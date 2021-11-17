Владелец «Ярче!» набирает персонал в новую торговую сеть в Новосибирске — что там будут продавать

В Новосибирск набирают людей в новую торговую сеть владельца «Ярче!»
В Новосибирске в скором времени должны открыться три магазина новой торговой сети Hit Super Price — это проект томской группы KDV, которой уже принадлежит сеть минимаркетов «Ярче!». Новый ритейлер уже ведет набор персонала в первые точки сети.
Вакансии новой сети появились на сайте «Зарплата.ру» 15 ноября. В качестве работодателя указано ООО «Камелот-А» (оно управляет магазинами сети «Ярче!»), а сами вакансии опубликованы с логотипом «Ярче!».
Набор в новую сеть ведется и через специально созданный для этого сайт, который зарегистрирован на тот же «Камелот-А». На сайте указаны адреса первых трех торговых точек. В Новосибирске это Народная, 1, Печатников, 1 и Твардовского, 20. В Бердске магазин откроется на Лелюха, 7.
НГС отправил запрос в компанию по ситуации.
У KDV уже есть несколько собственных непродовольственных брендов. Так, в «Ярче!» можно купить, например, бытовую химию под брендом Doare, правообладателем которого является «Камелот-А». Продукцию под этой маркой производят пока сторонние предприятия: «Ренессанс Косметикс» и «Алтайсинтез», товары для дома продаются под брендом DOM Hit, косметика — под брендом Nice Time.
HIT Super Price назван в тексте вакансий «новым супермаркетом непродовольственных товаров». Пока неясно, что именно имеется в виду под этим обозначением, в самой компании по традиции не комментируют своих планов.
На российском рынке уже есть пример непродовольственной сети, созданной продуктовым ритейлером, — это «Магнит Косметик». В Новосибирске у этой сети уже 92 магазина. Еще один крупный игрок в этом сегменте — алтайская сеть Novex (в Новосибирске 29 магазинов). Novex, впрочем, продает не только бытовую химию и косметику, здесь много товаров для дома.
По данным «Контур.Фокус», оборот ООО «Камелот-А» в 2020 году приблизился к 56 млрд рублей, а чистый убыток составил 2,1 млрд рублей. Практически 100% владельцем компании является АО «Кондитерус Ком», которое в прошлом году сумело получить чистую прибыль 2,1 млрд рублей при выручке в 94 тысячи рублей. Владельцы этой компании в «Контур.Фокус» не указаны, держателем реестра АО является ЗАО «Сервис-Реестр».
Группа KDV была создана томским предпринимателем Денисом Штенгеловым, он же считается основным владельцем всего бизнеса группы, включающего, помимо сети «Ярче!», целый ряд предприятий по производству продуктов питания и компанию, занимающуюся их дистрибуцией. В 2019 году Штенгелов впервые попал в рейтинг «Форбс», заняв 164-е место в списке богатейших бизнесменов России.