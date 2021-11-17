Владелец «Ярче!» набирает персонал в новую торговую сеть в Новосибирске — что там будут продавать

В Новосибирске в скором времени должны открыться три магазина новой торговой сети Hit Super Price — это проект томской группы KDV, которой уже принадлежит сеть минимаркетов «Ярче!». Новый ритейлер уже ведет набор персонала в первые точки сети.



Вакансии новой сети появились на сайте «Зарплата.ру» 15 ноября. В качестве работодателя указано ООО «Камелот-А» (оно управляет магазинами сети «Ярче!»), а сами вакансии опубликованы с логотипом «Ярче!».



Набор в новую сеть ведется и через специально созданный для этого сайт, который зарегистрирован на тот же «Камелот-А». На сайте указаны адреса первых трех торговых точек. В Новосибирске это Народная, 1, Печатников, 1 и Твардовского, 20. В Бердске магазин откроется на Лелюха, 7.

