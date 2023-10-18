Эльвира, у нас отмена! Банк России передумал выпускать новую 1000-рублевку

При этом в РПЦ ранее объясняли, что церковь изображена на купюре без креста, поскольку является музеем, в реальной жизни на ее куполе также отсутствует крест. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал «не домысливать». Он подчеркнул, что изображение православных памятников в искаженном виде является «некой формой какого-то кощунства», но в данном случае речь идет не о церковном здании, поэтому «никакой проблемы нет».

