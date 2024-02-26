Новосибирец может купить на зарплату 1084 литра бензина. А сколько доступно москвичу и красноярцу?

На чистую среднюю зарплату житель Новосибирской области может позволить себе 1 084 литра топлива АИ-92. Регион занял 25 место в рейтинге по доступности бензина, который опубликовало РИА Новости.
По данным исследования, в прошедшем января цена за литр АИ-92 в области составила 48,68 рублей — за год она изменилась на 6,3%.
24 место заняла Свердловская область, где чистой средней зарплаты хватит на 1 108 литров бензина (цена на него — 49,64 рубля). 26 место досталось Хакасии: там на месячную зарплату удастся приобрести 1 078 литров топлива (при цене в 48,83 рубля).
Кроме НСО, в рейтинг попали другие сибирские регионы: на 14 месте Красноярский край, где жители могут позволить себе по 1 380 литров АИ-92 (цена: 49,78 рублей); на 21-м Томская область с показателем в 1 138 литров (при цене в 48,33 рубля); на 39-м Омская область с 968 литрами (по 48,17 рублей); на 60-м Республика Алтай с 847 литрами (по 51,56 рублей); на 69-м Алтайский край с 807 литрами (48,13
рублей).
В тройке лидеров — Ямало-Ненецкий автономный округ (2 589 литров по 48,42 рубля), Москва (2 278 литров по 50,98 рублей) и Чукотский автономный округ (2 160 литров по 63 рубля).
Прошлой осенью стало известно, что в Новосибирской области снизились цены на бензин.