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В Новосибирске появились магазины-подражатели федеральной сети дискаунтеров

У сети Fix mag, правда, пока только две работающих торговых точки

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Магазин Fix mag на Сибиряков-Гвардейцев

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В Новосибирске появилась новая сеть магазинов товаров для дома Fix mag. Это проект новосибирского предпринимателя, при этом название торговых точек очень напоминает известную сеть дискаунтеров.

По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает два торговых точки под названием Fix mag. На Сибиряков-Гвардейцев она занимает павильон, в котором ранее располагалась одна из точек сети «Бегом к нам!» (товары для дома и бытовая химия). Fix mag торгует примерно тем же набором товаров: здесь можно купить посуду (от пластиковых емкостей до бокалов для вина), кухонную утварь, простую бытовую технику, стиральные порошки и т. д.

Есть в магазине и продукты питания, но они ограничиваются лапшой быстрого приготовления, печеньем, шоколадными батончиками — в общем, всем тем, что не требует особых условий хранения и усилий на приготовление блюда.

В магазине продаются самые разные товары для дома

В магазине продаются самые разные товары для дома

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Сетью управляет ООО «Гутпрайс», единственным учредителем которого, по данным «Контур.Фокус», значится Нина Красножёнова, а директором — Алексей Красножёнов. Предприятие в прошлом году заработало 1,9 миллиона рублей чистой прибыли при 20,7 миллиона рублей выручки. Первый магазин, если верить 2ГИС, заработал на Никитина еще в 2020 году.

В магазине можно найти и портативную бытовую технику

В магазине можно найти и портативную бытовую технику

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Название Fix mag не только похоже на бренд дискаунтеров Fix Price — сама вывеска выполнена в похожих цветах и шрифте. Увидев ее, корреспондент НГС даже решил, что перед ним какой-то новый проект владельцев этой компании. Как выяснилось, никакой связи с ней новая сеть не имеет. Среди 96 торговых знаков, зарегистрированных на основную операционную компанию сети ООО «Бест Прайс», Fix mag отсутствует.

Сеть Fix Price была создана в 2007 году, сегодня у нее больше 5 тысяч магазинов в России и странах бывшего СССР. ООО «Бест Прайс» заработало в прошлом году более 20 миллиардов рублей чистой прибыли при выручке в 226 миллиардов рублей. В Новосибирске работают 85 магазинов сети.

Сама по себе ситуация, когда крупная торговая сеть открыла бы в Новосибирске первый магазин нового для себя формата, не уникальна. Так в 2020 году в микрорайоне Снегири заработала экспериментальная торговая точка «365+» (это одновременно собственная торговая марка для товаров самой низкой цены). Эксперимент, впрочем, дальше не пошел. В 2021 году KDV Group (производитель сладостей и снеков, а также владелец торговой сети «Ярче!») попыталась запустить свой аналог Fix Price под названием Super Price. Проект свернули менее чем через год.

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