В ноябре пересчитают пенсии. Кто получит прибавку

Традиционно пенсии индексируют раз в год, и до ближайшей всеобщей прибавки осталось еще два месяца — в январе пенсии вырастут на 7,5%. Однако некоторые пенсионеры могут рассчитывать на прибавку уже в ноябре — это касается отдельных категорий. Например, пересчитать выплату могут в связи с возрастом получателя, его увольнением с работы или даже прежней профессией.
В ноябре вырастет пенсия у тех, кто работал в гражданской авиации. Бывшие авиаторы и сотрудники угольной промышленности имеют право на профессиональную доплату к пенсии, которую пересчитывают раз в квартал. Доплата может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения — зависит от того, какими были отчисления отрасли в Соцфонд за предыдущий квартал. У шахтеров на этот раз профессиональная доплата не изменится, а вот у летчиков и прочих причастных — вырастет. Прибавка индивидуальная и зависит также от того, как долго и в какой должности проработал в отрасли пенсионер.
Прибавку «по возрасту» получают пенсионеры, которым исполняется 80 лет, — это повышение не привязано ни к какой дате, кроме юбилея человека. По достижении 80 лет человек имеет право на повышение фиксированной выплаты к пенсии — это установленная законом часть, которая полагается каждому. В 2023 году она составляет 7567 рублей 33 копейки — на такую сумму пенсия и вырастет (если в регионе действует районный коэффициент — он будет учтен). Повышение произойдет автоматически.
На повышение пенсии могут рассчитывать пенсионеры, подавшие ранее заявления на доплаты за иждивенцев. Сумма доплаты зависит от количества иждивенцев: за одного ребенка будут доплачивать треть фиксированной выплаты — 2522 рубля 44 копейки. Доплата за двух иждивенцев составит 5044 рубля 88 копеек, за трех — 7567 рублей 32 копейки.
Пенсионерам, которые продолжали трудиться после выхода на пенсию, но уволились 3 месяца назад, пенсию проиндексируют. По закону сейчас индексация полагается только неработающим пенсионерам, пенсии работающих не индексируются с 2016 года. Периодически поднимается вопрос об отмене этого правила, но законодательные инициативы Госдума стабильно отклоняет.