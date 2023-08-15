«Цены улетели в космос»: читатели рассказали, что подорожало, пока падал рубль

Еда

Среди наших читателей многие обратили внимание на резкий рост цен на еду: от мороженой рыбы до фисташек. Причем, по их словам, всё подорожало далеко не на шесть процентов.

— До февраля 2022 года сахарный песок стоил 45 рублей. Тушенка «Борисоглебская» сотню с небольшим стоила… это навскидку, что помню, — написал Сергей Туфанов из Архангельска.



Сергей не уточнил, сколько стоит сахар в его магазине, но, согласно статистике Росстата, 7 августа килограмм стоил 75 рублей 72 копейки.



— Рыба, овощи подорожали в два раза. Рыба перемороженная продается, так как ее никто не покупает. Фрукты стоят дороже курицы, — заявила Любовь из Екатеринбурга.

