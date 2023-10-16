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СрочноЦБ показал новые купюры в 1000 и 5000 рублей
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Центробанк показал новые купюры в 1000 и 5000 рублей. Вот как они выглядят

На банкнотах изображены виды Нижнего Новгорода и Екатеринбурга

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Так выглядят новые купюры

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Банк России ввел в обращение новые банкноты в 1000 и 5000 рублей. Они сохранили цветовую палитру, но изображенные на ней города изменились. Если раньше на 1000-рублевой купюре были достопримечательности Ярославля, то сейчас на ней красуются достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. А на купюре в 5000 рублей Хабаровск сменили Екатеринбург, Челябинск и Салехард.

Так выглядит тысячерублевая купюра

Так выглядит тысячерублевая купюра

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— Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, — говорится в сообщении ЦБ. — Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа — Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

А это — банкнота в 5000 рублей

А это — банкнота в 5000 рублей

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На банкнотах есть QR-код, который ведет на страницу сайта ЦБ с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

Новые банкноты поступят в оборот постепенно и будут обращаться наравне с банкнотами ранних образцов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
О новых купюрах сняли видео

Видео: Банк России / t.me

В июне прошлого года Центробанк показал новую сторублёвую купюру с видами Москвы и Центрального федерального округа — вот как она выглядит.

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