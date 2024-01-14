Круче российской экономики только яйца? Эксперты — о ценах на курятину в 2024 году

MSK1.RU поговорил с экспертами о том, действительно ли повышение цен связано с этими факторами. Рассказываем, от чего зависит стоимость яиц и куриного мяса и что ждет россиян в ближайшем будущем.

«Радикального снижения цен точно не произойдет»

Открытие импорта не приведет к снижению цен, так как объем поставок незначителен, а цены за рубежом высоки. Это скорее политический, а не экономический шаг. Такой позиции придерживается кандидат экономических наук Николай Кульбака.

— Для того, чтобы действительно что-то поменялось, нужно, чтобы прошло довольно много времени. Быстро поставки не происходят, и больших объемов там не будет, — объяснил он в разговоре с MSK1.RU. — Проблема еще в том, что, в общем-то, импортная продукция будет в обязательном порядке дороже, просто потому, что ее везти издалека, да и цены за границей высокие, как правило.