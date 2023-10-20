Цены на авиабилеты в Новосибирской области взлетели вместе с самолетами — с чем это связано

В Новосибирской области в сентябре выросли цены на авиабилеты. Банк России объяснил, с чем это связано.
В комментарии об инфляции в регионе, размещенном на сайте ЦБ, указано, что в сентябре годовой прирост цен на услуги увеличился с 8,89% до 11,51%.
— В значительной степени такая динамика связана с ускорением годового роста цен на услуги воздушного транспорта. Многие жители соседних регионов в сентябре приобретали билеты из крупнейшего авиахаба в Сибири — новосибирского Толмачево. В результате повышения спроса цены на авиабилеты в области за месяц заметно выросли, — сообщили в ЦБ.
Годовая инфляция в сентябре выросла до 6,17%, в августе она составляла 4,5%. Этот показатель ниже, чем по Сибирскому Федеральному округу, где он составил 6,31%, но выше чем по России (6%).
— Повышение инфляции в регионе в основном объясняется ослаблением рубля, а также увеличением спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги, — объяснили в Банке России.
Аналитики отметили, что годовой темп прироста цен на продукты в сентябре увеличился до 4,42%, на непродовольственные — до 5,28%.
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