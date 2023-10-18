Эльвира, у нас отмена! Банк России передумал выпускать новую 1000-рублевку

Банк России объявил об остановке выпуска обновленной банкноты в 1000 рублей. У купюры будут дорабатывать дизайн, в широкое обращение она пока не поступила.
В пресс-службе регулятора подробно не объяснили принятое решение. Судя по всему, оно связано со скандалами, возникшими сразу после презентации новой купюры. На ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.
Претензии возникли именно к музею истории в Казани — он находится в здании бывшей дворцовой церкви, на которой нет креста. Сам храм построили в XVII веке. Как отмечается на сайте музея-заповедника «Казанский кремль», по одной из версий, объект возвели на месте, где в ханский период находилась мечеть Нур-Али. В 1918 году церковь разграбили, в советский период в ней располагалась столовая.
Православные активисты из движения «Сорок сороков» потребовали от Генпрокуратуры и СК проверить руководителей ЦБ по статье о возбуждении ненависти и вражды. В их заявлении говорится, что возмущение вызвал сделанный на банкноте «акцент на мусульманские символы при одновременном уничижении символов русской государственности и православной веры». Активистов возмутило, что рядом с башней Сююмбике, на шпиле которой находится полумесяц, находится бывшая дворцовая церковь с «обезглавленным» куполом.
На купюры обратили внимание и в РПЦ — глава отдела по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда заявил, что к отбору изображений нужно подходить «более тщательно»:
— Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть.
Священник РПЦ Павел Островский назвал произошедшее «тупостью дизайнеров» либо «сознательной провокацией»
— Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста, — написал священник в своем телеграм-канале. — Неужели на всю Казань только этот кадр нужно было делать и нельзя было найти чего-либо несущего мир и согласие, а не раздор, тем более на религиозной почве.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что «храм без креста напоминает о мрачном периоде богоборчества».
При этом в РПЦ ранее объясняли, что церковь изображена на купюре без креста, поскольку является музеем, в реальной жизни на ее куполе также отсутствует крест. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал «не домысливать». Он подчеркнул, что изображение православных памятников в искаженном виде является «некой формой какого-то кощунства», но в данном случае речь идет не о церковном здании, поэтому «никакой проблемы нет».