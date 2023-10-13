В России вторую неделю подряд дешевеет бензин, но его стало меньше. Что происходит и что будет дальше — разбор

— Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей, — заверяли в правительстве.



Меры, можно сказать, подействовали. В том числе на это указывают статистические данные. Однако нефтепродукты резко и сильно не подешевели.

