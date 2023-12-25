Депутаты Госдумы РФ хотят запретить мигрантам работать — поможет ли это экономике страны?

О чем законопроект?

В середине ноября Совет Госдумы начал рассматривать законопроект, который предлагает сократить долю иностранных работников на трудовом рынке России. Его инициаторами стали семь депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. В пояснительной записке говорится, что за последние три года в Россию резко увеличился приток трудовых мигрантов. Основной приток происходит за счет приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

— Главное управление по вопросам миграции отмечает существенный рост числа вставших на учет иностранцев в России — с 13,4 (2022 год) миллиона до 16,9 (2023), что означает увеличение количества постановок на 26%. <...> Таким образом, приведенные цифры фиксируют увеличение миграционных потоков и демонстрируют, что актуальность данной проблематики будет продолжать возрастать, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.