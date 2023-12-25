Депутаты Госдумы РФ хотят запретить мигрантам работать — поможет ли это экономике страны?

В начале октября группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете мигрантам работать в ряде отраслей. Под запрет попали школы, больницы и даже такси. Депутаты предполагают, что это позволит увеличить число вакансий для россиян. Но точно ли в случае принятия инициативы это положительно скажется на экономике регионов? Корреспондент NGS42.RU Валерия Городецкая разбиралась вместе с создателями законопроекта, регионоведом и экономистом.
О чем законопроект?
В середине ноября Совет Госдумы начал рассматривать законопроект, который предлагает сократить долю иностранных работников на трудовом рынке России. Его инициаторами стали семь депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. В пояснительной записке говорится, что за последние три года в Россию резко увеличился приток трудовых мигрантов. Основной приток происходит за счет приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
— Главное управление по вопросам миграции отмечает существенный рост числа вставших на учет иностранцев в России — с 13,4 (2022 год) миллиона до 16,9 (2023), что означает увеличение количества постановок на 26%. <...> Таким образом, приведенные цифры фиксируют увеличение миграционных потоков и демонстрируют, что актуальность данной проблематики будет продолжать возрастать, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Там же уточняется, что существующее сейчас правовое регулирование рынка труда мигрантов нуждается в совершенствовании. В том числе в пояснительной записке говорится, что иностранные граждане на самом деле уже не являются более дешевой рабочей силой: начиная с 2020 года их доходы выросли. Депутаты отметили, что в среднем ежемесячно мигранты переводили родным в своей стране 48 тысяч рублей. Это говорит о том, что в некоторых сегментах экономики гастарбайтеры зарабатывают наравне с гражданами России.
— Ключевым аргументом в поддержку активного привлечения трудовых мигрантов является утверждение о том, что они являются более дешевой рабочей силой и это способствует снижению цены на товары и услуги для россиян, а также увеличивает доходы бизнеса. Однако начиная с 2020 года был отмечен рост доходов трудовых мигрантов примерно в 1,5 раза, — отмечается а документе.
Депутаты добавляют, что законопроект позволит прекратить прирост мигрантов в ряде отраслей экономики, а это в свою очередь предоставит дополнительные рабочие места гражданам России.
Так что же именно предлагают депутаты? Согласно законодательной инициативе, в каждой отрасли экономики, в том числе строительстве и торговле, должно трудиться не больше 5% мигрантов от общего числа работников. При этом в некоторых «наиболее чувствительных социальных сферах», по мнению инициативной группы, должен действовать полный запрет на работу иностранных граждан. К таким относятся, например, система здравоохранения, образования (начальное, основное и среднее общее), сфера розничной торговли лекарствами, деятельность легкового такси и перевозки автомобильным грузовым транспортом.
Почему в России сейчас важно ввести ограничения на работу гастарбайтеров, редакция NGS42 уточнила у одного из создателей инициативы — депутата Госдумы седьмого созыва Олега Нилова. По его словам, подобные ограничения уже давно действуют в нескольких регионах и принесли положительные результаты. Какие именно — он озвучивать отказался.
— К примеру, работа в общественном транспорте, среди которого такси, требует более квалифицированной рабочей силы со знанием местности, территорий, в том числе языка. Здесь должна быть соответствующая культура общения. Мы считаем, что нам точно не требуется рабочая сила из-за рубежа, — ответил корреспонденту NGS42 депутат Нилов.
Вакансии, которые освободятся после мигрантов, по словам Нилова, займут россияне. Кадрового «голода» в регионах страны можно будет избежать, если параллельно власти России увеличат заработную плату для таких работников.
— Почему на какие-то направления сегодня сложно найти россиян? Это прежде всего несоответствующая, недостойная зарплата. В этом тоже есть такая взаимосвязь, — прокомментировал наш собеседник.
Это действительно поможет экономике?
Известный регионовед, профессор МГУ Наталья Зубаревич считает, что законопроект о запрете труда мигрантов в России скорее всего не примут. В разговоре с корреспондентом NGS42 она отметила, что не видит смысла в ограничениях, которые депутаты хотят ввести, тем более в условиях кадрового голода в стране.
— Какие положительные эффекты? На рынке труда России нет безработицы и ощущается острый кадровый дефицит. Зачем это обсуждать даже, — сказала Зубаревич.
И реально, только таксистов в стране не хватает по разным данным, от 500 тыс. до 2,5 миллиона человек. Общественный совет по развитию такси просто бьет тревогу.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец также считает, что законопроект не приведет к желаемым результатам. По его словам, инициатива не сможет уменьшить долю трудовых мигрантов в стране, но в теории будет поддерживать уровень, который фиксируют в 2023 году.
Как отметил Зубец, ограничения могут коснуться лишь части иностранцев, среди которых граждане Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Для них введут патенты.
Патент разрешает трудовому мигранту работать в России без оформления визы. Иностранец может трудиться у физического и юридического лица, но лишь на той территории, где ему был выдан документ.
— Мы не можем запретить многим мигрантам работать в России, потому что есть такая вещь как Евроазиатский экономический союз. В него входят Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Армения. Соответственно выходцы оттуда имеют на российском рынке труда такие же права, что и все, — объяснил доктор экономических наук.
По словам эксперта, огромное число трудовых мигрантов сейчас уже получили второе гражданство в России, поэтому и после ввода запрета смогут работать в такси, аптеках и школах.
— Я недавно прочитал статью, что у нас не хватает курьеров для развоза продуктов и документов. Курьерские службы — традиционные места деятельности мигрантов, и получается, что даже там не хватает работников. Дефицит. При том работа курьера — это не низкооплачиваемая профессия, — сказал Зубец.
Недавно наши коллеги общались с мигрантами из Узбекистана, Азербайджана и Киргизии. Они рассказали, как реагируют на желание местных депутатов ввести против них ограничения, а также уточнили, с чем столкнулись при переезде в Россию.
Отметим, в пояснительной записке депутаты Госдумы отмечают, что в последние три года россияне стали всё более негативно относиться к иностранцам. Одной из причин такой тенденции стали массовые драки, которые мигранты устраивают на улицах городов.
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