«Нет топлива, не успевают привозить»: на новосибирских АЗС начал пропадать и самый дешевый бензин

Новосибирские представители топливного бизнеса сообщили о том, как развивается ситуация с дефицитом топлива для автомобилей на АЗС Новосибирска.
Если ранее на ряде автозаправок закончился бензин марок АИ-95, АИ-98 и дизель (об этом мы сообщали 10 октября), то сегодня стало известно о первом случае приостановки продажи АИ-92 — самого дешевого вида бензина.
— Ситуация, мягко говоря, не изменилась. Вчера мы немного «стояли» по АИ-95, сегодня — по АИ-92. Нет топлива, не успевают привозить. Того, что нам выделяют для оптовых закупок, совсем мало, раскупается очень быстро, — рассказал НГС директор сети АЗС «Тайм» Вадим Малахов. В Новосибирске у предприятия три заправки.
На АЗС «Прайм» (24 точки в Новосибирской области) уже несколько дней нет бензина АИ-95, а другие виды топлива по заявлению руководства сети автозаправок «им отгружают, но не в полном объеме».
— С 1 сентября 2023 года Омский НПЗ сократил поставки АИ-95 для нашей сети в 2 раза. В октябре отгрузок еще не было. Оказавшись в условиях дефицита, мы вынуждены приостановить продажи АИ-95 на наших заправочных станциях и отпускать его только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность нашего города, — сообщили НГС в сети «Прайм» 12 октября.
Еще на одной сети сообщили, как им удается справляться с нехваткой бензина.
— В данный момент в Новосибирске и ближайших регионах на автоналиве бензин и дизельное топливо не найти, мы закупаем нефтепродукты для обеспечения собственной сети на бирже СПбМТСБ, дефицита у нас пока нет, — рассказали НГС в сети АЗС «Энергия» (12 заправок в Новосибирской области).
Судя по информации с сайта сети АЗС «Энергия», брендом владеет ООО «ВПК-Сервис» (профильная лицензия выдана именно на эту фирму). По данным «Контур.Фокус», «ВПК-Сервис» по итогам 2022 года отчиталась о чистом убытке в 5,9 миллиона рублей. Директор — Владимир Федоренко, единоличный владелец — Сергей Костюков, компания зарегистрирована в Новосибирске.
На горячей линии ЛУКОЙЛа не смогли рассказать о наличии топлива на новосибирских АЗС. 10 октября мы сообщали об отсутствии дизельного автомобильного топлива в этой сети.
Ранее также стало известно о предстоящем уходе автозаправок ЛУКОЙЛа с новосибирского рынка.