БПЛА vs нефть. Эксперты — о том, стоит ли ждать дефицита топлива и что будет с ценами на него

В России производство бензина сократилось на 12% из-за атак беспилотников на НПЗ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Российские переработчики нефти к концу марта сократили производство бензина на 12% относительно средних показателей февраля. Такие данные приводит Росстат. Снижение выработки топлива связано с атакой украинских беспилотников на НПЗ — работу остановили на Рязанском, Куйбышевском, Сызранском и Нижегородском заводах.

Редакция MSK1.RU обсудила с экспертами в сфере экономики и энергетики, как это скажется на потребительских ценах на бензин и что ждет отечественный рынок нефтепродуктов.



Бензина не будет?

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, такой процент снижения — некритичная цифра для того, чтобы говорить о дефиците топлива. Это связано с большим запасом бензина и существенным переизбытком производства дизеля.

— Ситуация в бензиновом секторе более напряженная.

Бензина мы обычно производим столько, что 90% отправляем на внутренний рынок, покрываем все внутренние потребности и только 10% экспортируем. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

В объеме дизеля, произведенного в России за год, только 50% идет для внутреннего рынка — это обеспечивает полностью внутренний рынок. А еще 50% мы производим для того, чтобы экспортировать. Поэтому, если в дизеле возникнет сейчас дефицит на внутреннем рынке, тогда просто можно будет перенаправить те объемы, которые идут на экспорт.



Однако впереди посевная и уборочная, а для сельскохозяйственной отрасли сокращение выработки топлива — «тревожный звонок», говорит директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Григорий Остапкович.

— Сейчас стартует посевная, а это огромное количество топливных ресурсов. Затем пойдет уборочная. Если будет дефицит топливных ресурсов, то они повысятся в цене, — добавил специалист. — А любое повышение цен на дизельку и на бензин тут же автоматически влияет на повышение цен в производстве, потому что и торговля тогда увеличит свои наценки.

Как восстановить производство

При этом опасаться подорожания топлива из-за сокращения производства не стоит, прогнозирует главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. По его словам, в условиях современного рынка цены устанавливают сами компании.

— Они используют свое монопольное положение и возможность доминирования на рынке. [Компании] имеют право повышать отпускные цены в зависимости от инфляционного процесса. Они не должны бежать впереди [него] и тянуть его за собой, повышать цены по своему усмотрению, находя разные оправдания в виде санкций, валютного курса, — добавил он. — Если ФАС будет добросовестно выполнять свои обязанности, у нас таких пиков не будет.



В апреле этого года РЖД подняли нефтепродукты на 3-е место в очереди перевозок груза. Эта мера поможет стабилизировать ситуацию с топливом, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Какие меры могут быть приняты — это перенаправление с уцелевших заводов к рынкам потребления, предоставление приоритета для перевозки по железным дорогам, субсидирование со стороны государства, снижение акциза на топливо, чтобы конечный потребитель не заметил рост цен.

Что будет дальше?

Год назад Россия стала приобретать у Белоруссии нефть по новой схеме — поставки топлива начали субсидировать за счет госбюджета, писала газета «КоммерсантЪ». Инструментов для регуляции рынка нефтепродуктов сейчас достаточно, однако все они «сопряжены либо с дополнительными расходами бюджета, либо с сокращениями дохода бюджета». Поэтому их применение — болезненный удар для экономики России, добавил Юшков.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что все выведенные из строя НПЗ отремонтируют до начала июня. По мнению опрошенных MSK1.RU экспертов, восстановить заводы к этому времени вполне реально. Более того, эксперт Остапкович отметил, что сокращение производства «носит временный характер».