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Цены на авиабилеты в Новосибирской области взлетели вместе с самолетами — с чем это связано

Аналитики Банка России назвали причины

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В Новосибирск часто прилетают из соседних регионов

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В Новосибирской области в сентябре выросли цены на авиабилеты. Банк России объяснил, с чем это связано.

В комментарии об инфляции в регионе, размещенном на сайте ЦБ, указано, что в сентябре годовой прирост цен на услуги увеличился с 8,89% до 11,51%.

— В значительной степени такая динамика связана с ускорением годового роста цен на услуги воздушного транспорта. Многие жители соседних регионов в сентябре приобретали билеты из крупнейшего авиахаба в Сибири — новосибирского Толмачево. В результате повышения спроса цены на авиабилеты в области за месяц заметно выросли, — сообщили в ЦБ.

Годовая инфляция в сентябре выросла до 6,17%, в августе она составляла 4,5%. Этот показатель ниже, чем по Сибирскому Федеральному округу, где он составил 6,31%, но выше чем по России (6%).

— Повышение инфляции в регионе в основном объясняется ослаблением рубля, а также увеличением спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги, — объяснили в Банке России.

Аналитики отметили, что годовой темп прироста цен на продукты в сентябре увеличился до 4,42%, на непродовольственные — до 5,28%.

Ранее НГС писал о том, что в России стремительно подорожал кофе. Читайте, как это скажется на ценах в новосибирских кофейнях.

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СамолетАвиабилетыТолмачевоЦентральный банк
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