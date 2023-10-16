Центробанк показал новые купюры в 1000 и 5000 рублей. Вот как они выглядят

Банк России ввел в обращение новые банкноты в 1000 и 5000 рублей. Они сохранили цветовую палитру, но изображенные на ней города изменились. Если раньше на
— Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, — говорится в сообщении ЦБ. — Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа — Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» (Полярный круг) в Салехарде.
На банкнотах есть QR-код, который ведет на страницу сайта ЦБ с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.
Новые банкноты поступят в оборот постепенно и будут обращаться наравне с банкнотами ранних образцов.
В июне прошлого года Центробанк показал новую сторублёвую купюру с видами Москвы и Центрального федерального округа — вот как она выглядит.