Новосибирец может купить на зарплату 1084 литра бензина. А сколько доступно москвичу и красноярцу?

Кроме НСО, в рейтинг попали другие сибирские регионы: на 14 месте Красноярский край, где жители могут позволить себе по 1 380 литров АИ-92 (цена: 49,78 рублей); на 21-м Томская область с показателем в 1 138 литров (при цене в 48,33 рубля); на 39-м Омская область с 968 литрами (по 48,17 рублей); на 60-м Республика Алтай с 847 литрами (по 51,56 рублей); на 69-м Алтайский край с 807 литрами (48,13