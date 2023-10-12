«Нет топлива, не успевают привозить»: на новосибирских АЗС начал пропадать и самый дешевый бензин

Новосибирские представители топливного бизнеса сообщили о том, как развивается ситуация с дефицитом топлива для автомобилей на АЗС Новосибирска.

Если ранее на ряде автозаправок закончился бензин марок АИ-95, АИ-98 и дизель (об этом мы сообщали 10 октября), то сегодня стало известно о первом случае приостановки продажи АИ-92 — самого дешевого вида бензина.

