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Когда новые купюры в 1000 и 5000 рублей поступят в Новосибирск? Отвечает Банк России

Новые банкноты постепенно заменят старые

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Купюры номиналом в 1000 рублей отправили на доработку

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Новые купюры в 1000 и 5000 рублей будут постепенно поступать в оборот в Новосибирской области. Банк России презентовал их на этой неделе. Позже банкноты меньшим номиналом отправили на доработку.

НГС обратился в пресс-службу Центробанка, чтобы выяснить, когда новые купюры поступят в Новосибирск и область.

— Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно (после адаптации оборудования) и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом — по мере износа и обветшания «старых» банкнот. На это уйдет не один год, — ответили в ЦБ.

Ранее Банк России опубликовал аналитику об инфляции в Новосибирской области. В регионе выросла среднегодовая инфляция, цены на услуги и авиабилеты. Рассказываем подробности.

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