного минимума, введение единого пособия для малоимущих бездетных граждан и изменение подхода к индексации пенсий.



Бедных, напомним, в России — 9% населения. К началу 2024 года их было около 13,5 миллиона. Росстат считает, что это исторический минимум: в 2022 году уровень бедности составлял 9,8%, или 14,3 миллиона человек.



Любопытно, что за 2022–2023 годы доходы 10% самых бедных россиян выросли на 7,6% (в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции), а 10% самых богатых россиян — на 8,2%.



Не такая значимая, казалось бы, разница, однако она демонстрирует, что богатые стремительно восстанавливают свое богатство. Хотя должно быть с точностью до наоборот: иначе как достичь обещанной цели победить бедность?



MSK1.RU спросил у независимых экспертов, как они оценивают предложения государства по борьбе с бедностью.



Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский:



— Нивелирование разрыва между богатыми и бедными — это, конечно, прерогатива государства. Собственно, один из пунктов для обоснования прогрессивной шкалы налогообложения и есть сокращение социального разрыва.



По мнению законодателей, богатые должны чуть более ответственно относиться к своему влиянию, что будет выражаться в налогах повыше. Нужно подтягивать самые низкооплачиваемые слои населения повыше, но для этого нужна не только государственная воля, но и желание самих людей что-то делать, а не просто критиковать богатых.



Профессор Финансового университета, доктор экономических наук Наталья Рубан-Лазарева:



— Сложно достичь гармоничного справедливого устойчивого развития общества при существенном разрыве в доходах внутри страны и неравенстве. Президент в февральском послании Федеральному Собранию обозначил потребность сокращения неравенства и справедливого распределения налогового бремени.



Думаю, реализации этих задач во многом способствовала бы добровольная ответная безвозмездная помощь богатейших российских бизнесменов, которые стремятся к равенству, справедливости и гармоничному развитию России.



Бедные сами во всём виноваты?

Юлия Кузнецова, преподаватель экономического факультета МГУ, основатель «Университета инвестиций»:



— В стране действительно много работы, но некоторые не хотят устраиваться и ждут новых пособий. Если человек здоровый, может работать — то никто не может ему помешать пойти и зарабатывать. Введением пособий для малоимущих мы будем не стимулировать работать здоровых и сильных граждан, а заставлять их ждать повышения пособия.



Нужно стимулировать работать взрослых, здоровых, создавая им возможность устроиться на работу, и давать возможность получить новую работу, пройдя дополнительное обучение.



А вот что касается пенсионеров — тут совсем другое дело. Пенсии действительно слишком низкие, чтобы обеспечить должный уровень существования взрослого человека. Нужно повышать пособия для пенсионеров, повышать пенсии, помогать многодетным.



Индексация пенсий в разы меньше роста цен

Профессор Российского экономического университета (РЭУ), доктор экономических наук Юрий Ляндау:



— Давайте для начала проанализируем, как был достигнут исторический минимум бедности. На примере пенсий. Если в 2014 году пенсия составляла 10 тысяч рублей, то в 2023 году — примерно 18 тысяч рублей, то есть за 10 лет выросла на 80%.



Теперь возьмем пакет молока, который даже после девальвации в среднем в 2014 году стоил 45 рублей. В 2023 году такой пакет молока стоил уже в районе 100 рублей, то есть цена выросла более чем на 120%.



Также есть большое количество продуктов, цены на которые выросли больше чем на 200%. Получается, что индексация пенсий не успевает за ростом цен на продукты питания. Это один из факторов, влияющих на бедность населения.



Для борьбы с бедностью нужно принимать сразу несколько видов мер.



Во-первых, нужно определить реальный уровень прожиточного минимума с учетом объективной социально-экономической ситуации в государстве.



Во-вторых, провести анализ ценообразования на продукты, товары и услуги, необходимые для нормальной жизни, с наценками торговых сетей. Затем провести оптимизацию затрат и разработать государственные меры на сдерживание инфляции.



В-третьих, это действительно пособия по нуждаемости для малоимущих граждан, чтобы повысить их доходы до уровня прожиточного минимума. Здесь только нужно проработать вопрос мотивации малоимущих здоровых граждан непенсионного возраста, чтобы они стремились находить работу.

