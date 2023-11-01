В ноябре пересчитают пенсии. Кто получит прибавку

В ноябре вырастет пенсия у тех, кто работал в гражданской авиации. Бывшие авиаторы и сотрудники угольной промышленности имеют право на профессиональную доплату к пенсии, которую пересчитывают раз в квартал. Доплата может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения — зависит от того, какими были отчисления отрасли в Соцфонд за предыдущий квартал. У шахтеров на этот раз профессиональная доплата не изменится, а вот у летчиков и прочих причастных — вырастет. Прибавка индивидуальная и зависит также от того, как долго и в какой должности проработал в отрасли пенсионер.

