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В Новосибирской области снизились цены на топливо — сколько стоит литр

Снижение на бензин и дизельное топливо продолжается второй месяц

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Нижняя цена на бензин составляет около 48 рублей за литр

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В Новосибирской области снизились цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

По данным на 20 ноября, за неделю цены на дизельное топливо снизились на 0,5%, бензин марки АИ-92 — на 0,3%, марок АИ-95 и АИ-98 — на 0,2%.

На АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,10 до 54,00 рублей за 1 литр, марки АИ-95 — от 51,65 до 52,90, марки АИ-98 — от 59,10 до 67,80, дизельное топливо — от 63,90 до 75,00 рублей за 1 литр.

Снижение цен фиксируется не первый раз. Так, в октябре по сравнению с сентябрем цены на топливо снизились на 6,1%, бензин марок АИ-95 — на 7,1%, АИ-92 — на 6,2%, АИ-98 — на 1,6%, дизельное топливо — на 2,9%. Бензин марки АИ-92 можно было в среднем купить за 49,24 рублей за 1 литр, марки АИ-95 — за 52,91 рубля, АИ-98 стоило 67,12 рубля, дизельное топливо стоило 67,07 рубля за 1 литр.

Ранее новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина и дизеля для автомобилей: на некоторых перестали продаваться некоторые марки топлива, другие предупреждают о возможном коллапсе и уходе с рынка.

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