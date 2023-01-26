В Новосибирске появились магазины-подражатели федеральной сети дискаунтеров

По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает два торговых точки под названием Fix mag. На Сибиряков-Гвардейцев она занимает павильон, в котором ранее располагалась одна из точек сети «Бегом к нам!» (товары для дома и бытовая химия). Fix mag торгует примерно тем же набором товаров: здесь можно купить посуду (от пластиковых емкостей до бокалов для вина), кухонную утварь, простую бытовую технику, стиральные порошки и т. д.