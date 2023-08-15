«Цены улетели в космос»: читатели рассказали, что подорожало, пока падал рубль

Доллар все-таки достиг отметки в
Если смотреть на официальные данные Росстата, то прошлогодние цены (когда доллар в августе 2022 года стоил по 50 рублей) соответствуют прогнозам ВШЭ. Например, в прошлом августе килограмм курицы стоил 185 рублей, а сейчас цена поднялась до 200. Цена на рыбу выросла с 201 рубля до 220, на огурцы — с 84 рублей до 93. То же самое произошло и с остальными товарами: от отечественных автомобилей до шампуня. Мы спросили у наших читателей, цены на какие товары ударили по кошелькам сильнее всего. И оказалось, что ощущения людей сильно отличаются от официальной статистики.
Еда
Среди наших читателей многие обратили внимание на резкий рост цен на еду: от мороженой рыбы до фисташек. Причем, по их словам, всё подорожало далеко не на шесть процентов.
— До февраля 2022 года сахарный песок стоил 45 рублей. Тушенка «Борисоглебская» сотню с небольшим стоила… это навскидку, что помню, — написал Сергей Туфанов из Архангельска.
Сергей не уточнил, сколько стоит сахар в его магазине, но, согласно статистике Росстата, 7 августа килограмм стоил 75 рублей 72 копейки.
— Рыба, овощи подорожали в два раза. Рыба перемороженная продается, так как ее никто не покупает. Фрукты стоят дороже курицы, — заявила Любовь из Екатеринбурга.
— Хлеб был 50 рублей, теперь он по 95, — сообщил Дмитрий из Екатеринбурга.
— Яблоки красные со 110 до 171 в «Магните» за кило, — заявил читатель E1.RU с ником Сега.
— Лично мне грустно покупать пачку творога в «Дикси» за 119 рублей. И от соусов Heinz пришлось отказаться, поскольку с новым дизайном упаковки уменьшилась масса — с 220 до 200 граммов. Вроде бы не существенно, но всё равно неприятно, особенно за такую цену, — негодует Максим Мартынов из Москвы.
— Орешки в овощных стали совсем золотые. Жаренные кешью и миндаль по 999 рублей. Сыр «взлетел», стоит в городе под тысячу. Шоколадка моя любимая без сахара стоила 126 рублей. Вчера зашла в магазин — она уже по 199, — рассказала нам Любовь Никитина из Читы.
Автомобили
Также читатели обратили внимание на резкий взлет цен на автомобили — как отечественные, так и импортные. Подорожало всё: от покупки машины до ремонта в сервисе.
— Цены на авто «улетели» в космос. Обслуживание авто — тоже в космос. Стал замечать, как в пробках у людей из трубы идет синий дым и воняет маслом. Это говорит о том, что нет денег обслуживать авто, — рассказал нам Алексей Симонов из Ростова-на-Дону.
Растут цены и на бензин. Несмотря на то, что рост кажется незначительным, он происходит регулярно.
— Каждые две недели дорожает бензин на 50 копеек примерно (около 1%), — написал Андрей Карпов из Тюмени.
Любителям такси также приходится платить больше — привычные цены на такси выросли более чем в два раза.
— Такси: два года назад до ближайшего ТЦ стоимость была 70–80 рублей, теперь от 180, — заявила Ольга Горбенко из Ростова-на-Дону.
Стройматериалы
По мнению наших читателей, дорогим удовольствием стал и ремонт — цены на стройматериалы и раньше не радовали, а теперь вовсе выросли в два раза.
— Самое ужасное, что подорожали пиломатериалы. В два раза! Лес отечественный, лесопилки те же, рабочие те же, зарплата у них та же (узнавали), электроэнергия немного повысилась, налоги не изменились, бензин — немного. А доски — в два раза! Стоили 8500 за «куб», сейчас от 16 тысяч, — негодует Татьяна Ваганова из Екатеринбурга.
Цена выросла не только на материалы, но и на строительную технику.
— Брал строительный пылесос за 12 тысяч в январе 2022 года, сейчас он стоит 24 тысячи. Вся техника строительная «взлетела», — сообщает читатель из Екатеринбурга.
Читатели уверены, что люди, которые начали заниматься ремонтом и строительством в последние годы, рискуют не закончить это дело.
— Стройка подорожала, кто два года назад не успел дом закончить, теперь и подавно — пока один угол строишь, другой уже сгниет. И это не смешно ни капли, — написал нам Сергей.
Косметика и лекарства
Наши читательницы не могли не обойти тему косметики и средств для ухода. В последнее время некоторые из них взлетели в цене почти в три раза.
— Крем для ног за 97 рублей брала, сейчас он стоит 270, — пожаловалась Любовь из Екатеринбурга.
— Сильнее всего косметика. Многое просто пропало. То, что раньше было совсем дешевое, стало недешевым. Качество в разы хуже. Но приходится покупать что есть, — заявила Алла из Тюмени.
Но гораздо страшнее — огромный рост цен на лекарства, которые подорожали в несколько раз.
— Аптечная косметика, лекарства (мне приходилось вместо 3500 в месяц отдавать 7000 рублей за две пачки), — заявила жительница Краснодара Ледя Хеллбендер.
— Всё взлетело по ценам, особенно заметно на лекарствах, которые (причем российские) выросли в три раза, — написала Жанна Кондратьева из Москвы.
— Больше всего удручают лекарства (почти за три месяца цена некоторых скакнула в 1,5 раза), — пожаловалась москвичка Елена.
— Некоторые, необходимые для семьи медикаменты подорожали в два-три раза. Чек по стоматологии, в том числе и по ОМС, просто «улетел» в космос, — рассказала Ольга Горбенко из Ростова-на-Дону.
От корма для голубей до видеокарт
Складывается впечатление, что значительный рост цен сказался на всех. Пострадали даже заводчики голубей.
— Корм для голубя импортный. С 850 до 1900 рублей примерно. Права животных грубо нарушаются, потому что это любимый корм моей птицы, и теперь приходится искать ему более-менее приемлемую замену, — рассказала Екатерина Богданова из Архангельска.
Рост цен ощутили и геймеры. Дороже стало как собирать комплектующие компьютера, так и тратить деньги на игры.
— Видеокарты снова подорожали, — заявил екатеринбуржец под ником NXMVD.
— Донаты в игры через сторонние сервисы — до 30% накрутка, — сетует читатель E1.RU с ником Alkotoni.
Желающие отправиться в путешествие также заявили о том, что цены на туры выросли.
— Турпутевки выросли в четыре раза, — написал нам Дмитрий Пыстогов из Перми.
Наши читатели перечисляли самые разные сферы жизни, говоря о значительном росте цен. Многие сходились во мнении — дороже стало не что-то конкретное, а жизнь в России в целом.
— Подорожало абсолютно всё, — заключила Ирина из Читы.
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