В Новосибирской области упали цены на топливо — для кого оно стало дешевле

В Новосибирской области упали цены на топливо. Изменения стоимости коснулось солярки, которая используется для нужд аграриев. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
— Максимум цена дизельного топлива была 75 тысяч 500 рублей в середине сентября, сейчас 63 тысячи 750 рублей за тонну. Почти минус 12 тысяч рублей за тонну. Снижение весьма существенное, проблем с отгрузкой нет. Бензин реализуется по цене 59 тысяч 500 рублей за тонну, — рассказал министр.
Лещенко также подчеркнул, что по поручению губернатора области, решили вопрос с несистемными потребителями, у которых не был заключен контракт с «Газпромнефтью». Андрей Травников на совещании поручил следить за тем, какие проблемы у аграриев еще остались.
— Если кто-то из поставщиков топливо, не только крупная «Газпромнефть», но и другие не отреагировал на все рекомендации с высокого уровня, информацию передавать в УФАС для проверки, — приказал губернатор.
Несколько дней назад стало известно, что на ряде автозаправок закончился бензин марок АИ-95, АИ-98 и дизель, после появился первый случай приостановки продажи АИ-92.