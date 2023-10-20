Когда новые купюры в 1000 и 5000 рублей поступят в Новосибирск? Отвечает Банк России

Новые купюры в 1000 и 5000 рублей будут постепенно поступать в оборот в Новосибирской области. Банк России презентовал их на этой неделе. Позже банкноты меньшим номиналом отправили на доработку.
НГС обратился в пресс-службу Центробанка, чтобы выяснить, когда новые купюры поступят в Новосибирск и область.
— Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно (после адаптации оборудования) и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом — по мере износа и обветшания «старых» банкнот. На это уйдет не один год, — ответили в ЦБ.
Ранее Банк России опубликовал аналитику об инфляции в Новосибирской области. В регионе выросла среднегодовая инфляция, цены на услуги и авиабилеты. Рассказываем подробности.