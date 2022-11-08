В Минобороны объяснили, когда мобилизованные будут получать выплаты

Накануне выплатами мобилизованным заинтересовался Путин — во время встречи с губернатором Тверской области он заявил, что планирует лично пообщаться с россиянами на тему поддержки мобилизованных. Ранее семьи мобилизованных из разных регионов жаловались на низкие выплаты или их полное отсутствие. К примеру, жители Тюмени получили в октябре чуть больше тысячи рублей.