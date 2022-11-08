В Минобороны объяснили, когда мобилизованные будут получать выплаты
В ноябре денежное довольствие начнут платить досрочно
Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко прокомментировал ситуацию с денежным довольствием и другими выплатам мобилизованным. Он заявил, что выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации начнутся в ноябре досрочно, с 8-го числа — то есть уже сегодня. В дальнейшем оно будет приходить с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. При условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты деньги могут переводить сразу родственникам мобилизованного.
По его словам, минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тысяч рублей, но также оно будет зависеть от воинского звания. Микищенко также заявил, что дополнительно к этому срочники и мобилизованные, которые заключили контракт, получат единовременную выплату в том же размере.
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Накануне выплатами мобилизованным заинтересовался Путин — во время встречи с губернатором Тверской области он заявил, что планирует лично пообщаться с россиянами на тему поддержки мобилизованных. Ранее семьи мобилизованных из разных регионов жаловались на низкие выплаты или их полное отсутствие. К примеру, жители Тюмени получили в октябре чуть больше тысячи рублей.