Цены на авиабилеты в Новосибирской области взлетели вместе с самолетами — с чем это связано

В Новосибирской области в сентябре выросли цены на авиабилеты. Банк России объяснил, с чем это связано.



В комментарии об инфляции в регионе, размещенном на сайте ЦБ, указано, что в сентябре годовой прирост цен на услуги увеличился с 8,89% до 11,51%.

