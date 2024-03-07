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Кризис-2024Эксперт

«Попытка пересадить экономику на китайскую иглу». К чему в России привело двухлетие «технологического суверенитета»

Эксперты рассказали, как выглядит сегодня импортозамещение в нашей стране

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Свои газированные напитки точно научились делать

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Двухлетие новой экономической политики — технологического суверенитета — не все отрасли в России встречают одинаково бодро. Изначально стартовые позиции были слишком разные. Высшая школа экономики (ВШЭ) еще прошлым летом в аналитическом докладе отмечала, что доля импорта с высокими политическими рисками (то есть из недружественных стран) в валовом импорте составляла 67% для машиностроения, 74% — для автомобилестроения и 75% — для фармацевтической промышленности.

— В российской фармацевтической промышленности наблюдались наращивание сложности производства и рост зависимости от европейских компонентов и оборудования, — говорится в докладе ВШЭ.

При этом проще всего оказалось заместить «высокорисковый» импорт в автопроме, компьютерах и электронике. Как пишет Xinhua, китайские автопроизводители продали в России в 2023 году рекордные 553 тысячи легковых автомобилей — это почти половина российского автомобильного рынка.

Доля китайских автомобилей на российском рынке выросла с 17% до 49%. Легально на рынке присутствует уже 30 китайских автомобильных брендов, самые популярные — Haval, Chery и Geely.

Китайцы спасли и продажи смартфонов, которых, по подсчетам GS Group, в страну ввезли около 30 млн штук. Из которых почти половина пришлась на два китайских бренда — Xiaomi (суммарно 45% импорта). Объем импорта вырос за год на 13%, в основном за счет китайцев, которые оттеснили прежних лидеров Samsung и Apple.

Однако далеко не везде импортозамещение (или, как теперь принято говорить, технологическая суверенизация) идет так легко. С большими проблемами сталкиваются аграрии, что отмечал еще аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, выступая по итогам 2022 году на «правительственном часе» в Госдуме.

Он обратил внимание на критическую зависимость российских растениеводов от импортных семян и саженцев, животноводов — от импортного генетического материала (например, элитного семени быков или родительских стад в птицеводстве). Обращал Мамедов внимание на уменьшение парка и изношенность тракторов, комбайнов и даже свеклоуборочных машин. Хотя постепенно замещают сельхозтехнику (вместо ушедших из России компаний вроде John Deere или Hitachi) опять-таки китайцы.

Причем с 2022 года избыточная технологическая зависимость России от импорта стала из чисто экономической еще и политической проблемой.

— Радикальное ухудшение отношений с большинством индустриально и технологически развитых стран, масштабные санкции и риски их эскалации [потребовали] изменения в существенной мере самой повестки импортозамещения, в которой на первый план вышли вопросы восполнения недостающих элементов в цепочках и снижения импортозависимости в стратегических сферах, — говорится в докладе ВШЭ.

Для конечного потребителя, конечно, намного важнее не наличие на птицефермах импортного материнского стада. Важно, чтобы на прилавках было разнообразие. И, желательно, дешево.

— Одной из проблем, с которой сталкивается такая категория FMCG, как продукты питания, — это невозможность получения и замены определенных продуктов питания, которые ранее поставлялись из европейских стран, — рассказал MSK1.RU доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета им. Плеханова Юрий Ляндау. — В европейских странах сложились вековые традиции и пока еще работают фермерские хозяйства и производства, которые производят уникальные продукты питания, такие как сыры, колбасы, кондитерские изделия. К сожалению, повторить их рецептуру не удается.

Ландау приводит пример из личного опыта. В 2014 году вместе с партнерами он открывал кофейню с бельгийскими вафлями. Признается, что так и не смог найти аналога бельгийскому тесту. Хотя бизнес-партнеры рассматривали различные варианты.

Можно было приобрести, например, замороженное бельгийское тесто для вафель. Но покупать нужно было большой объем, а стоимость одного шарика теста составляла на тот момент 40 рублей.

Были и аналоги бельгийского теста, только почему-то дороже — 52 рубля за шарик. Как говорит Ляндау, они не позволяли получить желаемый продукт: получались вафли, которые по форме соответствовали тому, что должно было получиться, но по вкусу напоминали всё-таки больше блины.

— Выходит: можно найти аналоги, но желаемый продукт не получался, а себестоимость его выше. Понятно, что нужно стремиться делать свои качественные и вкусные продукты питания. Но не всегда удается повторить уникальную рецептуру производителей, — говорит Ляндау.

Ляндау считает при этом, что в России, тем не менее, появляется всё больше отечественных производителей хороших продуктов. Однако они сталкиваются с такой проблемой, как торговые сети, которые не пускают новичков и работают только с определенными поставщиками. Кроме того, торговые сети делают огромные торговые наценки, что в итоге делает продукты безумно дорогими, и многие люди просто не могут позволить себе их приобретать.

— О провале политики импортозамещения начали говорить еще год назад. Тогда по этому поводу достаточно жестко высказались, например, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. — Отмечалось, что реальных достижений в этой области нет, а есть дутые отчеты, громкие заявления и попытки пересадить российскую экономику на «китайскую игл»».

Зависимость от пресловутой «китайской иглы» очень сильная. Скажем, есть серьезное отставание в импортозамещении электроники. Однако оно менее выражено в сфере ПО, хотя после ухода иностранных вендоров компаниям пришлось резко искать аналоги на базе открытого программного обеспечения.

«Японки» гонят через всю страну, зная, что там машины надежнее

«Японки» гонят через всю страну, зная, что там машины надежнее

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Противоречива ситуация в автопроме. Деев напоминает, что из-за дефицита запчастей «АвтоВАЗ» был вынужден временно переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и упростить комплектации некоторых авто: в частности, Lada Granta некоторое время выпускалась с карбюратором.

— Теперь у «АвтоВАЗа» планы по совместному развертыванию производства аналога кроссовера Tiggo 7 Pro. А у завода АЗЛК уже есть планы по расширению линейки и даже по экспорту «Москвича-3», — говорит Деев.

В «Москвиче-3», правда, даже шины, колесные диски, стекла, аккумуляторы... Нет, не российские. Полностью отечественной машина станет не раньше 2029 года. И то, если JAC Motors (его кроссовер просто пересобирается в России под привычным русскому уху названием) разрешит.

Псевдоиностранные названия могут использоваться и просто для того, чтобы походить на какой-то уже известный бренд. Так сделали, например, создатели маленькой сети магазинов Fix.mag.

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ИмпортозамещениеКризисПроизводствоОтечественный автопром
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