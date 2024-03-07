«Попытка пересадить экономику на китайскую иглу». К чему в России привело двухлетие «технологического суверенитета»

— В российской фармацевтической промышленности наблюдались наращивание сложности производства и рост зависимости от европейских компонентов и оборудования, — говорится в докладе ВШЭ.



При этом проще всего оказалось заместить «высокорисковый» импорт в автопроме, компьютерах и электронике. Как пишет Xinhua, китайские автопроизводители продали в России в 2023 году рекордные 553 тысячи легковых автомобилей — это почти половина российского автомобильного рынка.



Доля китайских автомобилей на российском рынке выросла с 17% до 49%. Легально на рынке присутствует уже 30 китайских автомобильных брендов, самые популярные — Haval, Chery и Geely.

